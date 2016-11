Sieben Erfolgsschlüssel für den Top-Leader

Auf welche Erfolgshebel kommt es in Zeiten der Transformation wirklich an? Der praxiserprobte integrierte Unternehmensentwicklungs-Ansatz bietet Top-Führungskräften eine Orientierung für das neue Führungshandeln. Auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen wird nachhaltige Unternehmensentwicklung und Veränderung machbar. Sieben entscheidende Schlüssel zum Erfolg geben Starthilfe auf dem Weg zum erfolgreichen Change-Prozess.Verlassen Sie die gewohnte Perspektive und entwickeln Sie mit Ihren Schlüsselleuten ein realistisches Zukunftsbild für das Unternehmen bzw. Ihren Bereich. Erarbeiten Sie einen klaren Blick auf das Geschäft und erkennen Sie die entscheidenden strategischen Stellgrößen. Von Anfang an wird so eine tragfähige Basis für die Zukunft geschaffen.Auf strategisch klarem Boden werden Sie die richtigen Schwerpunkte setzen, konsequent Ziele und Maßnahmen ableiten. Neuerungen mit nachvollziehbarem Kundennutzen werden entwickelt und umgesetzt.Sie brauchen interdisziplinär zusammengesetzte Teams, die gelernt haben, effektiv miteinander zu arbeiten. Sorgen Sie dafür, dass die richtigen Personen über die wichtigen Themen sprechen und Ergebnisse erzielen. Entwickeln Sie Team- und Kollaborationsfähigkeit und nutzen Sie zielgerichtete Kommunikation als Innovationskraft in Ihrem Unternehmen.Integriertes Change-Management bietet sowohl auf der Sach-, als auch auf der Verhaltensebene situationsspezifische, wirksame Steuerung. Eine für die jeweiligen Belange entwickelte Change-Architektur hilft den Change-Kurs zu halten und die entscheidenden Steuerungshebel zu nutzen.Direkte Kontrolle funktioniert nicht mehr, weil Herausforderungen und Arbeitsstrukturen zu komplex geworden sind. Spätestens jetzt kommt es auf die gelebte Werte im Unternehmen an. Ein vertrauensvolles, zielorientiertes Miteinander reduziert Komplexität enorm und schafft die Basis für eine wirksame Umsetzung der Vorhaben.In der globalen Businesswelt kommt es auf die internationale Perspektive und die interkulturelle Kompetenz an. Doch keine Angst. Management erfolgt international nach den gleichen Grundprinzipien. Lassen Sie sich auf interkulturelle Beziehungen ein. Entwickeln Sie die Fähigkeit mit Kunden und Kollegen aus anderen Kulturen erfolgreich und angemessen umzugehen.Mit Selbst-Leadership ist die bewusste und disziplinierte Steuerung der eigenen Person gemeint. Selbststeuerung bezieht sich auf Ihre vier Lebensbereiche: Arbeit und Beruf, Gesundheit, soziale Beziehungen, Lebenssinn und Kultur sowie auf die eigene mentale Ausrichtung. Der reflektierte Umgang mit herausfordernden Situationen ermöglicht es das volle Leadership-Potenzial zur Wirkung zu bringen.Setzen Sie den Fokus auf die entscheidenden Erfolgshebel. In unserer Expertenreihe mit Dr. Doris Kappe erfahren Sie mehr rund um das Thema Change-Coaching. Bei Fragen kontaktieren Sie die Autorin unter [email protected] oder unter www.drkappeconsulting.com