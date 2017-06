Digitalisierung in der Finanzabteilung

Finanzabteilungen unter Druck

Die Finanzabteilung steht vor einer sportlichen Herausforderung, denn einerseits gibt es Sorgen und Bedenken, wenn vom „papierlosen Büro“ die Rede ist. Andererseits sind große Unternehmen in punkto Digitalisierung bereits einen Schritt voraus und setzen die Papier-Anhänger mit digitalen Abläufen mächtig unter Druck. Letztlich leidet an dieser entscheidenden Stelle nämlich auch die Zusammenarbeit, denn die Kommunikation von papierbasierter und digitaler Buchhaltung gestaltet sich schwierig.

Das sind die Haupthandlungsfelder der Digitalisierung

Wer elektronische Abläufe in die Finanzabteilung integriert, der zielt als Unternehmer nicht zwingend darauf ab, die Mitarbeiter einzusparen. Vielmehr geht es darum, Abläufe leichter und transparenter zu gestalten und sinnfreie Aufgaben – wie etwa die Papierablage – effizienter zu machen. Im Fokus steht das Thema Effizienz, das nur allzu oft Kritiker auf den Plan ruft, die direkt an Effizienz im Sinne von „Rationalisierung“ denken. Effizienz bedeutet allerdings in diesem Zusammenhang mehr. Es geht um



• die Erstellung elektronischer Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum direkt mit dem Kalender der Mahnabteilung verknüpft ist.

• die Archivierung nach der GoBD, die nach Vorgabe des Bundesministeriums der Finanzen die Grundsätze zur Führung und Aufbewahrung von Unterlagen regelt.

• die papierlose Ablage, die nicht nur Lagerfläche spart, weil nicht mehr Unmengen von Ordnern jahrelang aufbewahrt werden, sondern auch um die zentrale Auffindbarkeit aller Unterlagen. Ähnlich wie in einem Lexikon, das rund ums Thema Rechnungswesen zum Nachschlagen einlädt, kann durch die professionelle Digitalisierung von Daten auch ein Nachschlagewerk der unternehmerischen Finanzbuchhaltung für die Mitarbeiter entstehen.

• die Möglichkeit durch die digitale Buchführung Belege auszutauschen, zu archivieren und dabei weder Materialkosten zu verursachen noch zeitliche Umwege in Kauf nehmen zu müssen.

Die Finanzbuchhaltung 4.0 wird erst schrittweise Wirklichkeit

Veränderungen in Unternehmen, die derart wichtige Abteilungen wie etwa die Finanzbuchhaltung betreffen, brauchen Zeit. In der Praxis ist es nicht damit getan, einfach ein Programm aufzusetzen oder einen Scanner zur Verfügung zu stellen. Zunächst müssen Abläufe dokumentiert werden, um anschließend an den Punkten einzuhaken, an denen manuelle Abläufe durch Technik automatisiert werden können. Erst wenn mit Blick auf die Prozessskizze ausgemacht ist, an welchen Stellen die Digitalisierung greifen kann, wird die Road-Map zeigen, welche Prioritäten gesetzt werden.

Anstelle die Digitalisierung der Finanzbuchhaltung als Gefahr zu verstehen, sollte sie vielmehr als Chance für die Mitarbeiter begriffen werden. Sie müssen ihre Zeit nicht mehr mit Ablagetätigkeiten vergeuden oder nach bestimmten Regeln Belegprüfungen durchführen – sie können sich auf Themen wie Controlling, Steuer und Compliance stürzen.

Während es für die älteren Mitarbeiter eine Umstellung ihrer vorzüglich manuellen Arbeit werden wird, werden die neuen Mitarbeiter die veränderten Prozesse sogar deutlich einfordern. Sie sind es als „Digital Natives“ nicht gewohnt, repetitive Aufgaben selbst zu erledigen. Sie kennen bereits aus dem Privaten die Vorzüge von Automatisierungen – und werden diese auch im beruflichen Alltag immer stärker fordern.