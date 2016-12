Infrastructure as a Service – das Komplettpaket aus der Cloud

Vorteile von Infrastructure as a Service

Kostenersparnis dank Infrastructure as a Service

IaaS gibt es in drei Varianten

Public IaaS Cloud: Das Nutzen von denselben Ressourcen mit mehreren Usern, zum Beispiel durch das Teilen eines gemeinsamen Servers mit mehreren Unternehmen/Personen. Private IaaS Cloud: Individuell auf einzelne Unternehmen oder Personen abgestimmte Angebote. Hybrid IaaS Cloud: Nur ausgewählte Anwendungen werden auf einen Drittanbieter ausgelagert.

Vor allem KMU haben mit den Kosten für erforderliche IT-Ressourcen zu kämpfen, denn nicht jedes Unternehmen kann sich eigenes IT-Personal und die neueste Hardware leisten. Cloud Computing bringt eine effektive und preiswerte Alternative. Denn wer für seine Geschäftsprozesse Ressourcen nutzt, die nicht im eigenen Unternehmen stehen, sondern stattdessen über die Cloud (das Internet) zur Verfügung gestellt werden, kann von vielen Vorteilen profitieren.Bei der Dienstleistung IaaS erfolgt ein Auslagern der ansonsten benötigten Hardware in ein externes Rechenzentrum. Dadurch sind die erforderlichen Ressourcen flexibel anpassbar: Wird mehr Rechnerleistung oder Speicherplatz benötigt, so kann die Zurverfügungstellung schnell erfolgen, genauso wie im umgekehrten Fall wird sie aber auch schnell wieder heruntergefahren. Der Anwender zahlt tatsächlich nur das, was er benötigt, wodurch er besonders flexibel agieren kann. Außerdem sinken durch Infrastructure as a Service nicht nur die Fixkosten, sondern auch die Betriebskosten für eine erforderliche IT-Infrastruktur.Mit IaaS entfallen nicht nur die hohen Anschaffungskosten für teure Hardware, sondern auch noch die Kosten für Strom und für die erforderlichen Kühlsysteme. Des Weiteren ist keine Wartung mehr erforderlich und diese wird vollumfänglich vom Dienstleister übernommen, der für die Leistungsfähigkeit seiner Hardware haftet. Infrastructure-as-a-Service-Anbieter sichern ihre Systeme durch mehrfache Speicherungen und halten sich an die modernsten Sicherheitsstandards sowie an alle Anforderungen des Datenschutzes Infrastructure as a Service gibt es in drei unterschiedlichen Varianten:Die üblichen Cloud-Computing-Vorteile sind natürlich auch bei Infrastructure as a Service vorhanden, so können Anwender beispielsweise zu jeder Uhrzeit und von jedem Standort auch mobil auf ihre Anwendungen zugreifen. Aufgrund der sehr guten Skalierbarkeit kann der Funktionsumfang jederzeit angepasst werden. Wer mehr Informationen zu IaaS sucht, findet sie beispielsweise im Bereich Infrastructure as a Service bei vater-cloud.de