Selbst-Leadership in Zeiten der Transformation

Unsere früheren Beziehungserfahrungen prägen unser Verhalten, schaffen Verhaltensmuster und beeinflussen die Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Führungs-Fähigkeit.

Rationalität ist eine Illusion, denn nur ein geringer Anteil des menschlichen Handelns ist rein logisch. Vieles von dem, was passiert, ist das Ergebnis unbewusster Prozesse.

Bedürfnis- und Wertestrukturen haben Einfluss auf unser Verhalten. Erst, wenn diese bewusst werden, ist die Möglichkeit zur Ausrichtung gegeben.

Führungskräfte stehen heute vor großen Herausforderungen. Die notwendige Ausrüstung dafür bieten ihnen das professionelle Management-Handwerk und eine ausgeprägte Beziehungskompetenz. Denn sie sind gefordert die Mannschaft auf Kurs zu halten und die Zukunft zu gestalten. Doch wo fängt man am besten an? Gut beraten ist derjenige, der auf dieser Reise zunächst bei sich selbst ansetzt. Wirksame Selbstführung ist heute eine der wichtigen Kernkompetenzen. Und das aus gutem Grund:Um glaubwürdig in die Zukunft führen zu können, muss die Führungskraft selbst von den notwendigen Veränderungen überzeugt sein. Dabei ist es entscheidend, das eigene Rollenverhalten zu überprüfen und in Teilen neu auszurichten. Mit Rhetorik allein ist das nicht zu bewerkstelligen. Mitarbeiter durchschauen das und anstatt das angestrebte Vertrauen zu stärken, entsteht Misstrauen und Widerstand. Was tatsächlich wirkt, sind eine klare Haltung, deutlich kommunizierte Überzeugungen, sowie ein konstruktives und professionelles Miteinander.Doch wie gelingt es, in jeder Situation gelassen zu bleiben und zielgerichtet zu gestalten? Einmal gelernte Verhaltensmuster sind besonders in Stresssituationen nicht einfach zu überwinden. Schlüsselpersonen spielen hier oft eine entscheidende Rolle für die Mannschaft. Gelingt es ihnen aus gewohnten Mustern auszusteigen und die notwendigen Neuerungen vorzuleben, hat dies auf das gesamte Umfeld eine positive Wirkung.Nachhaltige Veränderung ist jedoch nur möglich, wenn auch die psychodynamischen Hintergründe mit in den Blick genommen werden. Denn diese sind oft die Ursache dafür, dass man in alten Verhaltensmustern gefangen bleibt. Die folgenden Entwicklungs-Prinzipien – angelehnt an Prof. Kets de Vries (INSEAD Institut, 2012) – verdeutlichen das:Selbst-Leadership bedeutet den eigenen Erfolgskompass zu justieren. Die Führungskraft reflektiert die mentale Software, überwindet gewohnte Verhaltensmuster und gestaltet zielführend die neuen Herausforderungen.Setzen Sie den Fokus auf die entscheidenden Erfolgshebel. In unserer Expertenreihe mit Dr. Doris Kappe erfahren Sie mehr rund um das Thema Change-Coaching. Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie die Autorin unter [email protected] oder unter www.drkappeconsulting.com