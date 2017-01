Umsatzziel erreicht

Limeshain – Die Blaesing GmbH mit Sitz im hessischen Limeshain blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Hersteller von komplexen Dreh- und Frästeilen erwirtschaftete 2016 einen Jahresumsatz von rund vier Millionen Euro. „Damit haben wir unser selbst gestecktes Ziel erreicht“, betont Geschäftsführerin Yvonne Bläsing.

Blaesing setzte während der vergangenen zwölf Monate voll auf Wachstum. So investierte die Gesellschaft rund eine Million Euro in ihren Maschinenpark und stellte vier neue Mitarbeiter ein. „Auch ein Flüchtling aus dem Iran ist dabei“, so die Geschäftsführerin.

Das Unternehmen, das 2016 auch sein 40-jähriges Bestehen feierte, durfte sich aber noch über einen weiteren Erfolg freuen. Oliver Herrmann ist seit September Geschäftsführer für den Bereich Produktion. Der 26-Jährige kam bereits 2011 als Student zu Blaesing. Seit 2015 arbeitet der Maschinenbauingenieur schon in verantwortlicher Position mit der Geschäftsführung zusammen. Seine Ideen und Konzepte zu Innovationen und Marktstrategien haben zu dieser Entscheidung maßgeblich beigetragen. „Wir haben ein erstklassiges Team und die technischen Voraussetzungen, mit dieser Kombination können wir noch viel erreichen“, freut sich Oliver Herrmann.

Es war Mechaniker-Meister Hans Bläsing, der am 9. Oktober 1976 zunächst eine kleine Werkstatt an der Hainchener Klostergasse eröffnete. Hier widmete er sich zusammen mit einem Mitarbeiter der Herstellung von Präzisionsteilen aus Metall für Großfirmen verschiedenster Branchen. Im Laufe der Jahre verlagerte sich das Hauptgewicht der Fertigung immer mehr auf Prototypenteile im Bereich der Automobilindustrie, Medizintechnik und Abgasmessanlagen. Später kamen Kunststoffteile für Kläranlagen sowie die Produktion von Kleinserien und die Spezialbearbeitung von angelieferten Kundenteilen hinzu. Mittlerweile liegen die Kernkompetenzen des Unternehmens in der Fertigung von Steuerblöcken für den Hydraulikbau und in den so genannten „German Engineering“. Somit liefert Blaesing nicht nur das fertige Produkt, sondern auch die Idee und die komplette Entwicklung dazu, dadurch sind die Bauteile wesentlich fertigungsnäher. Dieser Bereich soll auch im laufenden Geschäftsjahr weiter ausgebaut werden.

Zum Maschinenpark gehören unter anderen sechs automatisierte CNC-Dreh-Fräszentren sowie zwölf automatisierte und manuelle CNC-Drehmaschinen. Doch Blaesing will auch dieses Jahr wieder kräftig in den Maschinenpark investieren. So ist der Kauf eines neuen Bearbeitungszentrums im Dreh- und Fräsbereich für circa 700000 Euro geplant.

Derzeit beschäftigt Blaesing insgesamt 31 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende. Das Unternehmen bildet ausschließlich Zerspanungsmechaniker für die Produktion im Dreh- und Fräsbereich aus. Weitere Neueinstellungen im Jahr 2017 sind nach Angaben der Geschäftsführerin geplant. „Für uns steht auch in Zukunft der Mensch im Vordergrund und wir arbeiten täglich daran, bei uns im Betrieb tolerant und respektvoll miteinander umzugehen“, unterstreicht Yvonne Bläsing. „Uns geht es einfach darum, das Miteinander zu fördern und wir bauen auf die Menschlichkeit“, betont die Geschäftsführerin.

Blaesing GmbH | Heegwaldring 11 | 63694 Limeshain

Tel.: +49 6047 9600-0 | www.blaesing-cnc.de