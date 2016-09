impulse wird Partner der Oskar-Patzelt-Stiftung beim „Großen Preis des Mittelstands“

- Die Oskar-Patzelt-Stiftung und impulse schließen eine Partnerschaft und arbeiten künftig rund um den „Großen Preis des Mittelstands“, einer der renommiertesten Wirtschaftsauszeichnungen Deutschlands, eng zusammen. Dr. Nikolaus Förster, Chefredakteur und Verleger von impulse, wird Mitglied der Jury. Zugleich haben die Teilnehmer des Wettbewerbs die Chance, sich über Seminare der impulse-Akademie weiterzubilden. „Ich freue mich über die Partnerschaft“, sagt Dr.: „Uns verbindet die Idee, herausragende Unternehmer zu fördern und zu inspirieren – ob über einen renommierten Wettbewerb, über unabhängige Recherchen, den persönlichen Austausch oder Weiterbildung.“ Dr., Gründer der Oskar-Patzelt-Stiftung und Initiator des Mittelstandspreises, ergänzt: „Es ist wichtig, erfolgreiche Unternehmer zu würdigen. Dies ist nicht nur ein Ansporn für erfolgreiche Unternehmer, sondern auch ein Signal für die Öffentlichkeit, wie wichtig die Leistung von Mittelständlern für unsere Gesellschaft ist.“Die 1998 gegründete Oskar-Patzelt-Stiftung nimmt sich bundesweit der Würdigung hervorragender Leistungen mittelständischer Unternehmen an und verleiht seit 1994 den „Großer Preis des Mittelstandes“, eine der bedeutendsten Wirtschaftsauszeichnungen in Deutschland. 2016 wurden insgesamt 4796 Unternehmen für den Preis nominiert. In diesem Jahr werden die regionalen Preisträger auf Galas in Dresden (3. September), Düsseldorf (10. September) und Würzburg (24. September) ausgezeichnet. Die Bundessieger werden am 22. Oktober in Berlin gekürt ( www.mittelstandspreis.com ). Die nächste Runde des jährlichen Wettbewerbs beginnt im November, bis Ende Januar 2017 können Unternehmen nominiert werden. Rund um den Wettbewerb hat die Stiftung aus den Preisträgern und Nominierten ein „Netzwerk der Besten“ gebildet, zu dem inzwischen mehr als 16.000 Unternehmer gehören. Ziele der Stiftung sind insbesondere die Förderung von Respekt und Achtung vor unternehmerischer Verantwortung und einer Kultur der Selbstständigkeit.Mit der Partnerschaft rücken Deutschlands größter Mittelstandspreis und das impulse-Unternehmernetzwerk zusammen: Gegründet 1980 als Unternehmermagazin, das inzwischen mit einer verkauften Auflage von mehr als 70.000 Exemplaren 119.000 Entscheider und 230.000 Leser in Deutschland erreicht, nutzt impulse heute auch digitale Kanäle und Veranstaltungen, um Unternehmer mit Ideen, Tipps und Kontakten zu versorgen. 2015 nahm die impulse-Akademie ihre Arbeit auf ( www.impulse.de/akademie ). impulse ermöglicht Unternehmern, erfolgreicher zu werden und zu wachsen. Ob im Magazin, auf impulse.de oder in persönlichen Begegnungen – stets geht es darum, Ideen zu vermitteln und konkrete Tipps zu geben: Inspiration und Mehrwert. Grundlage ist der Qualitätsanspruch: impulse steht für unabhängigen Journalismus, fundierte Recherche und Fairness. Als inhabergeführter Mittelständler ist impulse seit dem Management-Buy-out 2013, als Chefredakteur Dr. Nikolaus Förster den Titel aus dem Konzern Gruner + Jahr herauslöste und den Verlag Impulse Medien und schließlich die impulse-Akademie gründete, unabhängig. www.impulse.de