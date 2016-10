Wo der Mittelstand noch nicht vollends angekommen ist

Während die Internationalisierung des Managements in deutschen DAX-Konzernen längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist, hinkt der deutsche Mittelstand diesbezüglich vielerorts noch hinterher. Bewährte Managementstrukturen werden nur ungern zugunsten von mehr Diversität im Unternehmen verändert. Doch die Globalisierung der Märkte fordert offene Unternehmenskulturen.



Fotolia 106649344 S copyright

von Dr. Hinrich Bents und Marcus Honkanen, Gründer von Bents Honkanen Rosenkranz International Executive Consultants



Man stelle sich eine Fußballmannschaft, ein Symphonieorchester oder eine Forschergruppe vor – ohne Spieler, Musiker oder Wissenschaftler mit ausländischen Wurzeln. Die besten in einem Team zusammenzubringen, unabhängig von Nationalität und Kultur – das gehört in vielen Bereichen der Gesellschaft und auch auf Ebene deutscher Großkonzerne zur Normalität. Doch die Vorteile kultureller Vielfalt sind vielen Unternehmen des deutschen Mittelstands bei der Besetzung von Managementpositionen noch nicht ausreichend bewusst. Im Vergleich zu ihren internationalen Wettbewerbern verlassen sie höchst ungern ihre „Komfort-Zone“, wenn Führungskräfte aus dem Ausland in ihre Organisation eingebunden werden sollen.



Häufig vorgebrachte Gegenargumente beziehen sich auf mögliche Sprachprobleme und kulturelle Herausforderungen, die einen hohen Aufwand für Integrationsmaßnahmen erforderlich machten. Wenig überraschend also, dass nach einer Studie der Universität St. Gallen nur ein Drittel der Auftraggeber von Executive-Searches Wert auf einen internationalisierten Kandidatenpool legt.



Wie aktuelle Studien zeigen, sind die Stimmung und die Auftragslage im deutschen Mittelstand derzeit überaus erfreulich. „Wo also ist das Problem?“ könnten Zweifler jetzt einwenden, denn bislang hat sich die praktizierte Besetzungspolitik offenbar nicht negativ auf den Erfolg der Unternehmen niedergeschlagen. Eine Wahrnehmung, die sich in den nächsten Jahren rasch ändern wird. Denn die demografische Entwicklung führt zur Ausdünnung des deutschen Führungskräftepools. Der Management-Nachwuchs rückt nicht mehr in der gewohnten Breite nach.



Hinzu kommt, dass das Ideal einer langjährigen Festanstellung bei einem möglichst namhaften Unternehmen längst passé ist. Die Managergeneration zwischen Ende 20 und Mitte 40 setzt heute auf Jobwechsel im zwei- bis fünfjahres-Takt, um die Karriereleiter zu erklimmen und das Einkommen zu verbessern. Der dadurch wachsende Rekrutierungsbedarf führt in vielen Fällen schon jetzt dazu, dass für bestimmte Positionen nicht mehr ausreichend geeignete Kandidaten aus dem Inland zur Verfügung stehen.



Wettbewerbsvorteile erschließen

Nicht nur die Frage der Verfügbarkeit hebt das Thema internationales Recruiting auf der Agenda nach oben, sondern auch die handfesten Vorteile, die offene Unternehmenskulturen im Zeichen des globalen Wettbewerbs auszeichnen. Aufgrund deutlich praxisorientierter Ausbildungsstandards als in Deutschland steht interkulturell geprägten Organisationen im Hinblick auf ihre Führungs- und Kommunikationstools ein wesentlich umfassender Kompetenzschatz zur Verfügung. Dadurch multipliziert sich die Auswahl möglicher Strategie- und Handlungsalternativen. Es entstehen kreativere und qualitativ bessere Entscheidungen. Zu beobachten ist auch eine ausgeprägte Nähe und Vernetzung in den jeweiligen Auslandsmärkten. Das verbessert nicht nur die Voraussetzungen der internationalen Expansion, sondern sorgt auch im Heimatmarkt für mehr Dynamik.



Change-Bereitschaft und Fremdsprachen werden zu Herausforderungen

Dem stehen jedoch oftmals noch unzureichende Englischkenntnisse auf Seiten des deutschen Managements entgegen. Insbesondere Geschäftsführer und Vorstände der Baby-Boomer-Generation können sich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden, Konferenzen nicht mehr in ihrer Muttersprache zu führen. Zudem neigen Manager mit Personalverantwortung dazu, Mitarbeiter aus derselben Kaderschmiede zu bevorzugen. Sie stellen Personal mit einem Ausbildungs- und Karriereweg ein, der ihrem eigenen ähnelt und bevorzugen Bewerber aus Unternehmen, die hinsichtlich Marktposition und Kultur vergleichbar sind.



