HIGHCLEAN GROUP wächst weiter

Die HIGHCLEAN GROUP war zum 1. Januar dieses Jahres an den Start gegangen. Ziele des Zusammenschlusses waren eine flächendeckende Versorgung der Kunden, der Ausbau der Sortimente und die Realisierung von Synergien bei Marketing und Vertrieb. Der Slogan der Gruppe, „Gemeinsam. Erfolgreich. Handeln“, werde laut Karlisch seither vollumfänglich gelebt. „Wir sind stolz auf das Erreichte und sehen uns für die kommenden Jahre gut aufgestellt, um den Anforderungen des Marktes in Gänze gerecht zu werden“, unterstreichen auch Bruno Joachim und Hans Weber, die Markus Karlisch als Vorstandskollegen unterstützen.

Mit der Delta Zofingen AG ist die HIGHCLEAN GROUP nun auch in der Schweiz vertreten. „Dies war eine gezielte Maßnahme, um auf die zunehmende Globalisierung zu reagieren und um nach und nach in Europa ein Netzwerk aufzubauen“, erklärt Karlisch.

Zusammen mit Delta und Lochner beschäftigt die Gruppe insgesamt annähernd 600 Mitarbeiter. Zum Kundenstamm gehören mehr als 35.000 Großverbraucher in den Bereichen Hygiene, Reinigung und Pflege. Das Produktsortiment mit mehr als 15.000 Artikeln umfasst alle namhaften Markenhersteller und eine breite Palette attraktiver Eigenmarken.

Ein Jahr nach der Gründung der HCG fällt die Bilanz des Vorstandsvorsitzenden positiv aus. „Sowohl mit Blick auf die Kunden als auch auf die Lieferanten hat es die HIGHCLEAN GROUP geschafft, innerhalb kürzester Zeit zu einer viel beachteten Gruppe zu werden“, betont Karlisch. Der neu geschaffene Markenprint „Highclean Inside“ steht für intelligente Sortimente, beste Produktqualität und eine objektive Beratung. Aus der wachsenden Zahl von Eigenmarken der Gruppe ist besonders der innovative „Reinigungssystemwagen Brix“ hervorzuheben, der kürzlich von der Fachzeitschrift „Management & Krankenhaus“ als Finalist für den Award 2017 nominiert worden ist.

Als wesentliche Ziele für 2017 für die vergrößerte Gruppe nennt der Vorstandsvorsitzende Markus Karlisch den weiteren Ausbau der Eigenmarken sowie das Gewinnen von neuen Mitgliedern und die Begründung von strategischen Kooperationen. Mit einer Reihe interessierter Fachgroßhändler in der Region D/A/CH sind erste Kontaktgespräche geführt. Fest eingeplant ist die Teilnahme an der internationalen Fachmesse für Reinigungssysteme, der CMS in Berlin, im September kommenden Jahres.

