Wachstumssprung in etabliertem Marktumfeld

Gutes Absatz-Volumen / Neues Werk in Polen

Die Model-Gruppe setzte in ihren Ländermärkten Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien, Benelux, Frankreich, Österreich, Slowakei und Kroatien knapp 1200 Quadratkilometer Wellkartonverpackungen/-bögen und mehr als 26.000 Tonnen Vollkartonverpackungen ab. Die beiden Schweizer Papierfabriken in Weinfelden und Niedergösgen produzierten zusammen 383.000 Tonnen (Vorjahr 375.000 Tonnen) altpapierbasierte Wellkartonpapiere.

Das neue Werk im polnischen Nowa Sól, das insgesamt dritte Model-Werk in Polen, hat in diesen Tagen die Produktion mit rund 60 Mitarbeitenden und modernsten Verarbeitungs-maschinen aufgenommen.

Ausblick: Innovatives Vorhaben in der Schweiz

Die leichte konjunkturelle Belebung in Europa sollte, zusammen mit den spannenden Innovationsprojekten in der Gruppe, die negativen Wirkungen des starken Schweizer Frankens teilweise wettmachen können. In einem Monat starten in Weinfelden die ersten Versuche mit einer neuen Stoffaufbereitungsanlage, welche gute, aber bis dato meist thermisch entsorgte, Papierfasern aufbereiten kann. Für das laufende Jahr zielen die Investitionen in der Höhe des Vorjahres auf Verbesserungen in der Logistik und der Produktivität.

Die Model-Gruppe entwickelt, produziert und liefert intelligente, innovative und qualitativ hochwertige Verpackungslösungen aus Voll- und Well¬karton, von der einfachen Transportverpackung bis zur hochveredelten Praliné- und Parfumbox. Die Gruppe besteht aus 10 Gesell¬schaften in sieben Ländern. Zu den Hauptmärkten gehören Deutschland, Schweiz, Tschechien, Polen, Benelux, Österreich, Frankreich, Slowakei und Kroatien. Der Firmenhauptsitz befindet sich in Weinfelden/TG.

