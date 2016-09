Unternehmer und Kommune

Der Titel „PT-Magazin für Wirtschaft und Gesellschaft“ weist schon auf die enge Verbindung der Aktivität von Unternehmen und ihrer Einbindung in das gesamtgesellschaftliche Bedingungsgefüge hin. Jedes Unternehmen ist Teil eines kommunalen Gemeinwesens, aber der Beitrag der Wirtschaft und gerade des Mittelstandes zur Vitalität dieses Gemeinwesens wird von Kommunalpolitik und Öffentlichkeit in der Regel nicht angemessen gewürdigt. In welcher Position sind die Kommune und die Unternehmen, wie könnten sie besser zusammenarbeiten, um die erfolgsrelevanten Rahmenbedingungen für die Unternehmer zu verbessern und den Standort zu stärken? Was können Unternehmer mit Blick fürs Ganze tun, um die Sache in Gang zu bringen?

Die Kommune

Jedes Unternehmen ist mit seinem Firmensitz und seinen Niederlassungen Teil des jeweiligen Wirtschaftsstandorts und damit des Gemeinwesens Kommune. In Deutschland gibt es rund 11.100 Städte und Gemeinden. Wie jedes Unternehmen sind auch alle diese Kommunen dem Wettbewerb unterworfen. Im interkommunalen Standort-Wettbewerb „am Markt“ geht es:

um Einwohner, insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels

um Kaufkraft der Bürger der Kommune und des Umlands, inbesondere vor dem Hintergrund des wachsenden Internet-Handels

um Tagesgäste und Touristen

um investierende und gewerbesteuerzahlende Unternehmen

um standortverlagernde oder neugegründete Institutionen

um Arbeitsplätze und um Fachkräfte zu deren Besetzung

um die Einstufung der Kommune nach Zentralfunktionen im Landesentwicklungsplan

um imagefördernde Auszeichnungen (z.B. den Großen Preis des Mittelstandes“)

um die Aufmerksamkeit der Medien und positive Berichterstattung

um staatliche Zuschüsse

Um sich in diesem interkommunalen Standort-Wettbewerb besser behaupten zu können, wenden wettbewerbsaktive Kommunen über die klassische Wirtschaftsförderung hinaus zunehmend die Marketing-Instrumente an, die sich seit Jahrzehnten im Wettbewerb der Unternehmen auf Märkten bewährt haben. Bedauerlicherweise ist festzustellen, dass viele Ratsmitglieder, oft aber auch die Bürgermeister und die Mitarbeiter der Kommunalverwaltung kaum Zugang zu wirtschaftlichem Fachwissen haben und ihnen der Beitrag gerade der kleineren örtlichen Unternehmen zur Kommunalentwicklung kaum bewusst ist.

Das Zusammentreffen von demografischem Wandel, den Auswirkungen der Globalisierung, der Ausbreitung des Internets, den Folgen des Wirtschaftsstrukturwandels mit Konzentration in Industrie und Handel, der Schließung von Kasernen und dem verändertem Kaufverhalten der Bürger stellt für die Kommunen eine gewaltige Herausforderung dar. Die veränderten Rahmenbedingungen zwingen sie, ihre kommunale Wirtschaftsförderung neu auszurichten und die Bandbreite ihrer Ziele und Aufgaben auszuweiten, und das vor dem Hintergrund meist knapper Kassen.

Wie kann die Kommune vor diesem Hintergrund ihre Gestaltungsräume nutzen, um den eigenen Standort wirtschaftlich zu stärken? Sie kann und sollte die beiden wichtigsten Kategorien ihrer Mitbürger anhören und einbeziehen: die örtlichen Unternehmer und auch die Immobilieneigentümer, denn von der Investitionsbereitschaft dieser beiden Gruppen von Akteuren hängt das Wohl und Wehe jeder Kommune maßgeblich ab.

Die Unternehmer

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes gibt es zurzeit in Deutschland insgesamt rund 3,6 Millionen Unternehmen, darunter rund 2,3 Millionen Einzelunternehmen, 450.000 Personengesellschaften, 666.000 Kapitalgesellschaften und 216.000 Unternehmen sonstiger Rechtsformen. Die Einzelunternehmen machen also fast zwei Drittel der Gesamtheit aus und sie prägen noch immer stark das wirtschaftliche Leben der Innenstädte.

