Geben statt nehmen! – Der Weg zum unternehmerischen Erfolg. – BNI im Interview

Für BNI ist die Seele eines Unternehmens die Unternehmenskultur und die gelebten Werte. Dasunterscheidet unser Netzwerk von vielen anderen Organisationen und Firmen. Wir lebenunsere Werte jeden Tag und wir wollen anderen weiterhelfen. Bei BNI leben wir nach siebenGrundwerten. Ganz oben steht die BNI-Philosophie: „Wer gibt, gewinnt!“. Unser Ziel ist derAufbau wertvoller Beziehungen. Wir streben nach lebenslangem Lernen, mit einer positivenEinstellung und der Anerkennung für hervorragende Leistungen. Wir übernehmenVerantwortung und verbinden Tradition und Innovation.Bei BNI steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt. Unsere Teams treffen sich wöchentlich zuverpflichtenden Meetings. Der direkte Kontakt, von Angesicht zu Angesicht, ist viel intensiverund auch stabiler. Nicht selten entstehen daraus Freundschaften. Wir übernehmenVerantwortung füreinander und leben gemeinsam die Werte von BNI. Das verbindet. Mit soeinem stabilen Netzwerk im Rücken ist eine Kaltakquise zur Kundenerweiterung nicht mehrnotwendig.Beim Netzwerken gibt es keine so gravierenden Unterschiede. Aber die deutscheGründlichkeit und Geradlinigkeit ist etwas, was uns besonders auszeichnet. Auf der anderenSeite stechen vor allem die Nordamerikaner durch ihre offene Art, ihre Freundlichkeit und ihre hohe Serviceorientiertheit heraus. Da können wir sicher noch etwas lernen.Gute Kontakte bedeuten mehr Geschäft und damit mehr Umsatz und bessere Leistungen. Es bedeutet eine Zeitersparnis, da die Akquise wegfällt, mehr Kunden für Selbständige und bessere Aufstiegschancen bei Angestellten. Als Beispiel: Sie sind Schreiner und in Ihrem Team ist ein Unternehmer, der erfährt von einem seiner Kunden, dass dieser für sein Café neue Stühle benötigt. Wenn er Ihre Leistungen und Arbeitsweise kennt und Ihnen vertraut, dann wird er auf jeden Fall Sie empfehlen, denn das ist die Philosophie von BNI. Netzwerken kann nur positiv sein. Aber es ist mehr, als auf Veranstaltungen gehen, dort Brötchen zu essen undmit den Leuten zu reden, mit denen man ohnehin schon in Kontakt ist. Man muss dafür Zeitinvestieren. Es bedeutet Arbeit, die sich aber definitiv lohnt und BNI erleichtert die eigeneNetzwerkarbeit erheblich.Dazu ist prinzipiell anzumerken, dass jeder Kontakt wertvoll ist. Ich empfehle immer,Überlegungen anzustellen und ganz klar zu definieren, welche Kontakte möchte ich haben,welche Ziele verfolge ich. Geht es darum, mehr Geschäfte zu machen, will man sich sozialengagieren oder setzt man mehr auf Socialising? Grundsätzlich empfehle ich immer inmehreren Netzwerken aktiv zu sein und Kontakte aufzubauen. Dazu gehört einBusinessnetzwerk wie BNI, ein Social Media Kanal (Facebook oder Xing) und eine sozialeOrganisation.Definitiv ja. Vertrauen entsteht vor allem durch den persönlichen Kontakt. Die individuelleErfahrung zeigt es. An wen wendet man sich zuerst, wenn man einen Arzt oder einenInstallateur sucht? Man fragt Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. Die Nielsen Trust inGlobal Advertising-Studie beispielsweise belegt, dass Menschen persönliche Empfehlungenam vertrauenswürdigsten einschätzen. Erst an zweiter Stelle folgen meist anonymeEmpfehlungen aus dem Internet. Online-Netzwerke sind sicherlich nicht zu vernachlässigen,ein persönliches Gespräch können sie aber nicht ersetzen. Sinn macht eine Kombination ausbeidem, z.B. indem die Pflege relevanter Knotenpunkte zusätzlich via Social Media, also Xingoder LinkedIn betrieben wird.Den Fokus aufs Verkaufen legen zu wollen und immer seinen alleinigen Vorteil im Kopf zuhaben. Mit dem Haus in die Tür fallen, das funktioniert nicht. Niemand möchte beiVeranstaltungen oder Treffen etwas verkauft bekommen. Dabei wird vollkommen derVertrauensaufbau vergessen. Ein neuer Kontakt braucht seine Zeit, um sich zu entwickeln, umstabil und tiefgreifend zu werden. Und diese Zeit sollte man ihm auch geben.Geben statt Nehmen! Helfen Sie anderen weiter, ohne eine Gegenleistung haben zu wollenoder diese gar einzufordern. Gehen Sie diese Extrameile, um den Geschäftspartner nocherfolgreicher zu machen. Es zahlt sich aus! Mittel- und langfristig werden Sie davon enormprofitieren.Männer netzwerken offensiver. Sie gehen viel selbstbewusster ins Gespräch und aufunbekannte Menschen zu. Viele Frauen sind nach wie vor zu verhalten. Das heißt: Sie müssenmehr rauskommen aus der Komfortzone und sagen, was sie möchten und suchen.Das geht einfach: Auf unsere Website bni.de gehen, dort auf „Gruppe finden“ klicken, diegewünschte Region auswählen, sich ein Unternehmerteam aussuchen und sich zu einemTreffen anmelden. Dann unverbindlich zu einem Treffen gehen, die Kollegen kennenlernenund entscheiden, ob man diesem Unternehmerteam beitreten mag.Weitere Infos unter www.bni.de