Mit Planung in die Insolvenz

Die Insolvenz ist häufig nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen – von Schulden befreiten – wirtschaftlichen Tätigkeit. Der Neustart ist umso erfolgreicher, je besser er geplant wird. Das Entscheidende in der Insolvenz ist der Insolvenzverwalter.



Mit seinem Können und Geschick steht und fällt die Sanierungslösung und damit die Rettung aus der Insolvenz. Bis vor einigen Jahren war es kaum möglich, Einfluss auf die Person des Insolvenzverwalters zu nehmen. Es galt der Grundsatz „genannt / verbrannt“. Inzwischen hat sich das Recht geändert. Der Insolvenzverwalter kann von einem Gläubiger und sogar von dem Insolventen selbst vorgeschlagen werden. Insofern ist es in der Krise sinnvoll, rechtzeitig zu überlegen, wer ein geeigneter Insolvenzverwalter sein könnte und auch ein Gespräch mit dem potentiellen Insolvenzverwalter zu führen, bevor die Insolvenz beim zuständigen Amtsgericht beantragt wird.



Ein guter Insolvenzverwalter wird dann in allgemeiner Form über den Ablauf eines Insolvenzverfahrens beraten und eine mögliche Perspektive entwickeln. Sofern es schon einen Übernahmeinteressenten für eine übertragende Sanierung oder einen anderen Dritten gibt, der sich im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens an der insolventen Gesellschaft beteiligen möchte, kann so auch festgestellt werden, ob der vorgesehene Insolvenzverwalter eine solche Lösung grundsätzlich mittragen würde und ob er dazu fachlich und persönlich auch in der Lage ist. Sollte das nicht der Fall sein, kann auch ein anderer potentieller Insolvenzverwalter angesprochen werden. Ein vorläufiger Gläubigerausschuss kann dann auch ganz konkret bestimmen, wer als Insolvenzverwalter eingesetzt werden soll. Die Insolvenz kann danach strukturiert eingeleitet und professionell und zügig durch Insolvenzplan oder übertragende Sanierung wieder beendet werden.



Häufig gibt auch der Berater (Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater) oder die Bank den berechtigten Hinweis, die Insolvenz sorgfältig zu planen, um den Schaden möglichst gering zu halten und eine neue Perspektive für den Insolventen zu entwickeln. Das führt in der Regel auch dazu, dass der Berater während der Insolvenz auch vom Insolvenzverwalter beauftragt wird. Der Berater rettet so nicht nur seinen Mandanten, sondern auch das Mandat. Insofern sind Berater pfiffig, wenn sie bei der Insolvenz ihres Mandanten nicht die Tätigkeit einstellen, sondern gezielt einen guten Insolvenzverwalter auswählen.



Die Insolvenz kann dann auch genutzt werden, um überflüssigen Ballast über Bord zu werfen und das Unternehmen effektiv und sinnvoll neu zu strukturieren. Insofern stehen der Unternehmer und das Unternehmen nach der Insolvenz häufig deutlich besser da als vorher.



Prof. Dr. Florian Stappe, Rechtsanwalt

Fachanwalt für Insolvenzrecht, Fachanwalt für Steuerrecht

Leipzig