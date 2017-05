Dokumenten-Management mit System

„Moderne Managementsysteme denken mit“, weiß Johannes Woithon. Der Berliner arbeitet viele Jahre als Unternehmensberater und stößt immer wieder auf schlechte oder unzureichende Dokumentationen. Das Problem: Prozessbeschreibungen, Richtlinien oder Stellenprofile sind in vielen Firmen und Organisationen in mehreren Versionen vorhanden. Schuld sind herkömmliche Ordnerstrukturen. Sie verleiten Nutzer dazu, unübersichtlich zu wirtschaften.Bereits vor acht Jahren entwickelte Woithon deshalb orgavision . Das Programm zur Dokumentenlenkung verhindert das Abspeichern von mehreren Versionen. Dadurch entsteht eine klare Ablage, inklusive Änderungshistorie - wie sie etwa bei Wikipedia zu finden ist. Das erhöht die Transparenz. Jeder weiß, was zu tun ist oder wo er nachschauen kann. Der Nutzen: „Das Dokumenten-Management-System erleichtert Zertifizierungen, zum Beispiel im Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001“, verdeutlicht Woithon. Denn die die reformierte Iso-Norm 9001 fordert eine dokumentierte und nachvollziehbare Mitsprache bei der Dokumentenlenkung.Ein anderer Aspekt gilt dem Eindämmen der Informationsflut. Am Beispiel der österreichischen Blechwarenfabrik Pirlo wird deutlich, wie die E-Mail-Schwemme abgestellt werden kann. QM-Leiter Jens Pfeiffer schildert: „Wenn ich früher ein wichtiges Dokument an alle Mitarbeiter senden musste, war das eine lange andauernde und leidige E-Mail-Prozedur“. Weil sich der aus 350 Namen bestehende Verteiler ständig ändert, liefen nach dem Mailversand Dutzende Rückläufer ins Postfach. Gefolgt von zig Nachrichten, weil Kollegen bestätigen mussten, das Dokumente gelesen zu haben. Nicht zu vergessen eine Excel Tabelle, die der promovierte Diplom-Chemiker angelegt hatte, um zu sehen, von wem die Lesebestätigung noch aussteht.„Das ist, seitdem wir mit orgavision arbeiten, zum Glück Geschichte“, sagt Pfeiffer. Inzwischen läuft der Prozess automatisch: Mit wenigen Klicks ist die Datei am Ablage-Platz. Das Programm sendet eine elektronische Nachricht an alle Kollegen und lenkt sie per Link an die richtige Stelle. Jeder, der die Datei öffnet, bestätigt beim Schließen, dass er sie gelesen hat. Somit mindert Pirlo die interne Informationsflut und sorgt nebenbei für eine strukturierte und aktuelle Ablage.Ähnliches berichtet auch Florian Schmezer. Der Controller der S.I.S.-Gruppe arbeitete lange mit Lotus Notes und der dahinter liegenden Datenbank. Dort sammelte das 2200-Mitabeiter-Unternehmen für Industriereinigungen Formulare, Stammblätter, Arbeitsanweisungen, Referenzdokumente und viele weitere Papiere. Wer Infos brauchte, musste unter Umständen lange suchen, denn das Verwaltungsprogramm lieferte keine vernünftige Suchfunktion. Mit der Bekanntgabe von IBM, dass der Konzern Lotus Notes auslaufen lasse, kam Handlungsbedarf auf.Inzwischen laufen bei der S.I.S.-Gruppe mehr als 500 Datenblätter, Erfahrungsberichte und Dokumente über ein webbasiertes Managementsystem. Nun haben alle Nutzer besseren Zugriff auf Zertifikate, Personal- und Kundenunterlagen, Kalkulationsformulare und Schulungsdokumente. „Alles ist geordnet und vor allem stetig aktuell“, sagt Schmezer.So könne jedes Dokument mit einem Datum hinterlegt werden, zu dem die Software eine Prüfungs-Erinnerung sendet. Das sind etwa Formulare, die das Einhalten von Gesetzen des Arbeitsschutzes nachweisen, ablaufende IT-Zertifikate oder Schutzbestimmungen, die gesetzlichen Änderungen unterliegen und daher regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden müssen.Ein professionelles Dokmenten-Management-System erleichtert es Unternehmern, behördliche Vorgaben zu erfüllen und – wenn notwendig – deren Einhaltung nachzuweisen. Es hilft außerdem, klare Abläufe und Strukturen zu schaffen, Qualität zu verbessern und eine gute Kommunikation zu wahren. Unschlüssigen gibt etwa eine kostenlose Testversion von orgavision Einblick, wie strukturiertes Dokumentenmanagement mit System aussehen kann.