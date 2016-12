Flumes digitales Trainingsbuch erhält German Design Award

Peter Flumes digitales Rhetorikbuch ist seit 2014 erfolgreich auf dem Markt. Jetzt wurde das Trainingsmittel mit Hörbeispielen und interaktiven Funktionen mit dem Prädikat „Special Mention“ des German Design Award 2017 ausgezeichnet. Der Titel überzeugte die Jury im Bereich Communication Design / Books and Calendars mit seiner Möglichkeit echten intuitiven Lernens.Die theoretischen Grundlagen rund um die wichtigsten Rhetorik-Skills können sich die Leser im Fließtext aneignen. Die eingebetteten Audiodateien bieten Hörbeispiele typischer Gesprächssituationen des Berufslebens. Per Fingertipp können zusätzliche Infotexte geöffnet werden, mit der Notizfunktion lassen sich eigene Gedanken und Anregungen abspeichern. Von rhetorischen Stilmitteln über den Einsatz der Stimme bis hin zu Tipps für kritische Gesprächssituationen erhält der Nutzer mit dem eBook active ein optimales multimediales Rhetoriktraining.„Das Buch enthält Strategien für die überzeugende Präsentation genauso wie für Vorträge und Reden“, erläutert der langjährige Rhetoriktrainer Peter Flume. 14 Bücher hat er bereits geschrieben, oder an ihnen mitgewirkt. Neun handeln von der Kunst des Redens, fünf beschäftigen sich mit Unternehmenstheater. Am Rhetorikduden war der Experte beteiligt und er bekleidet einen Lehrauftrag an der Uni Hildesheim im Bereich kreative Techniken und Inszenierungen. Rund 25.000 Seminarteilnehmer hat der Nürtinger während des vergangenen Vierteljahrhunderts eloquenter, selbstsicherer und beruflich erfolgreicher gemacht. Er ist bekannt für die Nähe seiner Methoden zu Schauspiel und Theater. Außerdem ist Flume als Trainer in Konzernen, DAX-Unternehmen und erfolgreichen Mittelständler europaweit tätig.Das E-Book ist im Format epub3 realisiert, das optimal auf dem iPad angezeigt wird. Erhältlich sind die E-Books bei allen Online-Buchhändlern, inklusive iBooks, Kindle Store und Google Books.Der German Design Award würdigt innovative Produkte und Projekte sowie ihre Hersteller und Gestalter, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Der Wettbewerb entdeckt und präsentiert einzigartige Gestaltungstrends und bringt so die designorientierte Wirtschaft entscheidend voran.