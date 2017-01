"Netzausbau und Digitalisierung sind Treiber für Karriere"

Die Telekommunikations-Branche verändert sich: Fachkräfte, die sich mit Technik und IT gleichermaßen auskennen, sind gesucht wie nie. Marcel Bodenbenner ist Bereichsleiter Engineering mit Schwerpunkt Telekommunikation bei der Hays AG. Er erklärt, was in Zukunft für Fachkräfte wichtig sein wird.



Marcel Bodenbenner, Experte der Hays AG, weiß, wie sich die Welt der ITK entwickeln wird. (Foto: Hays)

Die Branche der Informationstechnologie und Telekommunikation boomt. Wo sind denn die meisten Stellen offen?

Marcel Bodenbenner: Nicht nur Schreibtischtäter werden gesucht, auch Fachkräfte, die gerne reisen und zupacken können, sind mehr und mehr gefragt. In Deutschland werden die Netze derzeit enorm ausgebaut. Da braucht es technische Strategen und Experten für Planung und Wartung. Viele davon sind Ingenieure und im Bereich Elektrotechnik qualifiziert. Die häufigsten Anfragen nach qualifiziertem Personal bei mir lauten: Softwareentwickler, Bauleiter, Systemingenieure, Projektleiter Netzausbau, Technische Assistenten, Instandhaltungstechniker und Elektrotechniker.



Was müssen solche Fachkräfte denn genau mitbringen?

Bodenbenner: Immer gefragter sind Hybridqualifikationen. Wer also betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit technischem Know-how verbindet, der hat die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Übrigens ist Personalüberlassung gerade für Hochschulabsolventen eine gute Gelegenheit, viel Erfahrung in kurzer Zeit zu sammeln. Ich lerne immer wieder junge Menschen kennen, die erst einmal in verschiedene Projekte hineinschnuppern möchten, bevor sie sich langfristig an einen Arbeitgeber binden.



Wie sind die Gehälter?

Bodenbenner: Das sind normale Ingenieursgehälter. Einsteiger mit guten Qualifikationen können 48.000 Euro im Jahr und mehr bekommen. Bei den jungen Leuten mit Berufsausbildung liegen die Einstiegsgehälter etwas darunter. Das gilt übrigens auch für die Arbeitnehmerüberlassung. In diesem Premiumsektor entsprechen die Gehälter mindestens dem Tarif und die Bedingungen unterscheiden sich kaum von denen der fest angestellten Kollegen.



Wohin geht der Trend in fachlicher Hinsicht? Welche Qualifikationen werden in der nächsten Zeit wichtig?

Bodenbenner: Ein zentrales Thema ist der Netzausbau. Die Datenvolumen im Verbrauchersegment steigen und Vernetzung im industriellen Bereich fängt gerade erst an. Außerdem steigt die Nachfrage nach Experten in Sachen Nachrichtentechnik. Wer sich mit Video on Demand und Internettelefonie auskennt, der wird gute Chancen haben.



Gibt noch Jobs für Nerds?

Bodenbenner: (lacht) Ja. Kundenorientierung und kommunikative Fähigkeiten werden auch in der ITK-Branche immer wichtiger. Dennoch gibt es die Programmierer im stillen Kämmerlein. Wer die gängigen Programmiersprachen bis zur Perfektion beherrscht, ist ein wertvoller Entwickler für Unternehmen.