Als „Mittelstand“ wird oft die Gesamtheit der KMU, also der kleinen und mittleren Unternehmen, verstanden. Die KMU stellten nach Berechnungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) 99,6 Prozent aller Unternehmen mit Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Sie erwirtschafteten 2013 mit rund 2,16 Billionen Euro 35,5 Prozent des gesamten Umsatzes deutscher Unternehmen; beschäftigten mit rund 16,14 Millionen Sozialversicherungspflichtiger 59,2 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, boten 82,2 Prozent aller Auszubildenden einen Ausbildungsplatz und steuerten rund 55,5 Prozent zur gesamten Nettowertschöpfung der deutschen Unternehmen bei.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung zählt zu den wenigen Lobby-Organisationen, die die Leistung des deutschen Mittelstandes intensiv und nachhaltig würdigen, sie lobt jährlich den „Großen Preis des Mittelstandes“ aus und trägt mit ihren vielfältigen Aktivitäten dazu bei, das Bild des Unternehmers in der deutschen Öffentlichkeit zu verbessern und ihre Leistung in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken.

Eine solche Unterstützung steht den Unternehmern in den meisten Kommunen leider nicht zur Verfügung. Es gibt IHK und HWK, Innungen und Verbände wie den Einzelhandelsverband, der DEHOGA etc. Aber alle diese Fachorganisationen leisten kaum einen Beitrag zur Stärkung der Kommune als Wirtschaftsstandort im Wettbewerb – das ist auch nicht ihre Aufgabe. Die früher oft sehr aktiven örtlichen Gewerbevereine sind verschwunden oder dümpeln vor sich hin, eine leistungsfähige Interessenvertretung der lokalen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit gegenüber dem Rathaus existiert in der Regel nicht. Es wäre aber sehr sinnvoll für Unternehmer und Immobilieneigentümer, sich der Realität entsprechend als Teil einer Standortgemeinschaft wahrzunehmen und sich um mehr Einfluss auf die Rahmenbedingungen zu kümmern, unter denen sie am Ort wirtschaften. Es geht um ihr künftiges Geschäft.

Wertschöpfung: Neuer Ansatz der kommunalen Wirtschaftsförderung

Die durchweg finanziell klammen Kommunen richten ihre Wirtschaftsförderung oft vor allem an der gewünschten Steigerung des Gewerbesteuer-Aufkommens aus und fokussieren ihren Blick auf die Großbetriebe auf der „Grünen Wiese“. Das mag unter kurzfristigem fiskalischen Aspekt verständlich sein, aber die Ausrichtung der Wirtschaftsförderung unter dieser Priorität vernachlässigt die Wirtschaftsleistung der Gesamtheit der (inner)städtischen Unternehmen. Das sind neben den Handelsfilialisten die meist inhabergeführten Unternehmen des Facheinzelhandels, der Gastronomie, der Dienstleister wie Arztpraxen und Anwaltskanzleien. Sie sind mit ihrer Leistung vor Ort präsent, personalintensiv, sie bilden aus und sie beleben die Innenstadt. Alle diese Beiträge zur wirtschaftlichen Stärke des Standorts bleiben bei der Fokussierung auf die Gewerbesteuer außer Acht und führen tendenziell zur chronischen Überschätzung der Fiskaleffekte.

Richtiger wäre es, die erzielte Wertschöpfung zum Maßstab der kommunalen Wirtschaftsförderung zu machen. Die Wertschöpfung eines Standortes hängt davon ab, wo die mobilen Einwohner der Stadt und ihres Umlands und die Gäste und Touristen ihr Geld ausgeben und welche Entscheidungen die örtlichen Unternehmer und Immobilieneigentümer in Bezug auf Investitionen oder Desinvestitionen bzw. Personalaufbau oder -abbau an diesem Standort treffen. Investoren entscheiden sich für einen Unternehmensstandort, Bürger für einen Wohnort und Touristen für ein Reiseziel, wenn dort die für sie wichtigen Rahmenbedingungen erfüllt sind und die Leistung stimmt. Für diese unterschiedlichen Zielgruppen muss die Stadt attraktiv sein, wenn sie den Wettbewerb der Standorte gegen ihre ebenfalls marktaktiven Nachbarstädte für sich entscheiden will.

Die Gesamtwertschöpfung, die der Standort leistet, umfasst die wirtschaftliche, die soziale und die kulturelle Wertschöpfung. Was ist damit gemeint? Die wirtschaftliche Wertschöpfung ist die wertsteigernde Leistung, die von den Unternehmen am Standort, darunter auch den kommunalen Betrieben, am Markt erzielt wird, und z. B. in Umsatzgrößen, Kaufkraftkennziffern und mit Gewinn- und Verlustrechnungen gemessen werden kann. Ausdruck der wirtschaftlichen Stärke ist auch generell die Steuerkraft einer Gemeinde und speziell das jährliche Aufkommen an Einkommen- und an Gewerbesteuern.

