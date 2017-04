Industrie 4.0 Testumgebungen für KMU

Viele kleine und mittelständische Unternehmen sind Hersteller und Anbieter von Maschinen und Anlagen-Bausteinen für Industrie 4.0. Diese Komponenten müssen zunächst in größeren und vernetzten Produktionsumgebungen erprobt werden. In vielen Forschungseinrichtungen gibt es bereits solche Testumgebungen (engl. Testbeds), in denen Produktions- und Logistikanlagen sowie –prozesse getestet werden können.Das BMBF ermöglicht KMU mit der Bekanntmachung „Industrie 4.0 Testumgebungen – Mobilisierung von KMU für Industrie 4.0“, ihre konkreten Ideen für eine Digitalisierungslösung in diesen Testumgebungen zu erproben. Die KMU sollen zu diesem Zweckerhalten, um in einer geeigneten Testumgebung die erforderlichen Arbeiten durchführen zu können.Die in der VDI TZ ansässige „Koordinierungsstelle I4.0 Testumgebungen für KMU“ unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, relativ schnell und unbürokratisch die BMBF Förderung für einen Digitalisierungsprozess zu beantragen. Antragsteller werden bei der Auswahl einer geeigneten Testumgebung und bei Antragstellung unterstützt.sind: 15.07.2017, 15.10.2017 und 15.01.2018.Interessierte Unternehmen wenden sich an die Kontakt- und Koordinierungsstelle via Email: [email protected]