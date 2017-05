eco Umfrage: Digitale Infrastruktur am Standort Deutschland immer noch nicht spitze

Trotz aller politischen Bemühungen und Fortschritte beim Breitbandausbau sehen Unternehmensentscheider aller Branchen in Deutschland nach wie vor Handlungsbedarf bei der Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Rund ein Viertel der deutschen Unternehmensentscheider sind unzufrieden mit der digitalen Infrastruktur an ihrem Firmenstandort, so das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. im März 2017 durchgeführt hat.



Deutschland: Jeder vierte Unternehmensentscheider unzufrieden mit digitaler Infrastruktur am Firmenstandort, © Verband der Internetwirtschaft e.V. / eco

„Hochleistungsfähige Internetverbindungen und Netze sind die Grundvoraussetzung für Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit im Zeitalter der Digitalisierung. Die Umfrage zeigt, dass wir hier noch längst nicht am Ziel sind. Der Breitbandausbau bleibt damit das wichtigste Infrastrukturprojekt der nächsten Jahre und muss weiter entschieden vorangetrieben werden“, sagt Oliver Süme, eco Vorstand Politik & Recht. Auch in der der nächsten Legislaturperiode sollte deshalb intensiv über Finanzierungsmodelle, die Rolle des Staates und die erforderliche finanzielle Förderung durch die öffentliche Hand diskutiert werden, so Süme. Ziel müsse sein, dass jeder Haushalt in Deutschland bis 2025 Internet mit einer Geschwindigkeit von 1Gbit/s beziehen kann. Auch für viele Unternehmen ist ein Anschluss an multi-gigabitfähige Netze und die direkte Anbindung an die Glasfaserinfrastruktur alternativlos.



Breitbandausbau: Investitionsanreize für Unternehmen besonders interessant

Besonders im ländlichen Raum, wo der deutsche Mittelstand stark vertreten ist und die Herausforderungen für den Infrastrukturausbau besonders hoch sind, gilt es aus Sicht von eco auch Anreize für die Wirtschaft zu setzen, um die digitale Transformation voranzutreiben. Die bisherigen Förderinstrumentarien sind hier noch nicht ausreichend. Potenzial haben hier beispielsweise Investitionsanreizmodelle wie die in UK bereits etablierten Breitband-Gutscheine (Broadband Voucher Scheme). Rund ein Drittel der befragten Entscheider fänden laut Umfrage eine solche Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für ihr Unternehmen interessant. Darüber hinaus interessieren sich 37% für eine bessere Förderung von breitbandbasierten Diensten in Unternehmen sowie 29% für Programme zur Schaffung von Bewusstsein über die Digitalisierung und Digitalkompetenz.