Die soziale Wertschöpfung umfasst alle die Aktivitäten, die die Daseinsvorsorge betreffen und das soziale Klima prägen – z. B. die Ausstattung der Gemeinde mit Krankenhaus, Ärzten und Notarzt, die Leistungen haupt- und nebenamtlicher Kräfte bei Kirchengemeinden, Rotem Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Jugendarbeit, Ferienprogramme für Kinder etc. Viele mittelständische Unternehmer sind in diesen Bereichen ehrenamtlich aktiv und spenden oft hohe Beträge zu deren Unterstützung, oft auch ohne damit verbundene PR-Maßnahmen.

Die kulturelle Wertschöpfung erfasst die Gesamtleistung aller Kulturschaffenden im weitesten Sinne, darunter die Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen, die Kirchengemeinden, die Aktivität der Musik- und Kunstvereine, die Hilfen für benachteiligte Schulkinder etc. Nicht jede Stadt wird mit ihrem Kulturprofil so klar identifiziert wie z. B. die Festspielstadt Bayreuth; aber jede Stadt hat ein kulturelles Profil und das verdankt sie in der Regel zum großen Teil ihren in Vereinen ehrenamtlich aktiven Bürgern, darunter vielen kulturinteressierten Mittelständlern.

Nicht immer sind die Teilwertschöpfungen voneinander zu trennen: Zum Beispiel ist ein Krankenhaus als Erbringer von Marktleistungen im Wettbewerb sowohl Produzent von wirtschaftlicher Wertschöpfung als auch in seiner Funktion als Arbeitgeber und Garant qualifizierter medizinischer Versorgung an der Erzeugung sozialer Wertschöpfung beteiligt.

Diese drei Bereiche bedingen sich gegenseitig: Wo Geld in der Gemeindekasse ist, lassen sich auch leichter kulturelle und soziale Projekte realisieren. Wo das soziale Klima stimmt und die Menschen stolz auf „ihre“ Stadt sind, gibt es weniger Vandalismus und eine größere Bereitschaft von Privaten, in dieser Stadt in Immobilien zu investieren. Wo das kulturelle Leben blüht, fällt es Unternehmen leichter, qualifizierte Mitarbeiter zu halten oder von auswärts anzuziehen. Und wo die Leistung der Unternehmer wertgeschätzt wird, zeigen viele von ihnen große Bereitschaft, sich für Belange des Gemeinwesens aktiv einzusetzen.

Von Oskar Patzelt ist bekannt, dass er sich den Leitspruch zu Eigen gemacht hatte: „Vor die Therapie stellten die Götter die Diagnose“. Diese Devise sollten auch Bürgermeister beherzigen, die ihre Gemeinde „nach vorn“ bringen wollen. Die angemessene Diagnose zur objektiven Beurteilung der Situation eines Unternehmens wie auch einer Kommune ist die SWOT-Analyse, also die systematische Erfassung der Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) sowie der Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats). Kaum eine Kommune verfügt aber bisher über dieses Diagnose-Instrument; oft ist es selbst Wirtschaftsförderern nicht bekannt. Wer zeitgemäße kommunale Wirtschaftsförderung betreiben will, braucht unternehmerischen Gestaltungswillen, eine präzise Lagebeurteilung (= „Diagnose“) und klare Arbeitsziele für die Verbesserung der Situation (= „Therapie“).

Örtliches Unternehmer-Netzwerk

Alle Unternehmen an einem Standort hängen in der einen oder anderen Weise voneinander ab. Ein Bewohner des Umlands, der in die Stadt fährt, dort zum Arzt geht, im Rathaus seinen Pass verlängern lässt, seinen Rechtsanwalt oder Steuerberater aufsucht, in mehreren Geschäften einkauft, eine Gaststätte besucht, sich bei der Bank mit Geld versorgt und zurückfährt, nimmt immer einen Gesamteindruck von der Qualität des Standorts gemessen an seinen Bedürfnissen und deren Erfüllung mit und richtet sein künftiges Verhalten danach aus.

Erklärtes Ziel der Wirtschaftsförderung ist es in der Regel, den eigenen Standort für alle Beteiligten attraktiv zu halten und die Kundenfrequenz zu erhöhen. Da liegt es auf der Hand, dass es von Vorteil ist, ein Unternehmer-Netzwerk zur Verfügung zu haben, mit dessen Hilfe z. B. frequenzsteigernde Gemeinschaftsaktionen ins Werk gesetzt werden können.

