IMC: Innovation Pack 8 verbessert User Experience

Wünsche und Innovation der Anwender sind Triebkraft des Bildungsexperten IMC. Mit dem aktuellen Innovation Pack 8 präsentiert das IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Saarbrücken neueste Entwicklungen für IMC Learning Suite, IMC Process Guide und IMC Content Studio.Die neue Version der IMC Learning Suite ermöglicht es, vielfältigste Lernanwendungen und Lerninhalte von externen Anbietern anzubinden. Mittels standardisierter LTI-Schnittstelle. So können Nutzer den Funktionsumfang der Learning Suite flexibel gemäß ihrem Bedarf erweitern und ihr Kursangebot mit weiteren, breit gefächerten Inhalten anreichern.Die Nutzung von Dropbox, das Einbinden von Slideshare-Präsentationen oder Khan Academy Videos sowie die Integration von Common Open Educational Resources (OER) sind nur einige der interessanten Optionen, die User dort finden.Als Europas führende E-Portfolio Software wird Mahara zur Selbstreflektion der Lernenden sowie zur Kollaboration mit anderen Lernenden oder Tutoren eigesetzt. Damit wird IMC Learning Suite um ein mächtiges Werkzeug zum informellen sozialen Lernen ergänzt. Multimediale Inhalte können mit einem komfortablen What You See Is What You Get - Editor erstellt, geteilt, kommentiert und im Lernnetzwerk diskutiert werden.Die einfache Nutzung der Lernangebote steht bei der Weiterentwicklung der IMC Lerntechnologien stets im Fokus. Die spiegelt sich im Innovation Pack 8 auch wider:Funktionale Erweiterung und Redesign des KursraumesDer Kursraum wurde um eine Vielzahl von Funktionen erweitert und zugleich im Rahmen eines Redesigns hinsichtlich der User Experience weiter optimiert. Der Kursraum lässt sich flexibel an jede Lernform anpassen und bietet den Nutzern klar strukturiert die für ihre konkreten Kurse relevanten Informationen. Egal, ob Präsenzseminar, Online-Training oder ein Blended Learning-Kurs: Anwender entscheiden, welche Information die Lerner wann brauchen und richten den Kursraum entsprechend ein. Der neue Kursraum bietet eine klare Status- und Fortschrittsanzeige über den Kursverlauf, schnellen Zugriff auf Lerninhalte und auf das Kurszertifikat sowie variable responsive Darstellungsoptionen zur individuellen Aufbereitung von Kursen.Mit Innovation Pack 8 können Anwender Einzelkurse zu einem übergreifenden Programm zusammenfassen und somit auch langfristige Bildungsmaßnahmen abbilden. Ein Programm ermöglicht die einfache Bündelung zusammengehöriger Kurse sowie leichtere Orientierung im Lernfortschritt durch Visualisierung der einzelnen Aus- und WeiterbildungsphasenDadurch ergibt sich eine Zusammenfassung aller notwendigen Kurse eines Aus- und Weiterbildungsganges und Lerner haben stets den Überblick, welche Kurse noch zu absolvieren sind. Abhängigkeiten zwischen den Kursen eines Programmes können über Lernlogiken definiert werden und Seminarorte und Termine werden übersichtlich dargestellt.Die aktuelle Version der IMC Learning Suite ermöglicht die anstehenden Buchungsanfragen mit nur einem Klick zu bearbeiten. Sobald ein Mitarbeiter sich selbst für einen Kurs anmeldet, kann die Buchung – auch auf dem Smartphone oder Tablet – sofort freigegeben oder abgelehnt werden.Je kürzer die Zeitspanne, innerhalb derer die Mitarbeiter alle die für ihre aktuelle Position erforderlichen Kompetenzen erworben haben, desto besser. Die neue Jobprofil- und Kompetenzübersicht unterstützt die Lerner beim eigenverantwortlichen kompetenzorientiertem Lernen und bietet einen komprimierten Überblick über den aktuellen Kompetenzstatus. Außerdem werden Kompetenzen aufgezeigt, die noch zusätzlich für die aktuelle Position erforderlich sind. Passende Lerninhalte werden angezeigt, die der Lerner nutzen kann, um Kompetenzlücken zu schließen. Freiwillige Zusatztrainings werden aktiv vorgeschlagen.Darüber hinaus ermöglicht IMC Learning Suite mit Innovation Pack 8 die Filterung nach Kompetenzen für alle im Katalog verfügbaren Lernangebote. Dazu kann sich der Lerner entweder über einen Quickfilter alle Inhalte, die zum Schließen seiner Kompetenzlücken beitragen, anzeigen lassen, oder gezielt nach Lernangeboten suchen, die eine bestimmte Kompetenz bis zu einem bestimmten Level trainieren.IMC Learning Suite verfügt nun über einen integrierten automatisierten Empfehlungsmechanismus. Basierend auf der Lernhistorie aller Lerner werden genau solche Kurse empfohlen, die von Lernern mit gleicher oder ähnlicher Historie bevorzugt wurden. Darüber hinaus kann der Empfehlungsmechanismus auch bevorzugte Themen berücksichtigen und Kurse dazu bei den Lernempfehlungen höher priorisieren.Mit Innovation Pack 8 können Citrix-Anwendungen und OpenMeetings eingebunden werden. Außerdem gibt es nun mehr spielerische Elemente. Beispielsweise Leaderbords, eine Badge-Bibliothkes und Reports zu erreichten Erfahrungspunkten in den einzelnen Erfahrungspfaden.