Vier Geschosse Business pur

Schon beim Spatenstich im November 2015 war klar, dass das neue Businesshaus kein Ladenhüter wird. Oberbürgermeister Guido Till, Geschäftsführer Martin Maier, Generalunternehmer Horst Trittler und Architekt Heinz Weichel vom Architekturbüro Von Bock, sahen das Potenzial des neuen Objekts bereits, als sie die Schaufeln zur Hand nahmen. Auf der Ostseite des bestehenden Businesshauses entstand in knapp zwölf Monaten ein repräsentatives, viergeschossiges Bürogebäude. Die moderne Architektur des Neubaus mit Tiefgarage lässt nach den Plänen des Göppinger Architekturbüros Klaus von Bock das Umfeld von Dr.-Herbert-König-Platz und Werfthalle weiter an Attraktivität gewinnen. 5,2 Millionen Euro investierte der Businesspark, realisiert wurde das Objekt von der Firma Heinrich Hebel, Gewerbe- und Industriebau GmbH aus Heidenheim.Das Gebäude steht mit einer markanten Bandfassade und aluminiumverkleideter Brüstung sehr modern da. Die flexibel gestaltbaren Grundrisse ermöglichen je Geschoss bis zu vier Büros zwischen 90 und 530 Quadratmetern. So findet jeder Nutzer seine Bedürfnisse erfüllt. Innerhalb der Einheiten können die Büroräume flexibel mit einem Raster von 1,50 Metern eingeteilt werden. Die großzügigen Fensterbänder ermöglichen einen herrlichen Blick über den vor dem Gebäude liegenden Dr.-Herbert-König-Platz bis hin zur Schwäbischen Alb. Diesen genießt beispielsweise die Synergy Diagnostic Laboratory GmbH aus Göppingen, die ab Dezember das neue Businesshaus auch ihr Zuhause nennt. Dem verglasten Treppenhaus vorgelagerte Balkone bieten den Mitarbeitern der Firma sowie allen anderen Nutzern kurze Wege für eine Pause im Freien. Gleichzeitig dienen die Balkone als Sonnenschutz für das Treppenhaus. Auch das Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterbüro Stephan Rauser entschied sich für einen Umzug in den Stauferpark und freut sich auf moderne und im Grünen gelegene Arbeitsplätze.Eine Tiefgarage mit 17 PKW-Stellplätzen, 30 Parkplätze im Außenbereich, überdachte Fahrrad-Stellplätze und die Bushaltestelle direkt am Gebäude vervollständigen das Gesamtkonzept des zweiten Stauferpark-Businesshauses.