Ein solches Unternehmer-Netzwerk haben in früheren Jahren meist die örtlichen Gewerbe- oder Verkehrsvereine geboten, die oft auf eigene Initiative und auf eigene Kosten Funktionen übernommen haben, die heute der kommunalen Wirtschaftsförderung obliegen, wenn der Standort nicht im Wettbewerb zurückfallen soll. Der gewachsene Wettbewerbsdruck unter den Unternehmen, die geminderten personellen und finanziellen Spielräume gerade der inhabergeführten Fachgeschäfte und der hohe Anteil der Filialisten – in der Regel sind dies Trittbrettfahrer bei Gemeinschaftsaktionen – haben die Bereitschaft der örtlichen Unternehmer zum ehrenamtlichen Einsatz sehr gedämpft. Es ist deshalb zur Aufgabe der Wirtschaftsförderung geworden, solche Netzwerke etablieren zu helfen – allein schon wegen des mit ihrer Hilfe verbesserten Zugangs der Verwaltung zu den örtlichen Unternehmen.

Gemeinsames Oberziel der Kommunalverwaltung und der örtlichen Unternehmer sollte sein, die Attraktivität der eigenen Gemeinde zu stärken:

als Standort für die Unternehmen aller Branchen

als Wohnort für die Bürger der Stadt

als Einkaufsort für Kunden aus der Stadt und ihrem Umland

als Reiseziel für Gäste aus nah und fern.

Standortmarketing erhält dadurch eine Aufgabe als Instrument der Stadtentwicklungs-Politik und jeder Unternehmer sollte im eigenen geschäftlichen Interesse daran mitwirken wollen. Kostet das Zeit? Ja. Kostet das Geld? Ja. Bringt es angemessenen Nutzen? Ja, wenn man es richtig angeht, wie bei allen Unternehmungen. Welche Faktoren sind dabei zu beachten?

Erfolgsfaktoren

Ganzheitliches Standortmarketing mit aktiver Unternehmerbeteiligung ist natürlich kein Selbstläufer sondern eine sehr anspruchsvolle Gemeinschaftsaufgabe. Und da die Menschen sind, wie sie sind, gibt es sicher zu Beginn eine Fülle von Bedenken und Hemmnissen. Unsere Erfahrungen aus der Kommunalberatung und der Analyse Dutzender von Fallstudien zu unterschiedlichen Kommunen zeigen aber: Es funktioniert, wenn diese kritischen Erfolgsfaktoren bei der Konzeption des Standortmarketings und seiner Durchführung konsequent beachtet werden:

Erklärung des politischen Willens, Einbindung der politischen Gremien und Initiative von Promotoren, also aktiven Förderern des Projekts (des Bürgermeisters als des wichtigsten „Machtpromotors“ und aktiver Unternehmer als wirtschaftlich fachkundiger „Sachpromotoren“) zur Überwindung der üblichen Anfangswiderstände

Bündelung der Unternehmerinteressen in einer gut organisierten örtlichen Unternehmervereinigung mit Mitgliedern aus allen Branchen und Ortsteilen und mit Öffnung gegenüber Immobilieneigentümern auch ohne Geschäftsbetrieb aber mit Interesse an der Standortentwicklung

Klärung der Begriffe und der Erwartungen der Beteiligten an das Stadtmarketing und klare Zielsetzung für das Gemeinschaftswerk

Schaffung einer soliden Datengrundlage zur Standortqualität, am besten mit einer SWOT-Analyse

Organisatorische Verankerung mit klarer Zuordnung der Kompetenzen, administrative Unterstützung des Unternehmer-Netzwerks durch die Verwaltung, am besten durch die Wirtschaftsförderung

Einbezug aller Akteure (insbesondere der mittelständischen Unternehmer) in die Kommunikation und sorgfältige prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit

Bereitstellung angemessener finanzieller Mittel zu Sicherung der Nachhaltigkeit

Effiziente Gestaltung des Stadtmarketing-Prozesses und konsequentes Projektmanagement

Warum sollte die Kommunalpolitik sich auf einen solchen Prozess einlassen und die interessierten Unternehmer daran so aktiv beteiligen? Aus eigenem Interesse: Denn wenn wie in den meisten Kommunen das eigene (Gewerbe-)Steueraufkommen nicht reicht und staatliche Zuschüsse kaum noch für Stadtentwicklung zur Verfügung stehen, gibt es nur eine Quelle, aus der die gewünschten Investitionsmittel in die Stadt fließen: die Gelder, die die Immobilieneigentümer und die Unternehmer an diesem Standort investieren, weil er ihnen günstige Bedingungen, Mitsprache und Planungssicherheit bietet und ihnen deshalb attraktiver erscheint als andere Kommunen, die weniger unternehmerfreundlich sind.

