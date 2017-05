Kultur und Werte als Basis erfolgreicher Unternehmen

Unternehmenskultur mehr ins Bewusstsein rücken



(© Rido - Fotolia)

Leistung, Bilanzen, Zahlen – häufig nehmen wir verstärkt Zahlenwerk wahr, sehen wirtschaftliches Wachstum als Idealzustand. Und tatsächlich: Ohne wirtschaftliche Kennzahlen zu berücksichtigen, würde keine Unternehmung langfristig ökonomisch überleben oder gar erfolgreich sein.



Dass „Höher, schneller, weiter.“ maximal ein Teil des Erfolgs sein kann, weiß Unternehmensberater Prof. Dr. Arnold Weissman. Menschen sehnen sich nach Orientierung, Werten und Sinn. Im Interview mit uns erklärt er, warum Kultur und Wertebasis die entscheidenden Erfolgsfaktoren darstellen und wie wichtig es ist, nachhaltig Bewusstsein dafür zu schaffen.



PT: Was zeichnet aus Ihrer Sicht besonders erfolgreiche Unternehmen aus?

Weissman: Sie verbinden eine starke, wertebasierte Führung mit allen Facetten einer Hochleistungsorganisation. Basierend auf starken, gelebten Werten und einem Leitbild, haben diese Unternehmen eine klare Strategie, um ihre Ziele auch erreichen zu können.



PT: Die Kultur spielt also eine ganz bedeutende Rolle?

Weissman: Für mich ist die Kultur, die „Summe der Selbstverständlichkeiten eines Unternehmens“, absolute Kernkompetenz. Gelebte Werte binden ein Unternehmen in seinem Inneren zusammen und helfen uns, in schwierigen Zeiten zu „bewerten“, klare Entscheidungen zu treffen!



PT: Welche Komponenten machen eine gesunde Organisationskultur überhaupt aus?

Weissman: Kultur drückt aus, was in einem Unternehmen selbstverständlich ist. Sie kann nicht gemanagt werden, sie entsteht durch das Vorleben der gewünschten Werte. Hier sind insbesondere alle Führungskräfte im Unternehmen gefragt.



PT: Warum wird die Kultur von vielen Organisationen nicht nach außen getragen?

Weissman: Weil das Bewusstsein oft noch fehlt, welche Bedeutung so ein „weicher“ Faktor wie die Kultur für den Erfolg eines Unternehmens hat.



PT: Wie kann diese Kommunikationslücke nach außen geschlossen werden?

Weissman: Verhalten ändert sich, wenn sich die Einstellungen ändern. Und Einstellungen ändern sich, wenn sich die Wahrnehmung, das Bewusstsein verändert. Es gilt daher ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Unternehmenskultur zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren eines Unternehmens zählt.



PT: Und wie kann der Wirtschaft.Kultur.Preis dabei helfen?

Weissman: Indem dieser Preis die Bedeutung der Unternehmenskultur einer breiten Öffentlichkeit bewusst macht. Daher sollte aus diesem Preis keine Eintagsfliege werden, sondern eine dauerhafte Institution, über die auch die Medien berichten.

www.wirtschaft-kultur-preis.com