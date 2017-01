Wirtschaftsmagnet – das Qualitäts-Siegel für Unternehmen

Betriebswirtschaftliche Performance Arbeitgeber-Attraktivität Marke – Markt – Marketing Agilität der Organisation Innovationskraft Soziale Verantwortung Wachstums-Konzentration

Jedes Unternehmen, das sich als Wirtschaftsmagnet qualifiziert hat, wird für den Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ nominiert. Die Antworten zum Fragebogen des „Wirtschaftsmagnet“ dienen als Nominierungsunterlage für den „Großen Preis des Mittelstandes“ und müssen somit nicht erneut eingegeben werden. Jeder Finalist und Preisträger beim Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ erhält automatisch das Siegel Wirtschaftsmagnet, da jeder Finalist und Preisträger die Kriterien des Siegels erfüllt. Die Wirtschaftsmagneten 2017 werden im Rahmen der Frühjahrstagung zum Großen Preis des Mittelstandes am 17. März 2017 in Fulda öffentlich ausgezeichnet.

Viele Unternehmensauszeichnungen honorieren Unternehmen für ihr Engagement in einer speziellen Disziplin. Doch ob ein Unternehmen innovativ oder kundenfreundlich oder mitarbeiterorientiert ist, sagt wenig darüber aus, wie anhaltend erfolgreich es als Ganzes ist. Denn erst im Zusammenspiel vieler Dimensionen zeigt sich die wahre Stärke eines Unternehmens.Aus diesem Grund hat das Siegel „Wirtschaftsmagnet“ die Aufgabe, diejenigen Unternehmen als die stärksten Unternehmen in der Öffentlichkeit zu präsentieren, die eine ganzheitlich ausgerichtete und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung aufweisen. Dabei ist das Siegel auf das ganzheitliche, unternehmerische Denken und Handeln in Stakeholder-Werten ausgerichtet. Der Erfahrung folgend, dass Unternehmen, die beständig mehrere Stellschrauben optimieren, mittel- und langfristig auch die Besseren sind im Hinblick auf Gewinn und Unternehmenswert.Für die Auszeichnung mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ werden sieben Bereiche untersucht:Fünf der sieben Bereiche fußen auf den Kriterien des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“, der sich mit dieser ganzheitlichen Unternehmensbetrachtung zu Deutschlands wichtigstem und begehrtestem Wirtschaftspreis entwickelt hat. Im Bereich dieser Bewertungskriterien kooperiert die Wirtschaftsmagnet GmbH, die das Siegel „Wirtschaftsmagnet“ vergibt, eng mit der Oskar-Patzelt-Stiftung, ansonsten agiert sie völlig unabhängig.„Aus wissenschaftlicher Sicht finde ich die Bandbreite der Erfassung sehr gelungen. Nachhaltig erfolgreiche Unternehmen verstehen, dass finanzieller Erfolg wie die Spitze eines Eisbergs ist. Es ist das Resultat eines Netzwerks von Treibergrößen, an denen kontinuierlich gearbeitet werden muss. Aber noch mehr: Diese Treibergrößen besitzen für die Unternehmen einen eigenen Wert, wie sich dies auch in vielfältigen Aktivitäten der Corporate Social Responsibility zeigt. Der Wirtschaftsmagnet siegelt damit Unternehmen, die ein Aushängeschild sind, für das, wofür Deutschland in der Welt so beneidet wird: Starker Mittelstand und Soziale Marktwirtschaft.“Professor Dr. Roland Alter, der als wissenschaftlicher Beirat der Wirtschaftsmagnet GmbH den Erhebungsbogen mitentwickelte.Der Weg zum Siegel „Wirtschaftsmagnet“ umfasst drei Schritte. Zuerst ermitteln die Unternehmen, wo sie in den sieben zuvor genannten Bereichen stehen. Im zweiten Schritt legen sie fest, wo und wie sie sich weiterentwickeln wollen. Und im dritten Schritt beginnen sie mit der Umsetzung. Sobald Schritt 3, die Umsetzung, eingeleitet ist, erhält das Unternehmen das Siegel „Wirtschaftsmagnet“. Damit signalisiert das Unternehmen nach außen, dass es nicht nur ein ganzheitlich agierendes und anhaltend erfolgreiches Unternehmen ist, sondern sich als Stakeholder-Unternehmen gezielt weiterentwickelt.Diese drei Schritte machen den fundamentalen Unterschied zum „Großen Preis des Mittelstandes“ aus: Der „Große Preis des Mittelstandes“ ist ein Wettbewerb. Die Jury wählt aufgrund einer Analyse die besten