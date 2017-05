Employer Branding im Mittelstand

Was ist Employer Branding?

Beim Employer (engl.: Arbeitgeber) Branding (engl.: Markenbildung) werden Methoden aus dem Marketing und insbesondere der Markenbildung angewandt, um ein Unternehmen für neue Kandidaten, aber auch für das bestehende Personal, durch strategische Maßnahmen attraktiver zu machen. Ziel ist es, sich von der Konkurrenz auf dem Arbeitgebermarkt abzuheben. Dies gilt insbesondere für mittelständische Unternehmen, die in der Regel im Schatten globaler Konzerne kaum wahrgenommen werden. Die Etablierung einer Arbeitgebermarke kann dieses Problem angehen und einen „Hidden Champion“ für Fachkräfte attraktiver machen.

Wieso gerade der Mittelstand?

Unter die Top-Arbeitgebermarken in Deutschland fallen insbesondere die Automobilhersteller. Sie überzeugen nicht nur mit einer interessanten Arbeitsstelle, sondern durch eine starke Marke auch für ein hohes Maß an Identifikation. Viele Mitarbeiter sind stolz dort zu arbeiten und tragen dies gerne nach außen. So üben große Marken eine Anziehungskraft auf Fachkräfte auf nationaler und internationaler Ebene aus. Die Unternehmen des Mittelstands sind, obwohl sie oft sogar international aktiv sind, in der Regel maximal regional bekannt. Die Schaffung einer Arbeitgebermarke, die zum einen durch ein positives Image aufgeladen und zum anderen überregional verbreitet werden kann, sorgt hier für Abhilfe. Mittelständische Unternehmen haben Arbeitnehmern viel zu bieten, was in Großkonzernen nicht zu finden ist: Die Hierarchien sind flach(er), die Entscheidungswege kurz, das Einsatzgebiet ist breit und Verantwortung wird sehr schnell übertragen. Ein klar gestaltetes Arbeitgeberimage, in dem Aspekte der Arbeitskultur und der Unternehmenswerte enthalten sind, sorgt über die Vorteile hinaus für eine bessere Identifikation mit dem Arbeitgeber. Das hat nachweisbare Auswirkungen auf das Personal. Mitarbeitende, die sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren bleiben länger, sind seltener krank und leistungsbereiter. Außerdem überzeugen sie als Markenbotschafter nach außen. So kann ein regionales mittelständisches Unternehmen überregional als Top-Arbeitgebermarke Bekanntheit erreichen.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Bevor eine Arbeitgebermarke nach außen kommuniziert wird, sollte analysiert werden, welche Werte das Unternehmen authentisch vertritt. Ist es besonders familienfreundlich? Innovativ? Welchen Nutzen bietet es den Mitarbeitenden? Ein zentrales Nutzenversprechen (auch Employer Value Proposition) ist die Grundlage für den Aufbau der Arbeitgebermarke. Welche davon besonders sinnvoll sind, ist unternehmensabhängig. Übliche Maßnahmen sind:

1. Karriere-Website: Die Karriere-Website ist die zentrale Anlaufstelle für interessierte Kandidaten. Hier finden sich alle Informationen zum Arbeitgeber, inklusive der Kernwerte und der Vorteile, die er bietet. Außerdem startet hier der Bewerbungsprozess: Innerhalb von wenigen Klicks sollte ein Bewerber in der Lage sein, seine Bewerbugsunterlagen abzuschicken.

2. Stellenanzeigen: Gerade bei weniger bekannten Unternehmen ist die Stellenanzeige für einen Bewerber der erste Kontaktpunkt mit einem Arbeitgeber. Sie sollte der Zielgruppe entsprechend gestaltet sein, klar die Arbeitgebermarke kommunizieren und aktiv um den Kandidaten werben.

3. Soziale Netzwerke: Der Reiz sozialer Netzwerke ist, dass auf Augenhöhe mit der Zielgruppe kommuniziert werden kann. So können authentische Einblicke ins Unternehmen gegeben, offene Stellen oder Messeauftritte angekündigt werden. Im besten Fall werden produzierte Imagevideos von Kontakten mit Dritten geteilt.

Mit Employer Branding aus dem Schatten der Großen treten

Employer Branding birgt für mittelständische Firmen ein enormes Potential, sich im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte zu positionieren: Neue Mitarbeiter können mit Vorteilen gelockt werden, die größere Unternehmen nicht bieten. Darüber hinaus fördert die Identifikation mit dem Arbeitgeber die langfristige Bindung. Schon mit wenigen Maßnahmen kann ein großer Unterschied erreicht werden. So können aus „Hidden Champions“ mit strategischer Planung zu „Champions“ werden.