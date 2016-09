Unternehmen Was wäre wenn?

So oder so ähnlich grübeln Unternehmer täglich: Wie ändert sich mein Service-Level, wenn ich meinen Produktionsablauf verändere? Wie verhalten sich meine Prozesse, wenn die Auslastung um 10 Prozent steigt oder sinkt? An Fragen und Ideen mangelt es häufig nicht – an Möglichkeiten diese Konzepte und Vorschläge einmal durchzutesten jedoch häufiger. Eine dynamische Simulation kann hier helfen ...