Im Notfall abgesichert: 5 Tipps zur Betriebsvorsorge

Vorsorge ist (auch) was für Junge

Ein Ordner für alles

Vollmachten schaffen Klarheit

Unternehmer-Vollmacht sichert Existenz

Kontakte, Finanzen und Berechtigungen

Wenn der Chef unerwartet stirbt, bricht in vielen Betrieben Chaos aus. Kontaktdaten sind nicht auffindbar, das Bankkonto gesperrt und Passwörter nirgends hinterlegt. Mitarbeiter und Angehörige bangen um ihre Existenz. Wie Mittelständler vorbeugen und welche Dokumente wichtig sind.„Viele Chefs beschäftigen sich erst mit dem Sammeln der Notfalldokumente, wenn die Nachfolge ansteht“, bedauert Markus Sobau, der mit seiner Firma Confina Unternehmen durch diese Ausnahmesituation begleitet. Durchschnittlich, so Studien, mit 67 Jahren. Meist fehlt das Bewusstsein für die eigene Endlichkeit: „Chefs setzen sich nicht gerne mit dem Tod auseinander und ahnen nicht, was sie damit anrichten“, verdeutlicht der Generationenberater. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) geht davon aus, dass in den kommenden Jahren mehr als 200.000 Arbeitsplätze vernichtet werden, weil Inhaber sich nicht die Mühe machen, für ihren plötzlichen Todesfall vorzusorgen. Hinter jedem Mitarbeiter stehen Familien, womöglich mit Krediten, die bezahlt werden müssen. Die Verantwortung ist groß – auch nach dem Tod.Selbstständige, Geschäftsführer und Vorstände sollten daher einen Notfallordner mit Kopien der wichtigsten Dokumente anlegen. Dabei kann es sich sowohl um eine „Lose-Blatt-Sammlung“ handeln als auch um eine Datei auf einem Speichermedium. Wichtig ist nur, dass Vertrauenspersonen von der Existenz und dem Aufbewahrungsort der Dokumente wissen. Will der Inhaber Privat- und Geschäftsdokumente trennen, ist kein Problem – der Aufwand ist dann aber größer. Da es meist schon an einem Ordner scheitere, plädiert Sobau für die Zusammenlegung: „Lieber einmal gründlich, als zwei halbfertige Versionen.“„Egal ob digital oder analog - zu allererst sollten Vollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügung im Ordner liegen“, rät Sobau. Diese Dokumente regeln, wer Entscheidungen im Namen des Mittelständlers treffen darf, wann lebensverlängernde Maßnahmen in Frage kommen und wer im Falle einer kognitiven Einschränkung Betreuung oder Pflege organisiert. Wichtig: „Informieren Sie in Frage kommende Personen über Ihre Planung“, rät der Finanzplaner. Zu oft komme es vor, dass Bevollmächtigte erst mit eintreten der Notsituation von ihrer Rolle erfahren. Sobau: „Nicht jeder kann oder will diese Verantwortung tragen.“ Deshalb sollten Geschäftsführer vorm Notartermin unbedingt Zustimmungen einholen. Die Investition für Vollmachten und Verfügungen liegen zwischen 1500 bis 2000 Euro, sind aber im Ernstfall jeden Euro wert. Stattdessen Vorlagen aus dem Internet zu verwenden, ist Sobau zufolge keine gute Idee. Denn diese enthielten meist Lücken - und das gelte es zu vermeiden.Für Inhaber ist zusätzlich eine Unternehmer-Vollmacht Pflicht. Mit ihr ermächtigen sie Nachkommen oder Ehepartner, einen Stellvertreter als Geschäftsführer einzusetzen. Liegt der Chef nach einem Unfall im Koma, laufen die Geschäfte so weiter und sichern die Existenz. Fehlt das Dokument, können Angehörige erst nach der Testamentsvollstreckung handeln, die sich oft monatelang hinauszögert. Zu spät für viele Unternehmen.Laut IHK ist es überdies sinnvoll eine Telefonliste mit Nummern wichtiger Kunden, Lieferanten und Hausbanken in die Akte zu packen. Auch Kredite, Leasingverträge, Versicherungen, Jahresabschlüsse und Privatdarlehen sollten kopiert im Notfallordner liegen. Schlussendlich helfen Listen über Passwörter, PIN-Nummern, Bankschließfächer, Patente, Lizenzen sowie Grundbuchauszüge, die Geschäfte fortführen zu können. „Befinden sich dann noch Ehevertrag sowie Testament im Notfallordner, können Erben schnell ermittelt werden und sind somit handlungsfähig“, weiß der Finanzexperte.