Zwei Neuerscheinungen zu Bankenregulierung sowie Ethik und Verantwortung im Finanzsektor

Die Finanzkrise machte zahlreiche Neuregelungen im Bankensektor nötig. Die Schäffer-Poeschel-Neuerscheinung „SSM, SREP und Säule I+“ erklärt die neue regulatorische Denkweise und stellt erste Erfahrungen daraus vor. Gleichzeitig war aber auch ein Umdenken auf anderer Ebene wichtig: „Ethik und Verantwortung im Finanzsektor“ zeigt, wie die Finanzbranche Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Konkrete Handlungsempfehlungen machen das Buch zu einer Fundgrube für Praktiker.



In der Neuerscheinung steht das neue, aufsichtliche Vorgehen im Mittelpunkt, © Schäffer-Poeschel Verlag Analyse ethischer Probleme im Finanzbereich und Reformvorschläge, © Schäffer-Poeschel Verlag

„SSM, SREP und Säule I+“: Mit dem Single Supervisory Mechanism (SSM), dem Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und der sogenannten Säule I+ sind auf den Bankensektor neue Regeln zugekommen. Daniel A. Quinten und Dr. Carsten S. Wehn sind ausgewiesene Banking-Experten. In ihrer aktuellen Neuerscheinung steht das neue, aufsichtliche Vorgehen im Mittelpunkt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Zusammenwirken und den Konsequenzen für die Banksteuerung. Ausgehend vom SREP stellen die Autoren die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstituten dar und analysieren sie. In diesem Kontext spielen auch die verschiedenen für die Banksteuerung zentralen Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung und Stresstesting eine wesentliche Rolle.



„Ethik und Verantwortung im Finanzsektor“: Prof. Paul H. Dembinski widmet diesem Thema ein verblüffendes, klares und präzises Werk ohne unnötige Abschweifungen. Er geht der Frage nach, ob Ethik in der Finanzwirtschaft nötig ist und analysiert die ethischen Probleme der drei Hauptakteure im Finanzbereich – Sparer, Investoren und Finanzdienstleister. Dembinski geht aber noch weiter: Anhand seiner Analyse macht er konkrete Reformvorschläge, etwa eine stärkere Auseinandersetzung mit Finanzfragen, vereinfachte Prozesse im Finanzbereich und eine moderne Lehre in den Hörsälen.



Quinten/Wehn: SSM, SREP und Säule I+; 2017. 110 S. Kart. Euro 39,95/Euro (A) 41,10/ 978-3-7910-3861-2



Dembinski: Ethik und Verantwortung im Finanzsektor; 2017. 97 S. Kart. Euro 29,95/Euro (A) 30,80 / 978-3-7910-3864-3