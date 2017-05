Digitalisierung und Qualität

In der Praxis bedeutet das für In-Verkehr-Bringer und Hersteller von Medizinprodukten und Mischprodukten mehr Dokumentation. „Mit den strengeren Anforderungen sollen Unternehmen dazu gebracht werden, das ganze Jahr über nachhaltig auf ihre Qualität zu achten“, sagt Qualitätsexperte und Iso-Auditor Martin Felch. Der Geschäftsführer der Iso Project Felch GmbH aus Gernsheim befürwortet den auf Kontinuität ausgerichteten Ansatz. Denn bisher hätten manche Unternehmen ihre Prozesse vor allem einige Wochen vor dem Audit im Auge gehabt. Jetzt müssen Dateien und Kennzahlen das ganze Jahr über aktuell und valide vorliegen. Denn der Betrieb muss gegenüber den Behörden jederzeit auskunftsfähig sein. Auch unangekündigt.Bei Medikamenten ist es schon lange Pflicht: Genaue Rückverfolgbarkeit jedes Artikels. So erhalten Medizinprodukte wie Blutzuckermessgeräte, Kanülen und OP-Kittel bald eine einmalige Produktidentifizierungsnummer (UDI). Damit ist die Nachverfolgung besser gewährleistet und fehlerhafte Geräte können schneller aus dem Verkehr gezogen werden. Zusätzlich wird eine zentrale Datenbank eingeführt, die ihrerseits die Transparenz erhöht. „Es ist nur konsequent, die Digitalisierung und ihre Vorteile einzubinden. Letztlich profitieren Hersteller von besserer Qualität genauso wie der Endverbraucher“, sagt Felch.Mindestens eine „verantwortliche Person“ muss nun im Unternehmen beschäftigt sein. Das heißt, die Firma muss eine Person benennen, die über geprüftes Fachwissen über Medizinprodukte verfügt. Nachgewiesen werden kann diese Qualifikation über einen Hochschulabschluss oder eine passende Ausbildung. Zudem sollte die Person mindestens zwei Jahre Erfahrung im regulierten Bereich haben. „Wer über keinen passenden Abschluss verfügt, kann seine Eignung auch durch mindestens fünf Jahre Erfahrung mit Medizinprodukten und deren Qualität nachweisen“, ergänzt der QM-Experte, der regelmäßig Schulungen zum Qualitätsmanagement bei Medizinprodukten durchführt.„Insgesamt können Hersteller, In-Verkehr-Bringer und Zulieferer von einer Verschärfung der Medizinprodukteverordnung ausgehen“, so der Geschäftsführer von Iso Project. Für Neuzulassungen wird der Weg jedenfalls umfangreicher.Neu sind individuelle Regelungen zur Einordnung der eingesetzten Software-Applikationen. So können Risiken höher eingestuft werden. Dies ist ein Novum für Software, die weder Teil eines Medizinproduktes der Klasse III ist, noch dieses steuert oder beeinflusst.Die Novelle der MDR sollte die Zulassung von Medizinprodukten eigentlich vereinfachen. Stattdessen sind einige Barrieren höher geworden und die technische Dokumentation aufwändiger. Kleine und mittelständische Unternehmen befürchten nun verlängerte Genehmigungsprozesse und einen Aufwand, der ihre Geschäfte unwirtschaftlich macht. „Allerdings müssen wir uns vor Augen führen, wozu die Neuregelung dient. Nämlich zu unser aller Sicherheit in Gesundheitsfragen“, fasst Ingenieur und Betriebswirt Felch zusammen.