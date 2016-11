Führung in Zeiten der Transformation

Führung wird immer anspruchsvoller. Oft werden die Anforderungen unterschätzt. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass Führung ausschließlich als individualisierte Mitarbeiterführung verstanden wird. Demzufolge soll noch intensiver, authentischer und mit mehr Einfühlungsvermögen geführt werden. Die Führungskraft soll sich als Vorbild, Coach und Kumpel um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmern. Dadurch werden Mitarbeiter oft in ihrer fehlgeleiteten Anspruchshaltung bestätigt und übertragen den Führungskräften sogar die Verantwortung für die eigene Zufriedenheit und Arbeitsfreude.Hier wird deutlich über das Ziel hinaus geschossen. Und die Führungskraft steigt aus – die klassische Linienhierarchie wird abgelehnt und zum Gegenentwurf von „guter Führung“ stilisiert. Im Kontext von steigender Komplexität, höheren Anforderungen, globalem Wettbewerb und virtuellen Arbeitswelten braucht es eine Neuausrichtung der Führung. Dabei zeichnet sich diese Umstellung vor allem durch die folgenden Grundpfeiler aus: solides Führungshandwerk, Beziehungs- und Selbstführungskompetenz, Expertise im Bereich Change-Management, sowie Systemsteuerungs-Kompetenz.Dass eine fokussierte Umsetzung dieser Prinzipien erfolgreich möglich ist, beweist folgendes Praxisbeispiel: gestern noch ausschließlich für den IT-Service in Europa verantwortlich, heute zusätzlich für Asien und die USA. Vor dieser oder ähnlichen Herausforderungen stehen viele Führungskräfte heute. Das bisherige Vorgehen ist nicht eins zu eins auf das neue Szenario übertragbar. Die Führungskraft ist gezwungen sich neu auszurichten und sich in Richtung internationalem Manager weiterzuentwickeln. Hier braucht es Lern- und Reflexionsraum für die Führungskraft. Gemeinsam mit dem Coach wird die Führungsrolle reflektiert und festgefahrene Vorgehensweisen, Denk- und Verhaltensstrukturen überprüft. Dabei wird die interkulturelle und soziale Kompetenz gestärkt und eine Kollaboration über Kontinente hinweg möglich gemacht. An zwei Tagen der Woche wird nun das Geschäft in Asien und den USA in den jeweiligen Zeitzonen gesteuert. Eine vermehrte Delegation der Europaarbeit führt dazu, dass die Mitarbeiter stärker in die Verantwortung miteinbezogen werden. Die erfolgreiche Steuerung des IT-Services mit erweitertem Verantwortungsrahmen wird sichergestellt.Das Praxisbeispiel zeigt wie sich aufgrund der gegebenen Marktbedingungen Führungsstrukturen, Vorgehensweisen und das Führungsverhalten verändern. Change-Coaching bietet einen sicheren Rahmen, diese Neuausrichtungen sowohl persönlich als auch bezogen auf die Führungsaufgabe zu vollziehen.Setzen Sie den Fokus auf die entscheidenden Erfolgshebel. In unserer Expertenreihe mit Dr. Doris Kappe erfahren Sie mehr rund um das Thema Change-Coaching. Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie die Autorin unter [email protected] oder unter www.drkappeconsulting.com