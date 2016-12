Online-Tools: Hintergrund-Hilfen für Start-ups

Cherokey – rund ums Personal

Sevdesk – Online-Buchhaltung mit allen Facetten

Sind die Kosten steuerlich absetzbar?

Das erste Online-Tool nennt sich Cherokey und fasst alle möglichen Themen rund um die Verwaltung von Mitarbeitern, Zeiten und Projekten zusammen. Neben der kostenlosen Testversion, die zunächst 3 Monate dauert und anschließend per Weiterempfehlung noch weitere 6 Monate verlängert werden kann und dabei vollen Funktionsumfang bietet, gibt es auch kostenpflichtige Modelle. Diese werden mit pauschalen Preisen pro Monat pro Mitarbeiter berechnet. Die Preise liegen bei 15, 24 und 48 Euro monatlich pro Mitarbeiter. Je nach Anforderungen des Start-ups kann das passende Modell ausgewählt werden und bietet bestenfalls alle Funktionen wie Personaldatenverwaltung, Projektverwaltung, Urlaubsverwaltung, Zeiterfassung, Kundenstammdatenverwaltung und Schichtplanung. Im teuersten Modell "Enterprise" ist für 48 Euro monatlich pro Mitarbeiter außerdem das Auftrags- und Rechnungswesen enthalten. Nicht nur Start-ups, sondern auch andere Unternehmen greifen auf diese Software von Cherokey zurück und sind Meinungen zufolge sehr zufrieden. Das Ausprobieren lohnt sich also.Wer ausschließlich ein Tool für seine Buchhaltung benötigt oder sich beim vorhergenannten Tool die eingeschlossene Buchhaltung nicht bestellen möchte, bekommt mit Sevdesk eine sehr gute Lösung geboten. Hier lassen sich Stammdaten pflegen und auf deren Grundlage Rechnungen, Angebote und Mahnungen erstellen. Außerdem sind die globalen Buchhaltungsthemen wie Belegerfassungen, Kassenbücher, Umsatzsteuervoranmeldungen , Gewinn- und Verlustrechnungen und mehr in diesem Tool inbegriffen. Sollte das Start-up einen logistischen Schwerpunkt haben, lässt sich ein spezielles Warenwirtschaftssystem buchen. Nach einer kostenlosen Testphase von zwei Wochen kosten die drei verschiedenen Modelle 7,90 Euro (Grundfunktionen), 15,90 Euro (Buchhaltung) oder 45,90 Euro (Warenwirtschaft) im Monat. Die Preise sind limitiert auf eine bestimmte Anzahl an Nutzern; wer mehr Benutzer als vorgesehen einbinden möchte, muss pro Person 5 Euro dazuzahlen. Die Testphase lohnt sich aufgrund der vielseitigen und einfach zu handhabenden Möglichkeiten auf jeden Fall.Sofern Software-Lösungen wie diese eingesetzt werden, um betriebsinterne Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen, lassen sich die Kosten dafür als Betriebsausgabe selbstverständlich absetzen. Und das sogar umso leichter als bei Geschäftsessen, wo die Behörden sehr genau hinsehen . Umso mehr lohnt sich der Einsatz der Online-Tools, von denen es noch weitaus mehr gibt, denn wo am Ende des Jahres die Ausgaben geltend gemacht werden können, wirkt es sich positiv auf die steuerliche Situation aus.