Unternehmen aus. Im Rahmen einer Gala wird dann die Geschäftsführung dieser Unternehmen über einen roten Teppich auf die Bühne geholt und ausgezeichnet.Das Siegel „Wirtschaftsmagnet“ geht über die Momentaufnahme hinaus. Hier steht die Qualifizierung mit Analyse, Konzept und Umsetzung im Fokus. Wo steht das Unternehmen? Wo stehen andere? Was machen andere besser? Wie und wo kann und sollte das Unternehmen „eine Schippe“ drauflegen und wer macht was bis wann. Das Siegel qualifiziert die Unternehmen und bringt sie in sieben Bereichen weiter.Mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ dokumentieren Unternehmen, dass sie auf jedem dieser sieben Gebiete herausragend sind. „Das Siegel baut Vertrauen auf. Es bescheinigt den Unternehmen eine besondere, magnetische Anziehungskraft, die so auf einfache Weise sichtbar wird. Aus Erfahrung wissen wir, dass der Stolz der Mitarbeiter auf ihr Unternehmen durch den Qualifizierungsprozess wächst. Darüber hinaus wird der Sportsgeist, in allen sieben Disziplinen noch besser zu werden, angestachelt. Und last, but not least sind auch die Kunden auf ihren Lieferanten stolz. Wer arbeitet nicht gerne mit einem Wirtschaftsmagneten?“ erläutert Geschäftsführer Christian Kalkbrenner die Wirkungsweise des Siegels. „Statt seitenweiser Texte in Hochglanzbroschüren und im Web zeigt das Siegel, was Sache ist. So dokumentieren Unternehmen, was sie können, und Dritte fühlen sich sofort angesprochen und angezogen.“Das Unternehmen kann das Siegel nutzen, um sich noch besser in der Öffentlichkeit zu positionieren. Bei Weinen, Hotels, Restaurants, PKWs ist längst für jeden erkenntlich, welche Qualität sich hinter derartigen Auszeichnungen verbirgt. Die Erfahrung zeigt, dass ein Ruck durchs Unternehmen geht, bei dem das Team noch bewusster an einem Strick zieht und die Maßnahmen, die im Rahmen der Qualifizierung erarbeitet wurden, umsetzen will. Diese Phase 5 wird daher bewusst „Aufblühen“ genannt, denn in dieser Phase bemerkt das Unternehmen, was sich rundherum ändert und wie es auf dem Erfolgsweg weiter voranschreitet.Der Weg zum Siegel Wirtschaftsmagnet winkt mit handfesten Nutzenargumenten: Denn mit diesem Siegel überzeugen Sie als attraktiver Arbeitgeber, sowohl am Arbeitsmarkt als auch bei den Mitarbeitern. Sie gewinnen noch mehr Achtung bei Ihren Kunden und am Markt und steigern die Anerkennung und Wertschätzung in der Region. Der Kapitalmarkt nimmt Sie mit anderen Augen wahr. Sie fördern systematisch die Bekanntheit Ihrer Unternehmens-Marke und präsentieren Ihr Unternehmen als Wirtschaftsmagnet. – All das können nur wenige Unternehmen von sich behaupten.Für die Qualifizierung zum Wirtschaftsmagneten stehen, je nachdem wie umfassend Sie in die Tiefe gehen möchten, vier unterschiedliche Leistungspakete zur Verfügung. Sie finden Sie auf der Website www.wirtschaftsmagnet.de.Aus der Kooperation mit der Oskar-Patzelt-Stiftung im Bereich der Bewertungskriterien ergeben sich attraktive Synergien mit dem Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“.Nicht zuletzt liegt ein weiterer Beweggrund für die Einführung des Siegels in der Erkenntnis, dass aufgrund der Dominanz der amerikanischen Unternehmen der kurzfristig ausgerichtete Shareholder-Ansatz zusehends mehr Bedeutung gewinnt. Sei es in der quartalsgewinn-orientierten Führung von Großunternehmen, sei es in der reinen Unternehmenswertorientierung von Startups, um möglichst viele Investorengelder abzugreifen. Beide Entwicklungen sind kritisch zu betrachten, weil sie Gefahr laufen, Blasen zu erzeugen, und keine wirtschaftlich gesunden, mittelständischen Strukturen schaffen.Aus diesem Grund ist der „Wirtschaftsmagnet" auf das ganzheitliche, unternehmerische Denken und Handeln in Stakeholder-Werten ausgerichtet. Er gibt allen starken Unternehmen ein Siegel, mit dem sie ihr Werteverständnis in der Unternehmensführung auf ganz einfache Weise nach außen hin zeigen können: als anziehender Wirtschaftsmagnet.Unternehmen können sich ab Januar 2017 unter www.wirtschaftsmagnet.de für das Siegel bewerben und umfassend informieren.