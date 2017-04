Impulse gegen die tägliche Routine

Fünf Möglichkeiten stellt der Spezialist für Büro-Kaizen dar: Löschen, delegieren, bearbeiten, was nicht länger als fünf Minuten dauert, archivieren oder in die Aufgabenliste eintragen. Dass sie so diszipliniert handelt, bezweifelt die Mitarbeiterin eines CNC-Unternehmens, auch fühlt sich die junge Frau von den vielen Impulsen beinahe überrollt, die etwa die Mentorin Renée Moore Seiwert, ihr Mann und Zeitmanagementspezialist Lothar Seiwert oder der Marketing-Experte Siegfried Haider ihr vermittelt haben.Solche Rückmeldungen kennt Veranstalter Jörg Knoblauch seit 26 Jahren: „Wir wollen Unternehmer und Führungskräfte an diesem Tag ermutigen, ihnen Beispiele geben oder alternative Wege zeigen, um erfolgreich zu werden.“ Der Tempus-Geschäftsführer freut sich, wenn jeder der mehr als 1000 Teilnehmer nur drei Anregungen umsetzen würde. Der 68-jährige Unternehmer besucht selbst regelmäßig Tagungen und liest viele Bücher: „Nichts ist schlimmer, als in Routinen zu erstarren. Das mag bequem sein, aber damit gestalten wir nicht unsere berufliche Zukunft.“Inzwischen hat der Tag der Gelassenheit viele Fans, wie David Hirsch: „Es gibt immer neue Referenten und neue Sichtweisen auf Themen.“ Vor allem profitiert der Interimsmanager von den Gesprächen mit anderen Unternehmern, in diesem Jahr besonders von dem Austausch mit den beiden Temp-Award-Gewinnern Alexander Frick von NHM und Ralph Lehleuter von Mafu. „Es ist anregend zu hören, was sie anders, besser oder neu machen“, so Hirsch. Beispielweise arbeiten bei Mafu fünf eigenständige GmbHs als Profitcenter und Lehleuter entwickelt seine Mitarbeiter durch ein 28-Punkte-Programm zu Mit-Unternehmern – gibt ihnen mehr Freiheiten und mehr Verantwortung.Der Maschinenbauer NMH hat sich aus der existenziellen Krise von 2009 herausgearbeitet. „Mit unseren 110 Mitarbeitern sind wir nicht auf Augenhöhe mit unseren Konzernkunden, etwa Automobilzulieferern“, gibt Frick zu, doch durch einzigartiges Know-how werden sie als gleichberechtigter Partner wahrgenommen. Deshalb sind ausgezeichnete Mitarbeiter sowie eine offene und aufrichtige Kommunikation für den schwäbischen Betrieb entscheidende Erfolgsfaktoren. Beide Unternehmen haben in den vergangenen Jahren eine überdurchschnittliche Entwicklung durchlaufen aufgrund der Temp-Methode. Diese haben Jörg Knoblauch und Jürgen Kurz im eigenen Unternehmen entwickelt. Inzwischen arbeiten in der DACH-Region 3500 kleine und mittelständische Betriebe mit diesem Management-Tool.Mehrere Redner stellten heraus, dass Erfolg vor allem mit Selbsterkenntnis zu tun hat – das gilt für Unternehmen wie für die Mitarbeiter. Für das Karriere-Marketing ist laut Siegfried Haider wichtig, die eigene Motivation zu kennen und darstellen zu können, denn vielen Chefs ist es perspektivisch wichtiger, warum man etwas macht, als was man kann und macht. Denn sie wollen nicht nur heute einen guten Mitarbeiter haben, sondern vor allem morgen eine engagierte Führungskraft, die eine Vision und Ziele hat. Und der Positionierungsexperte räumte damit auf, möglichst große Netzwerke zu haben: „Sie brauchen 25 Leute, darunter Innovatoren, Multiplikatoren und Entscheider.“ Es komme auf Qualitäten an, nicht auf die Menge.http://www.tag-der-gelassenheit.de/http://www.tempus-consulting.de/