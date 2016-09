Wenn der Mittelstand wirbt

29,2 Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen im abgelaufenen Jahr für Werbung ausgegeben – und damit 3,5 Prozent mehr als noch 2014. Das ist das Ergebnis der Bruttowerbemarktbilanz von Marktforscher Nielsen. Auch die Mitglieder des OWM sind guter Dinge. Mehr als die Hälfte der werbenden Unternehmen plant, 2016 seine Mediaausgaben zu steigern. Unter Ihnen sind nicht nur Big Spender wie Procter&Gamble, Ferrero oder Beiersdorf, auch kleine und mittelständische Unternehmen investieren intensiv in die Kundenansprache.

Hilft der Online-Auftritt im regionalen Markt?

Dabei gewinnt die Präsenz in Online-Medien an Bedeutung. Der Hype um die viel gerühmte Digitale Transformation überlagert aber oftmals den tatsächlichen Ist-Zustand: Gewerbetreibende oder Dienstleister bemühen sich vor allem in ihrem regionalen Einzugsgebiet um Kunden. Ob Sparkasse, Autohändler, Baumarkt, Schauspielhaus oder Immobilienberater, allein durch einen attraktiven Internetauftritt werden die Angebote und regionalen Marken nicht bekannt.

Die Vertriebswege und auch die Kommunikationsansprüche der Unternehmen sind vielseitig, der gemeinsame Nenner aber ist die überwiegend ortsansässige Kundschaft. Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der Berliner Agentur Heilemann&Co belegt: 71,3 Prozent der mittelständischen Unternehmen tun sich schwer, online Konsumenten aus ihrem Einzugsgebiet zu erreichen.

Die Renaissance der klassischen Werbung

Klassische Werbeträger, die sich regional aussteuern lassen, erleben deshalb gerade eine Renaissance. Die Gattung Out-of-Home beispielsweise schließt das Werbejahr 2015 mit einem Zuwachs von knapp 10 Prozent auf nunmehr 1,7 Milliarden Euro Bruttoumsatz in Deutschland ab.

Die Stärke des Mediums ist der schnelle Reichweitenaufbau, sogar bis in die ländlichen Gebiete hinein. Aber auch die Zielgruppen lassen sich – entgegen mancher Fehleinschätzung dieser Gattung – klar definieren. Botschaften an der Tankstelle, auf Zapfpistolen oder an Türen erreichen etwa die mobile, einkommensstarke Bevölkerung über 18 Jahre.

„Mobil first“ ist kein Trend, sondern eine feste Größe, wie Hans Meier-Kortwig, Inhaber der Kölner GMK-Beratung mit seiner Studie zur Generation Y feststellt: „Dass diese Generation das Auto als Referenzpunkt verloren hat, wie oft in den Medien beschworen, können wir nicht bestätigen“. Das eigene Auto ist auch für die Digital Natives mit einem Prozentsatz von 77,5 Prozent der Nennungen perspektivisch immer noch die wichtigste Mobilitätsform.

Auch Digital Natives fahren Auto

Die Ansprache der Autofahrer ist für regional werbende Unternehmen aber auch noch aus anderen Gründen interessant: Die Menschen pendeln oftmals zwischen Metropole und Heimatort. Zu den größten Ballungsräumen, die auch die höchste Dichte an Pendlern aufweisen, zählen zum Beispiel Hamburg, Köln, Frankfurt oder München. Diese Städte verfügen über ein breites Umland, aus denen regelmäßig Berufstätige, Studenten oder Menschen, die einfach nur Shoppen wollen, in die Zentren kommen. Stuttgart hat etwa 600.000 Einwohner, doch doppelt so viele Menschen suchen täglich die Stadt auf und fahren abends wieder in die Region zurück.

In Deutschland verteilen sich mehr als 14.500 Tankstellen über sämtliche Ortsgrößenklassen und haben laut Ambient Media Analyse für viele Menschen mehr Relevanz als die Kneipe um die Ecke. Das liegt zum einen an der regelmäßigen Tankfrequenz der Autofahrer – im Schnitt steuern sie fünf bis sieben Mal im Monat eine Station an. Es liegt zum anderen daran, dass Tankstellen äußerst zentral gelegene Versorgungspunkte sind. Und das nicht nur für Personen, die Sprit für ihren Wagen brauchen. Salate, Brötchen, Kaugummi, Tabak oder Grillfleisch werden dort genauso selbstverständlich gekauft wie Benzin, da die Anzahl der Einzelhändler in ländlichen Gebieten rapide sinkt und die Tendenz zu Convenience Food weiter steigt.

