Wer stolz auf sein Unternehmen ist, bringt mehr Leistung

Der Deutschland-Chef von Dale Carnegie Training hält deshalb die Ergebnisse einer aktuellen Studie zum Engagement von Belegschaften für sehr relevant in Sachen Führungskräfteentwicklung. Die Untersuchung im Auftrag von Dale Carnegie Training wurde von MSW Research und der Technischen Hochschule Deggendorf durchgeführt.„Menschen wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, sie wollen gut mit ihren Kollegen und Vorgesetzten zusammenarbeiten und sie wollen gute Rahmenbedingungen wie etwa eine gerechte Bezahlung.“ – So fasst Prof. Dr. Thomas Bartscher die wesentlichen Faktoren für das Mitarbeiter-Engagement zusammen. Der Academic Director des Weiterbildungszentrums der Technischen Hochschule Deggendorf hat die Studie federführend begleitet und sich dabei eng mit Dale Carnegie Training abgestimmt. „Unser Ziel war, belastbare Ergebnisse zu bekommen, um unsere Trainings optimieren zu können“, sagt Göthert.Und dafür gibt es offenbar zahlreiche Stellhebel, denn: Führungskräfte haben laut Bartscher einen enormen Einfluss darauf, ob die für hohes Engagement nötigen Voraussetzungen gegeben sind oder nicht. Sie sollten sich etwa sowohl für die Ergebnisse ihrer Mitarbeiter interessieren als auch wahrnehmen, was diese leisten. Sie sollten Feedback geben, Wert auf einen regelmäßigen Austausch legen und auf echte Begegnungen setzen. Beim Führungsstil zählen Authentizität, Ehrlichkeit, Verzicht auf das Erzeugen von Angst, Transparenz und Berechenbarkeit.In Trainings für Führungskräfte könne man für diese Zusammenhänge sensibilisieren, so Göthert. Bei Dale Carnegie seien die Seminare so angelegt , dass stets zunächst die Schaffung von mehr Bewusstsein für die Problematik sowie von Klarheit über die Ursachen eventuell fehlenden Engagements im Vordergrund stehe. „Anschließend geht es um die Rolle der Manager sowie natürlich um den Transfer des theoretisch Erkannten in den beruflichen Alltag“, erläutert Göthert. Für Letzteres eigne sich das individuelle Coaching besonders gut.Viele Trainingsteilnehmer würden zudem gar nicht erkennen, wenn das Engagement ihrer Teams schwinde, ergänzt Göthert. Dabei gibt es aussagekräftige Frühwarnfaktoren: „Da werden Informationen zurückgehalten und Aufgaben zwar erledigt, aber ständig Vorbehalte angemeldet“, sagt Bartscher. Die Flexibilität lasse zu wünschen übrig, die Fähigkeit zur Improvisation und der Wille zum Erfolg ebenso. Zudem verringere sich die Bereitschaft, über Privates zu reden, wenn es mit der Identifikation mit dem Unternehmen hapert. In Firmen mit unterdurchschnittlich engagierten Mitarbeitern gebe es relativ viele Krankentage sowie eine erhöhte Wechselbereitschaft gerade der Leistungsträger.Und woran zeigt sich ein gesteigertes Engagement? Bartscher nennt hier in erster Linie die Bereitschaft, mehr zu tun, als von den Führungskräften erwartet wird. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden mitdenken und vorausdenken. „Sie sind stolz auf ihr Unternehmen und auf die eigene Leistung!“