Wirtschaft muss sich besser auf den demografischen Wandel vorbereiten

So berücksichtigen lediglich 30 Prozent die Veränderungen in der Altersstruktur bei der Planung betrieblicher Karrierewege. Ebenso viele Firmen bieten gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für ältere Beschäftigte an. 28 Prozent der Personalchefs haben sich die Schaffung einer altersheterogenen Beschäftigungsstruktur auf die Fahnen geschrieben, 25 Prozent fördern lebenslanges Lernen. Aber nur in 11 Prozent der Unternehmen sind altersgemischte Teams angesagt.

Hohes Bewusstsein, Mängel bei der Umsetzung

„Das Bewusstsein für den demografischen Wandel ist hoch, aber bei der konkreten Umsetzung gezielter Maßnahmen hapert es noch etwas in den Unternehmen“, sagt BWA-Geschäftsführer Harald Müller. So berücksichtigt laut eigenen Angaben über die Hälfte (51 Prozent) der Personalleiter die wandelnde Altersstruktur beim Personalmarketing. Beinahe die Hälfte (47 Prozent) verfolgt eine systematische demografieorientierte Personalplanung. Immerhin ein Viertel hat ein System zum Wissenstransfer geschaffen, um das Know-how ausscheidender Kolleginnen und Kollegen so weit wie möglich im Unternehmen zu halten.

Die BWA-Akademie bietet eine Demografie­beratung für Unternehmen an, die zusehends unter der Alterung ihrer Belegschaft leiden bzw. sich darauf vorbereiten wollen. „Die wachsende Generation älterer Arbeitnehmer bedarf einer altersgerechten Personenpolitik, was ein Umdenken in der Personalarbeit erfordert“, erklärt BWA-Geschäftsführer Harald Müller.

Wie dringend der Handlungsbedarf ist, zeigt eine aktuelle Statista-Umfrage, bei der 11 Prozent der Firmen angaben, dass der demografische Wandel bereits heute eine Abnahme der Leistungs- und Innovationsfähigkeit ihres Unternehmens bewirke.

Personalentwicklung für die Generation 50+

Als Gegenmaßnahme empfiehlt die BWA Akademie die Gestaltung einer individuellen Personalentwicklung für die Generation 50+ im Unternehmen. Hierzu müssten firmenspezifische Modelle erarbeitet werden, um die Potenziale älterer Arbeitnehmer effektiv in die Arbeitsabläufe zu integrieren. Neben der Motivationsarbeit mit rentennahen Beschäftigten gehört dazu laut BWA auch die Entwicklung adäquater Weiterbildungsstrategien. „Die Ressourcen Älterer können nicht nur im fachlichen Bereich erfolgsorientiert eingesetzt werden. Auch in Teambuilding-Prozessen sind die Sozialkompetenzen der älteren Generation von hoher Bedeutung“, erklärt BWA-Chef Harald Müller.