Dynamische Energiemanagementsysteme

Mit dem Kürzel KTS bezeichnet das Unternehmen sein Angebot von anschlussfertigen Energiemanagementsystemen mit Spitzenleistungen bis weit über 100 Kilowatt und bis 1,8 Megajoule Energie. Grundlage dafür ist die auf den jeweiligen Anwendungsfall individuell zusammengestellte Kombinatorik von Leistungselektronik und Superkondensator-Modulen sowie notwendiger und gewünschter Peripherie.Direkt an den Gleichstromzwischenkreis des Antriebs bzw. Antriebssystems angeschlossen, liefert der KTS Energie im Bedarfsfall absolut unterbrechungsfrei oder puffert generatorische Energie zyklisch. Oder die Anwendung benötigt beide Aktionen – auch dann ist der KTS die richtige Lösung. Darüber hinaus sind alle notwendigen Sicherungssysteme integriert, die Verdrahtung komplett. Anschlussfertig konfiguriert ist die Inbetriebnahme sehr einfach möglich, in der Regel sollte sie mit dem Kabelanschluss von Leistung und Kommunikation erledigt sein.Der modulare Aufbau von Elektronik und Speicher erlaubt eine feine Abstufung in Bezug auf die benötigte Leistung und Energiemenge. Die Leistungselektronik beherrscht der Dynamische Speicher-Manager DSM 4.0, die Energie wird in Superkondensator-Modulen gespeichert. Entscheidend sind die Applikationsdaten, die Grundlage einer Simulationsrechnung sind, deren Ergebnis die Auswahl der benötigten Komponenten bestimmt. Müssen also beispielsweise 100 Kilowatt Leistung für zehn Sekunden gestützt werden, ergibt dies eine KTS-Ausbaustufe mit einem Schaltschrank von Höhe x Breite x Tiefe von 2.000 x 1200 x 600 mm. Müssen 20 Kilowatt über eine Dauer von 15 Sekunden innerhalb einer Minute aufgenommen und wieder an das Antriebssystem abgegeben werden, so ergibt dies einen KTS in einem Schaltschrank von Höhe x Breite x Tiefe von 2.000 x 600 x 600 mm (s. Foto).Koch bietet ergänzend hilfreiche weitere Geräte zur Integration in den KTS an: Für einen Wartungsfall können auf Wunsch sichere Entladeeinheiten SDU eingebaut werden, die in überschaubarer Zeit die Speicherspannung auf ein sicheres Niveau senken. Darüber hinaus kann das System um die 24 Volt Notstrom-Energieversorgung NEV ergänzt werden, die aus den Speichern die Versorgung von 24 Volt-Netzen der Anlage sicherstellt.Mit dem modularen und flexiblen Energiemanagementsystem KTS erreicht Koch für die Anwender eine neue Dimension in Leistung und Energie. Einfach auszulegen über das webbasierte Tool, mit Absicherung und notwendiger Peripherie individuell zusammengestellt in den passenden, anschlussfertigen Schaltschrank. Ein sicheres System, das in der jeweils gewünschten Ausprägung viele Vorteile bietet.Weitere Informationen unter: www.bremsenergie.de