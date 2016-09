Pilotprojekt Gesundheit

Welcher Unternehmer kennt das Problem nicht: Kranke Mitarbeiter belasten das Firmenbudget enorm. Abgesehen vom menschlichen Leid kosten Krankheitsabwesende nicht nur, weil deren Gehalt ohne Gegenleistung fortgezahlt werden muss. Es fallen auch beträchtliche indirekte Kosten an, z.B. für Ersatzkräfte, organisatorische Umtriebe, Produktionsausfälle, Verzögerungen von Projekten, Umschulungen etc. Ein oft unterschätztes Problem stellen zudem Mitarbeitende dar, welche zwar zur Arbeit erscheinen, gesundheitlich aber beeinträchtigt sind, so dass sie nicht ihre volle Produktivität ausschöpfen können. Je nach Leiden geht man dabei von einer Produktivitätseinbuße zwischen 25 und 45 Prozent aus.

Pilotprojekt der Schweizer Bauunternehmung ERNE AG

Die Bauunternehmung ERNE AG, welche rund 1100 Mitarbeitende beschäftigt, beauftragte im Jahre 2014 das Schaub Institut in Bad Ragaz (CH), ein Gesundheitsförderungsprogramm zu entwickeln. Das Ziel bestand darin, die krankheitsbedingten Abwesenheiten und die damit verbundenen Gesundheitskosten zu senken, gleichzeitig aber die Produktivität und die Lebensqualität der Mitarbeitenden zu steigern. Nun liegt die erste Auswertung des Pilotprojektes vor; die Resultate können sich sehen lassen.

Die Methodik

Die Mitarbeitenden der Firma ERNE AG durften die Dienstleistungen des Schaub Instituts kostenlos in Anspruch nehmen. Jeder Mitarbeitende wurde durch einen Ernährungs- und Gesundheitscoach in die Prinzipien der Schaub-Kost* eingeführt und zu individuellen weiteren Maßnahmen wie beispielsweise Einnahme von Nahrungsergänzung und Verhaltensänderung animiert. 43 Mitarbeiter nahmen dieses Angebot in Anspruch. Zur Überprüfung der Effektivität des Programms erkundigte sich das Schaub Institut ein Jahr nach Beginn des Pilotprojektes bei den Teilnehmenden mittels Fragebogen nach dem aktuellen Befinden. Zur Sicherstellung des Datenschutzes wurden die Befragung sowie die Auswertung ausschließlich vom Schaub Institut vorgenommen. Der Auftraggeber erfuhr somit nicht, wer sich an der Umfrage beteiligte. Nur so konnte gewährleistet werden, dass alle Teilnehmer offen und ehrlich antworten.

*Die Schaub-Kost wurde vor über 50 Jahren im Schaub Institut (CH) entwickelt, ist u.a. kohlenhydrat- sowie säurearm und ist bei weit über 40 Leiden indiziert (siehe auch PT-Magazin Nr. 01/2016 und 03/2016).

Die Resultate I: Reduktion der krankheitsbedingten Ausfalltage

Von den 43 befragten Personen antworteten 22, was einer Compliance von 51% entspricht. 21 Fragebogen konnten für die Auswertung verwertet werden. 19 Personen fehlten im befragten Zeitraum nie, was verglichen mit den Fehltagen des Unternehmens von durchschnittlich 12 Tagen pro Jahr und Mitarbeiter überaus positiv ausfällt. Die Teilnehmer des Health-Care-Programms blieben der Arbeit nicht nur weniger häufig fern, sondern sie fühlten sich nach der Ernährungsumstellung auch körperlich und psychisch deutlich besser als vorher.

Die Resultate II: Reduktion von Beschwerden, welche die Produktivität mindern

Viele Beschwerdebilder, mit denen sich zahlreiche Mitarbeitende tagtäglich herumplagen, führen zwar nicht zwingend zu einer krankheitsbedingten Abwesenheit, beeinflussen jedoch die Produktivität am Arbeitsplatz. So wirken sich beispielsweise Lust- und Energielosigkeit, chronische Müdigkeit, depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen oder chronischer Durchfall äußerst negativ auf die Arbeitseffizienz aus. Bei den Teilnehmern des Health-Care-Programms haben sich 80 Prozent der Symptome verbessert (41 Prozent) oder sind gar vollständig verschwunden (39 Prozent). Nur gerade bei 20 Prozent der gesundheitlichen Beeinträchtigungen konnte keine Verbesserung erzielt werden. Eine Übersicht liefert die nachfolgende

Grafik.

Die Resultate III: Reduktion von Beschwerden, welche zu Arbeitsausfall führen

Bestimmte Krankheitsbilder, wie z. B. Beschwerden am Bewegungsapparat, Allergien oder Bluthochdruck, haben einen schleichend schlechter werdenden Verlauf und führen mittel- bis langfristig zu längeren Arbeitsausfällen. Auch bei solch chronisch-progredienten Leiden konnten die Teilnehmer des Health-Care-Programms enorm profitieren. So berichten rund 80 Prozent über eine deutliche Verbesserung der Rücken- oder Gelenkschmerzen, was der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann.

Fazit der Erhebung: positiv für die Firmenbilanz und für die Mitarbeitenden

Die Teilnehmer des Health-Care-Programms verzeichneten eine deutliche Verbesserung ihrer Leiden, so gingen 80% der Beschwerden zurück oder verschwanden gar vollständig. Die Auswertung der Befragung zeigt also eindeutig das Bild einer klassischen Win-Win-Situation: Die Mitarbeitenden verfügen über eine höhere Lebensqualität und die Firma über eine verbesserte Firmenbilanz, mit tieferen Fehlquoten, sinkenden Gesundheitskosten und gesteigerter Produktivität. Das vom Schaub Institut entwickelte Gesundheitskonzept wurde den Anforderungen der Firma ERNE AG vollumfänglich gerecht, so dass das Programm der Belegschaft weiterhin zur Verfügung steht. Mehr über die im Health-Care-Konzept angewendete Ernährungsform („Die Schaub-Kost“) erfahren Sie im Buch „Die Befreiung aus den Krankheitsfallen“ von Marianne Eglin und Stefan Schaub.

Über die Autorin:

Frau Marianne Eglin ist schulmedizinisch ausgebildete Ernährungsberaterin mit Zusatzausbildung in Ayurveda. Sie arbeitet eng mit dem Naturheilpraktiker Stefan Schaub, der das gleichnamige Institut in Bad Ragaz (CH) leitet, zusammen.