Die Scheu vor der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und das Beharren auf Deutsch als Unternehmenssprache schreckt viele hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland davon ab. Mangels Attraktivität für ausländisches Führungspersonal profitieren deutsche Mittelständler kaum von national jeweils stark ausgeprägten Management-Schulen: So gelten Führungskräfte aus Schweden als professionelle Netzwerker und Teamplayer, Niederländer hingegen stehen für pragmatische Problemlösungen. Norweger genießen einen guten Ruf als engagierte Krisenmanager und Sanierer, Dänemark stellt ausgezeichnete Controller.



Wie eine internationale Recrutierungsstrategie gelingt

Wie muss eine internationale Recrutierungsstrategie beschaffen sein, wenn sie zum Erfolg führen soll? Vielfalt ist nicht allein damit erreicht, dass möglichst viele Nationalitäten und Geschlechter in einem Unternehmen angestellt sind. Denn der richtige Umgang mit Diversität entscheidet über die erfolgreiche Zusammenarbeit im Team.



1. Erstellung Anforderungsprofil

Zunächst müssen die Positionen, welche sich für eine internationale Besetzung eignen, klar identifiziert werden. Bei der Formulierung des Anforderungsprofils spielt die Festlegung der relevanten Herkunftsregionen, die gewünschte Erfahrung und das vorgesehene Persönlichkeitsprofil des Kandidaten an erster Stelle. Das gilt für die Beauftragung eines Executive Search Unternehmens. Öffentliche Ausschreibungen dürfen keine Personen eines bestimmten Kulturkreises, Geschlechts, Alters ausschließen.



2. Onboarding-Maßnahmen

Ist ein geeigneter Kandidat gefunden, sollte so früh wie möglich ein Onboarding-Programm für den neuen Mitarbeiter in Verbindung mit dem bereits vorhandenen Team aufgesetzt. Das Ziel ist es, gegenseitige Akzeptanz herzustellen, die Integration zu beschleunigen und die Voraussetzungen für einen kulturellen Wandel im Unternehmen zu schaffen.



3. Diversity-Kampagne

Eine Diversity-Kampagne hält die Öffnung des Unternehmens im Sinne einer internationalen Management-Kultur nach. Ein Dauerthema für die interne Kommunikation, das zusätzlich durch ein Mentoring-Programm gestützt werden sollte. Es bezieht Führungskräfte ein, die sich dafür engagieren möchten, dass sich ihre neuen ausländischen Kollegen am Arbeitsplatz und im Privatumfeld möglichst schnell zuhause fühlen. Aus dem Austausch zwischen den Mentoren und den neuen Managern erwachsen gegenseitiges Vertrauen und Verständnis, später aber auch wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen. Verbindende Erlebnisse, ein gemeinsamer Arbeitsplatz oder regelmäßige Treffen fördern ein für die Teamarbeit wichtiges Wir-Gefühl und bauen Vorurteile ab.



Der richtige Stellenwert von Change im Unternehmen und die Begleitung der Change Prozesse ist wichtig und muss von Top Management vorgelebt werden.



4. Evaluation

Schon vor dem Eingliederungsprozess sollte feststehen, wie dieser methodisch beobachtet und bewertet werden kann. Die unterschiedlichen Phasen, von der Recruitierung über das Onboarding bis hin zum Change-Prozess müssen Kennzahlen liefern, die Aufschluss über die Qualität der Entwicklung geben. Nur so kann HR und das Management bei Bedarf das laufende Verfahren nachsteuern und für den Wiederholungsfall optimieren.



Fazit: Der Mittelstand ist gefordert

Angesichts der Globalisierung kommen auch mittelständische Unternehmen nicht mehr um die Internationalisierung ihres Managements herum. Die Einbeziehung ausländischer Führungspersönlichkeiten stellt das Unternehmen vor Herausforderungen, die im Rahmen eines breit angelegten Change-Prozesses und einer entsprechenden Unternehmenskultur abgebildet werden müssen. Der Lohn dafür ist eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit, mehr Dynamik, eine höhere Managementintelligenz und ein beschleunigtes internationales Wachstum. Die Schaffung interkultureller Kompetenzen muss daher in Zukunft forciert in den Fokus des Top Managements wie auch des Personalmanagements rücken.