Handlungsempfehlungen

Was kann man weitblickenden Unternehmern raten, die in ihrer Gemeinde einen wirksamen Standortmarketing-Prozess in Gang setzen wollen? Wie können sie vorgehen? Aufgrund unserer praktischen Erfahrungen ist dies ein geeigneter Weg:

1 Identifizieren Sie die Unternehmer an Ihrem Standort, bei denen Sie Interesse an Ihrem Vorhaben erkennen können und die als kooperationsfähig bekannt sind. Holen Sie sie an einen runden Tisch und stellen Sie in offener Diskussion fest, wie die anderen ihren Standort bewerten und wo sie Ansatzpunkte für Verbesserungsmaßnahmen sehen. Fassen Sie das Ergebnis der Diskussion zusammen und leiten Sie das Protokoll allen Teilnehmern zu, je schneller desto besser.

2 Tragen Sie in einem ersten Gespräch Ihrem Bürgermeister Ihre Gedanken vor und übergeben Sie ihm das Ergebnisprotokoll mit der Bitte, sich dazu zu äußern.

3 Nehmen Sie seine Fragen und – gegebenenfalls – Bedenken auf. Erstellen Sie a) eine schriftliche Nutzenargumentation aus Sicht der Unternehmer, der Immobilieneigentümer und der Kommune und b) eine schriftliche Einwandbehandlung, in der Sie auf alle wesentlichen Bedenken kurz und bündig eingehen. Diskutieren Sie das Papier in Ihrem Unternehmerkreis und aktualisieren sie es unter Berücksichtigung der Diskussionsergebnisse.

4 Gewinnen Sie den Bürgermeister und seinen Wirtschaftsförderer dafür, unter Mitwirkung der interessierten Unternehmer aus Ihrem Kreis eine SWOT-Analyse für Ihren Standort zu erstellen und animieren Sie die in Frage kommenden Unternehmer – auch die Filialleiter großer Unternehmen auf der Grünen Wiese – Daten aus deren Erhebungen beizusteuern. Solche Daten liegen für jede größere Kommune vor.

5 Stellen Sie das Ergebnis der SWOT-Analyse auf Einladung des Bürgermeisters Ihrem Gemeinderat vor und werben Sie für den Ratsbeschluss zum Beginn eines Standortmarketing-Prozesses.

6 Fangen Sie mit „reifen“ Co-Marketing-Projekten an und überzeugen Sie die restlichen Zweifler und Bedenkenträger mit den sichtbaren Erfolgen. Stellen Sie dabei die Unterstützung durch den Bürgermeister und seine Verwaltung anerkennend heraus.

7 Formen Sie aus Ihrem – inzwischen hoffentlich gewachsenen – Unternehmerkreis eine neue örtliche Unternehmervereinigung in der Rechtsform des e. V. bzw. reaktivieren Sie den bestehenden alten Gewerbeverein, verankern Sie die Ziele des Gemeinschaftswerks in der Vereinssatzung und werben Sie auf dieser Basis um neue Mitglieder.

8 Wenn die oben skizzierten Erfolgsbedingungen geschaffen sind, können Sie gemeinsam mit der Kommunalverwaltung das Gemeinschaftswerk „Ganzheitliches Standortmarketing“ in Angriff nehmen. Konzentrieren Sie sich auf die konstruktiven Köpfe und die erreichbaren Ziele und halten Sie durch. Einigkeit macht stark, aber sie stellt sich nicht von selbst ein.

9 Sorgen Sie von Beginn an für sorgfältige, konsequente Kommunikation nach innen (Unternehmer-Netzwerk) und nach außen (Rathaus und Öffentlichkeit), pflegen Sie guten Kontakt zur Lokalpresse und stellen Sie das Vorhaben und die erzielten Fortschritte auf der Homepage der Kommune und auf der des Unternehmer-Netzwerks gut verständlich und mit Bildern dar.

10 Wenn das Standortmarketing mit starker Unternehmerbeteiligung fest etabliert und funktionstüchtig ist: Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, sich für den Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstand“ vorschlagen zu lassen.

Wenn Sie nun Blut geleckt haben:

Viel Erfolg!

Dr. Karl J. Eggers