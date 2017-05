Durchgängige Funktionalität im TIA Portal – SIMATIC Controller von Siemens

Das Grundelement einer automatisierten Applikation sind Controller, die alle wichtigen Produktionsprozesse überwachen, prüfen und steuern. Dafür steht Siemens mit dem Portfolio der SIMATIC Controller bereit. Aus vier Segmenten für Steuerungsanlagen punkten die Controller von Siemens mit einer freien Skalierbarkeit und Durchgängigkeit der Funktionalität. Durch die entwickelte und sehr leistungsstarke Kommunikationstechnik von PROFIBUS und PROFINET und dem Engineering-Tool TIA Portal, gelingt es schnell und präzise Steuerungsprogramme für verschiedenste Aufgaben zu erstellen und für jeden Anforderungsbereich das passende Automatisierungssystem einzusetzen. Im Folgenden möchten wir Sie daher über die Details des SIMATIC Controllersystems aufklären und Ihnen die praktischen Funktionen in einem kurzen Überblick vorstellen.

Das SIMATIC Controller Portfolio - Für jede Anwendung den richtigen Controller

Ob für den Maschinenbau oder industrielle Produktionsprozesse – ohne ein technisiertes und digitales Controllersystem lassen sich heutzutage die teils komplexen Aufgaben bei der Automatisierung nicht mehr lösen. Dafür wartet Siemens mit Controllern in insgesamt vier Segmenten auf, die auch sehr flexibel und einfach innerhalb einer Anlage miteinander verknüpft werden können. Das SIMATIC Controller Portfolio besteht aus dem Basic Controller, dem Advanced Controller, sowie dem Software Controller und dem Distributed Controller. Je nach Komplexität der Automatisierungsprozesse und Größe eines industriellen Herstellungsprozesses eignen sich verschiedene Systeme. Entdecken Sie das SIMATIC Controller Portfolio im Überblick:

Basic Controller SIMATIC S7-1200

Entwickelt für den Bereich von kleineren Produktionsabläufen, steht die Basis-Variante der SIMATIC Reihe als eine sehr smarte Kompaktlösung bereit. Ausgerüstet mit diversen Kommunikationsschnittstellen schafft es der Basic Controller optimal an verschiedene Produktionsaufgaben angepasst zu sein. Die Funktionen reichen von zentralen Diensten, einer integrierten Systemdiagnose bis hin zu dezentral wirkenden Telecontrol- oder Remote-lösungen. Zudem können das benutzerfreundliche Bedieninterface und die flexible Integration in unterschiedlichste Automatisierungsnetzwerke vollends überzeugen.

Advanced Contoller SIMATIC S7-1500

Als Steuerungssystem in Maschinen oder Produktionsanlagen mit mittleren bis hohen Ansprüchen eignet sich der Advanced Controller. Dank einer freien Skalierbarkeit in Performance und Arbeitsspeicher schafft man es mit dem Advanced Controller mühelos schnell auf veränderte Anforderungen bei OEM oder im Serienmaschinenbau zu reagieren. Auch in Kombination mit anderen Automatisierungssystemen aus dem Hause Siemens lässt sich der SIMATIC S7-1500 Controller zentral oder dezentral einsetzen. Er unterstützt idealerweise sog. modulare Maschinenkonzepte und bietet Kommunikationsmechanismen zur vertikalen (Cloud –) Anbindung.

Distributed Controller SIMATIC ET 200

In verteilt angeordneten Schaltanlagen oder für die Integration an einzelnen Prozess-Stationen dient der vielseitig einsetzbare Distributed Controller. Die präzise dezentrale Überwachung sämtlicher Automatisierungsaufgaben kann hier nicht nur Zeit einsparen, sondern ist durch direkte Platzierung an verschiedenen Produktionsstationen auch sehr kosteneffizient einsetzbar. Diese Dezentralisierung erlaubt es, bei einer Störung direkt vor Ort einzugreifen, ohne den ganzen Betrieb zu unterbrechen.

SIMATIC S7-1500 Software Controller

Die PC-basierte Automatisierung durch einen SIMATIC Software Controller schafft es alle Vorteile der Siemens Steuerungssysteme auf einen Industriecomputer zu übertragen. Die gute C/C# -Hochsprachenintegration in ein Steuerungssystem bei hoher PC-Performance und absoluter Bertriebssystemunabhängigkeit ermöglicht so für alle komplexen Steuerungs- und Kommunikationsabläufe eine ideale Lösung.