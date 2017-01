Nominierungsaufruf für 2017

Gesamtentwicklung des Unternehmens Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Modernisierung und Innovation Engagement in der Region Service und Kundennähe, Marketing

Durch den „Großen Preis des Mittelstandes“ konnte der unternehmerische Mittelstand über Jahre hinweg seine Präsenz in der Öffentlichkeit, in der Politik und den Medien weiter ausbauen und ein neues Gewicht verleihen. Teilnehmern, Preisträgern, Botschaftern und Unterstützern ist das bisher Erreichte Ansporn, auch zukünftig im Rahmen des „Großen Preises“ den enormen Leistungen des Mittelstandes die Würdigung zukommen zu lassen, die sie verdient haben. So werden also auch 2016 wieder mittelständische Unternehmen gesucht, die sich überdurchschnittlich entwickelt haben.Auch 2017 werden mittelständische Unternehmen gesucht, die sich überdurchschnittlich entwickelt haben. Sie sollten jährlich mindestens zehn Arbeitsplätze und 1,0 Mio. Euro Umsatz aufweisen und wenigstens drei Jahre stabil am Markt tätig sein. Niemand kann sich selbst bewerben, sondern muss von Dritten zum Wettbewerb nominiert werden. Bewertet werden die Leistungen in fünf Wettbewerbskriterien:Die Nominierung von Unternehmen kann online im Portal www.kompetenznetzmittelstand.de vorgenommen werden oder per E-Mail an [email protected] der Bundesgeschäftsstelle der Oskar-Patzelt-Stiftung mitgeteilt werden.In jeder der zwölf Wettbewerbsregionenkönnen in der Regel drei Unternehmen als Preisträger und weitere fünf als Finalist ausgezeichnet werden. Die Entscheidungen treffen rund 100 Juroren, die in 12 regionalen Jurys organisiert sind. Die Juroren unterliegen einer eigenen Geschäftsordnung sowie einem Corporate Governance Kodex und handeln nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001:2008.Es werden keine Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren für die Teilnahme am Wettbewerb erhoben. Zur Betreuung nominierender Institutionen und nominierter Unternehmen vor Ort sind rund 50 ehrenamtliche Servicestellen der Oskar-Patzelt-Stiftung bundesweit im Einsatz. Mit Sonderpreisen würdigt die Oskar-Patzelt-Stiftung darüber hinaus das Wirken von Persönlichkeiten und Institutionen für die Gestaltung der notwendigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns. Auf jeder der drei regionalen Auszeichnungsgalas können je einmal folgende Sonderpreise verliehen werden: Die „Bank des Jahres“ für ein Kreditinstitut mit besonderem Engagement bei der Begleitung/Förderung mittelständischer Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen und die „Kommune des Jahres“ für eine kommunale Institution (Kommune, Landkreis) mit herausragenden Leistungen und Erfolgen beim Aufbau und bei der Entwicklung mittelständischer Wirtschaftsstrukturen.Preisträger des Wettbewerbs, deren Auszeichnung mindestens zwei Jahre zurückliegt und die sich seitdem bedeutend weiterentwickelt haben, können auf dem Bundesball (Abschlussgala) in Berlin mit den höchsten Auszeichnungsstufen des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet werden:– Großer Preis des Mittelstandes“ ist die höchste Auszeichnung, die die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht. Sie geht an Premier-Finalisten, deren Auszeichnung als Preisträger mindestens zwei Jahre zurückliegt und die sich seitdem bedeutend weiter entwickelt haben.– Großer Preis des Mittelstandes“ für Preisträger, deren Auszeichnung mindestens zwei Jahre zurückliegt, und die sich seitdem bedeutend weiter entwickelt haben. Auch Träger der Sonderpreise „Bank des Jahres“ und „Kommune des Jahres“ können alsbzw.bzw. mit der entsprechenden Premier-Finalisten-Stufe ausgezeichnet werden. Gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Deutschland wird ein Sonderpreisausgeschrieben.Erst am Abend der Preisverleihung am 9. September 2017 in Dresden, am 16. September in Düsseldorf, am 30. September in Würzburg und am 28. Oktober 2017 in Berlin werden die Preisträger und Finalisten bekannt gegeben.Informationen zum organisatorischen und zeitlichen Ablauf des Wettbewerbs finden Sie unter: