Kaiserliches Bürogebäude in bester Kölner Geschäftslage entsteht

Der Kaiser Hof bietet den zukünftigen Mietern eine zeitlose Außenarchitektur und insgesamt 13.000 qm moderne Bürowelten mit offenen Büros auf sieben Etagen. Pro Geschoss stehen 1.800 qm zusammenhängende Mietfläche zur Verfügung. Die gesamte Immobilie besticht durch hochwertige Materialien. Die in verschiedene Richtungen angeordneten Lisenen an der Außenfassade sorgen für ein außergewöhnliches Schattenspiel, das je nach Tageszeit und Lichteinstrahlung variiert. Dadurch setzt das Gebäude an einem hochfrequentierten Standort in Köln einen beachtenswerten visuellen Akzent. Das sechste Obergeschoss ist ein zurückgesetztes Staffelgeschoss mit großen Terrassen, die einen Rundgang um das gesamte Stockwerk und einen einmaligen Domblick ermöglichen. Ein besonderer Clou ist der raffinierte Schiebetüreingang an der Ecke Hermann-Becker-Straße, bei dem sich die großen gebogenen Glasscheiben zur Seite hin öffnen und den Zugang in das repräsentative zweigeschossige Foyer gestatten.

Der Kaiser Hof entsteht

Die Namensgebung des Gebäudes geht auf die Historie des Standortes zurück. Einst verlief die mittelalterliche Stadtmauer am heutigen Kaiser-Wilhelm-Ring, der nach Kaiser Wilhelm I. benannt ist. „Die neue Immobilie nimmt Bezug auf die hochwertige und zeitlose Architektur des Allianz-Gebäudes am Kaiser-Wilhelm-Ring und schlägt damit die Brücke zwischen dem historischen und dem modernen Köln“, sagt Arne Hilbert, Niederlassungsleiter NRW bei Art-Invest. „Der Kaiser Hof ist ein weiteres Beispiel für die hohen Qualitätsansprüche von Art-Invest und wird dem Standort ein neues Gesicht geben.“ Die neue Immobilie wirkt durch ihr helles, lichtdurchflutetes Erscheinungsbild mit raumhoher Verglasung offen und elegant und passt sich harmonisch in seine Umgebung ein. Die Lage an den Kölner Ringen zeichnet sich durch seine Infrastruktur aus: Gastronomie, Kultur- und Freizeitangebote, öffentliche Parks, Ärzte sowie eine gute Verkehrsanbindung. In Folge der Bauarbeiten ist auch eine Aufwertung der von Passanten hochfrequentierten Hermann-Becker-Straße gewünscht, die den Kaiser-Wilhelm-Ring mit dem MediaPark verbindet.

Rückbau hat begonnen: So geht es weiter

Bereits im März dieses Jahres hat die Entkernung des alten Gebäudes begonnen. Jetzt erfolgt der physische Rückbau. Der Beginn des Neubaus ist für November 2016 geplant. Hierfür wird eine Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Zertifizierung in Gold angestrebt. Die Immobilie gehört zum Büroensemble Kaiser-Wilhelm-Höfe, das sich zwischen der Erftstraße, Spichernstraße, Gladbacher Straße, Hermann-Becker-Straße und dem Kaiser-Wilhelm-Ring erstreckt. Art-Invest hat das Innenstadtquartier im vergangenen Jahr erworben. Insgesamt besteht das Büroensemble aus vier eigenständigen Gebäuden, die eine Mietfläche von circa 45.000 m2 umfassen. Hauptmieter ist die Allianz-Versicherung im denkmalgeschützten Gebäude am Kaiser-Wilhelm-Ring sowie die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) in der Gladbacher Straße. Beide haben langfristige Mietverhältnisse.

