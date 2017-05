Weiterer Meilenstein für die KFM Deutsche Mittelstand AG

Der Anleihen-Markt für mittelständische Unternehmen darf sich über eine interessante und bedeutsame Kooperation freuen. Im April startete die Zusammenarbeit zwischen der KFM Deutsche Mittelstand AG, Initiatorin des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds, und der Berenberg Bank, der ältesten unabhängigen Privatbank in Deutschland. Eine Partnerschaft, die gerade in Anbetracht des zunehmend in der Kritik stehenden Marktsegments der Mittelstandsanleihen, sicherlich als Erfolg und zugleich als Chance zu bewerten ist.Das Berenberg Vermögensverwalter Office unterstützt externe Asset Manager und ihre Investmentfonds. Dabei arbeitet die Berenberg Bank vor allem mit Partnern zusammen, die eine kreative Anlagestrategie umsetzen und ausgewiesene Experten in ihrem speziellen Bereich sind. Diese Kriterien erfüllt die KFM Deutsche Mittelstand AG in besonderem Maße, denn sie verfügt über großes Know-how im international so erfolgreichen deutschen Mittelstand. Die im Fonds umgesetzten Investmententscheidungen basieren auf einem selbst entwickelten Analyseprozess, der die langjährige Erfahrung von Kreditfachleuten nutzt, soDirektor des Berenberg Vermögensverwalter Office.Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Berenberg und der KFM Deutsche Mittelstand AG aus? Als Depotbank wird die Berenberg Bank die Verwahrung der Wertpapiere des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds übernehmen. Das Tagesgeschäft des Fonds wird durch den Börsenhandel und ein individuelles Reporting unterstützt. Der Kauf und Verkauf der ausgewählten Anleihen wird damit effizienter und die Transparenz gegenüber den Anlegern und Investoren des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds zusätzlich gesteigert.Warum sich die Berenberg Bank in dem oftmals kritisierten Segment der Mittelstandsanleihen engagiert und welche Möglichkeiten die Privatbank für Unternehmen und Anleger sieht, beantwortetwie folgt:„Dass es im deutschen Mittelstand sehr gute und erfolgreiche Unternehmen gibt, ist sicherlich unstrittig. Nicht umsonst beneiden uns viele Länder um dieses Rückgrat der deutschen Wirtschaft und die daraus resultierenden Wachstumskräfte. Natürlich gibt es aber auch in einem wirtschaftlichen Vorzeigebereich bei der Vielzahl der dort tätigen Unternehmen erhebliche Unterschiede in der Bonität von Emittenten und in der prospektrechtlichen Ausstattung einzelner Emissionen. Insofern bringt eine professionelle Unterstützung bei der Auswahl attraktiver Anleihen mehr Sicherheit und erheblichen Mehrwert. Gerade auf dem gegenwärtigen Niedrigzinsniveau bietet sich wachstumsstarken Unternehmen die Finanzierung über die Ausgabe von Anleihen an. Aus Sicht der Anleger eröffnen Mittelstandsanleihen dagegen eine attraktive Alternative zu Staatsanleihen, bei denen weder Zinsertrag noch Kursgewinnpotential interessant erscheinen.“Die Zusammenarbeit mit der Berenberg Bank ist für die KFM Deutsche Mittelstand AG und den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds ein weiterer wichtiger Schritt für die künftige Entwicklung. Berenberg gehört heute mit über 1.300 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 40 Milliarden Euro zu den bedeutenden Privatbanken in Europa. Wachstum und Ertragskennzahlen liegen seit Jahren über dem Branchenniveau. Die professionelle Betreuung von Familienunternehmen, Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern wird mit einem umfassenden Leistungskatalog sichergestellt.Für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds analysieren die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG permanent nahezu jeden einzelnen Emittenten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds betrachtet dabei auch Anleihen größerer mittelständischer Unternehmen wie zum Beispiel die Heidelberger Druckmaschinen, PORR oder ALBA, die ihre Anleihen nicht über die klassischen Mittelstands-Segmente der deutschen Börsen begeben haben. Das Anleihen-Universum des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds beläuft sich derzeit auf über 70 Milliarden Euro. Die Selektion der Wertpapiere basiert auf dem Analyse- und Überwachungsverfahren KFM-Scoring. Nur diejenigen Anleihen, die den strengen Prüfungsanforderungen gerecht werden kommen für den Fonds in Frage und werden anschließend fortlaufend überwacht. Ändert sich die Bonität des überwachten Unternehmens oder die Qualität der Anleihe wird durch das KFM-Scoring eine Handlungsempfehlung signalisiert. Welches Potenzial der Markt für Unternehmensanleihen des Mittelstandes bietet und warum Anleger ihr Geld dort trotz zahlreicher Unkenrufe investieren können, beweist einmal mehr der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds. Er hat seinen Anlegern am 24. März 2017 je Fondsanteil 2,17 Euro ausgeschüttet. Das bedeutet: das dritte Jahr in Folge eine Ausschüttungs-Rendite von über 4,0 Prozent. Mit einer Historie von über drei Jahren findet der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds bei Unternehmen wie Morningstar oder Thomson Reuters Beachtung und wird nun mit anderen Fonds seiner Kategorie verglichen. Diesen Vergleich muss der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds nicht scheuen! Bei Lipper Leaders, der Fondsbewertung von Thomson Reuters, belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds nicht nur einen Spitzenplatz bei „Konsistenter Ertrag“, sondern er wird ebenfalls als Leader bei „Gesamtertrag“ geführt. Bei Morningstar belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds mit fünf von fünf möglichen Sternen einen Spitzenplatz in der Bewertung.Der Markt für Mittelstandsanleihen lässt sich von spektakulären Pleiten einiger Emittenten und einer fortlaufenden negativen Berichterstattung in der Presse nicht unterkriegen. Denn die Mehrzahl der Emittenten arbeitet gewissenhaft und vorausschauend mit den anvertrauten Geldern. Diese Emittenten können durch den Gang an den Kapitalmarkt das eigene Wachstum finanzieren und bieten Anlegern gleichzeitig eine attraktive Geldanlage. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, die für die Anleger sehr, für die großen Presseportale aber nicht so interessant sind. Vorzeitige oder planmäßige Rückzahlungen von Anleihen wie z. B. von HELMA, Grand City Properties, Edel, SNP Schneider-Neureither & Partner, Bastei Lübbe und vielen anderen mehr finden in den Medien weniger Beachtung als spektakuläre Pleiten wie z. B. von German Pellets oder KTG Agrar.In einem Youtube-Interview erläuternGründer und Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG undDirektor des Berenberg Vermögensverwalter Office die Synergien der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen:VorstandDeutscher Mittelstandsanleihen FondsRathausufer 10 | 40213 DüsseldorfFon: 0211 210 737 40 [email protected] | www.kfmag.de