Somit bilden die Tankstellen attraktive Touchpoints für regionale Werbung. Beworbene Waren können zudem auch noch direkt im Shop nebenan gekauft werden.

Werbung auf der Zapfpistole

Jens Waldmann, Marketingleiter bei Rameder, der für Anhängerkupplungen und Autozubehör wirbt, erklärt: „An der Tankstelle treffen wir nicht nur genau unsere Zielgruppe, die wir so auf unseren Onlineshop aufmerksam machen, vor allem die Nähe zu unseren örtlichen Montagepartnern ist entscheidend. Die Werbung an Tankstellen lässt sich optimal aussteuern.“ Seine Strategie geht auf: Seit mehr als dreizehn Jahren setzt das Unternehmen nun schon auf Zapfpistolen-Werbung.

Dieser Baustein in der Kommunikation hat dazu beigetragen, dass das mit 20 Jahren noch recht junge Unternehmen jährlich einen Umsatzzuwachs von 20 bis 30 Prozent erreicht. „Wir konzentrieren uns sehr stark auf ein regionales Medium“, bestätigt Waldmann. „Mit dieser Mono-Strategie haben wir uns eine Nische erarbeitet.“ Auch in der Schweiz will das Unternehmen nun mit Zapfpistolen-Werbung Fuß fassen.

Die gängige Mediastrategie der Mittelständler ist allerdings eine andere. Üblicherweise werden verschiedene regionale Medien eingesetzt. Beim Einkauf der Werbeträger stehen sowohl die ortsgenaue Aussteuerung als auch die finanziellen Rahmenbedingungen im Fokus. Das Budget sitzt nicht locker. Um die Effizienz einer Kampagne zu steigern, werden kleinste Stellschrauben gedreht. Für Werbung auf Zapfpistolen bedeutet das beispielsweise: Mit nur 10 Prozent des Budgets einer City-Light-Kampagne, sind bereits 50 Prozent der Durchschnittskontakte und 40 Prozent der Reichweiten zu erzielen.

„44 Millionen Autos in Deutschland müssen betankt werden. Und wer tankt, hat automatisch Blickkontakt mit der Zapfpistole. Zapfpistoleneinleger sind ein großartiges Instrument zur Kontaktgenerierung in mobilen, aktiven Zielgruppen. Durch die Selektionsmöglichkeit bis zur einzelnen Tankstelle und aufgrund des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses setzen wir Zapfpistoleneinleger sehr gerne für regionale oder lokale Kampagnen ein“, erklärt Jutta L. Herr, Leiterin Media der Agentur AM | COMMUNICATIONS, die für Sparkassen zahlreiche regionale Kampagnen auf Zapfpistolen realisiert.

Auch Uwe Eilers, Niederlassungsleiter der DEKRA Automobil Bremen, bestätigt: „Wir legen sehr viel Wert auf eine standortbezogene Ansprache unserer Kunden. Zudem brauchen wir einen effektiven Werbeträger. Die Kontakte, die wir mit Zapfpistolenwerbung sammeln, sind nachhaltig. DEKRA ist in der Region schon bekannt, aber wir verzeichnen durch unsere Werbung einen zusätzlichen Kundenanstieg in unseren Prüfstellen“. Bereits seit nahezu 10 Jahren weisen Botschaften auf den Zapfpistolen in Niedersachsen und Bremen auf neue DEKRA Kfz-Prüfstellen und Dienstleistungen hin. Auch in anderen deutschen Regionen wird der Werbeträger von DEKRA eingesetzt. „Wir wollen uns keine Streuverluste leisten“, ergänzt Eilers.

Die Tankstellen sind also nicht nur Orte, an denen täglich Millionen Autos in Deutschland betankt werden müssen und sich mobile Menschen treffen. Es sind vor allem Locations, an denen die Vorteile von Out-of-Home und die Anforderungen an regionale Werbung besonders sichtbar werden. Marken und Dienstleistungen des Mittelstandes brauchen nach wie vor eine öffentliche Bühne. Die virtuelle Online-Präsenz allein reicht nicht aus, um wahrgenommen zu werden.

Über den Autor

Thorsten Huneke (49), ist Vertriebsdirektor DACH bei Alvern Media, dem internationalen Spezialisten für Tankstellenwerbung. Er ist staatlich geprüfter Betriebswirt mit Fachrichtung Absatzwirtschaft/Marketing und seit mehr als 20 Jahren in der Werbeflächenvermarktung tätig, u. a. als Sales Director für blowUP media. Von 2007 bis 2014 war er Selbständig mit verschiedenen Media- und Vertriebsprojekten. Huneke ist verheiratet, wohnt im Münsterland und hat zwei Kinder.