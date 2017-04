Der Weg in die Selbstständigkeit – diese Hürden gilt es zu meistern

Und nicht nur hierbei wartet Neu-Selbstständige eine Menge Arbeit. Auch schon im Vorfeld der Gründung gilt es, diverse Dinge zu beachten. Welche das sind, skizziert dieser Artikel.

Von der Geschäftsidee zum Businessplan

Eine gute Geschäftsidee ist das eine – um Fördermaßnahmen oder das Kapital von Investoren zu erhalten, reicht sie allerdings nicht aus. Dafür bedarf es eines detailliert ausgearbeiteten Businessplans, in dem die Idee von allen Seiten beleuchtet wird. Kriterien sind dabei unter anderem:

→ Welche Alleinstellungsmerkmale hat das Produkt /die Dienstleistung?

→ Wo liegen die Stärken des Konzepts?

→ Welche Zielgruppe/welcher Markt soll angesprochen werden?

→ Was muss noch verbessert werden?

Vor allem der letzte Punkt ist wichtig: So überzeugt man auch selbst von der Idee sein muss – Luft nach oben gibt es eigentlich immer. Wer sich hier realistisch einschätzt, hat bei Verhandlungen mit potentiellen Investoren große Vorteile, da diese kaum in Luftschlösser investieren.

Hilfe bei der Finanzierung

Wo wir schon bei den Finanzen sind: Die wenigsten Gründer schaffen es, ihren Traum von der Selbstständigkeit komplett mit Eigenkapital zu realisieren. Stattdessen nutzen sie das reichhaltige Angebot an speziell auf diesen Schritt gebundenen Finanzierungsmöglichkeiten. Diese sind:

→ Ein Kredit bei der Hausbank oder der KfW

→ Privatkredite durch Investoren

→ Crowdfunding

→ Staatliche Gründerzuschüsse

Welche dieser Optionen in einem speziellen Fall am meisten Sinn ergibt, kann bei der Gründerberatung der Arbeitsagentur – die man ohnehin aufsuchen sollte – erfragt werden. Dort gibt es auch Hilfe bei der Erstellung des Businessplans und allen anderen Schritten auf dem langen Weg in Richtung Selbstständigkeit.

Diese Behördengänge sind wichtig

Je nachdem, für welche Rechtsform man sich entscheidet, sind verschiedene Anträge zu stellen oder Genehmigungen einzuholen. Dazu gehören:

→ Die Gewerbeanmeldung

→ Der Eintrag ins Handelsregister beim Amtsgericht

→ Die Meldung bei der Berufsgenossenschaft

→ Diverse Branchenspezifische Auflagen

→ Die Meldung bei der Handwerkskammer

→ Die Steuerliche Erfassung beim Finanzamt

Versicherungen abschließen

Neben der verpflichtenden Krankenversicherung gibt es noch diverse weitere Policen, die man als Selbstständiger unbedingt abschließen sollte. Welche das sind, ist ebenfalls vom Einzelfall abhängig und kann im Gespräch mit einem Gründerberater in Erfahrung gebracht werden.

Den Arbeitsalltag erleichtern

Zum Abschluss hier noch einige Softwaretipps, mit denen man sich den Arbeitsalltag deutlich vereinfachen kann:

CRM-System

Neben einem hochwertigen Produkt oder einer hilfreichen Dienstleistung muss man als Selbstständiger mehr denn je die Zufriedenheit seiner Kunden im Blick behalten, um sie nicht wieder zu verlieren. Dabei kann ein CRM-System helfen, da sich darin alle relevanten Informationen zu einem Geschäftspartner abspeichern und vor allen Dingen schnell abrufen. So ist man in dieser Hinsicht stets auf dem neuesten Stand und kann Aufträge oder Beanstandungen rasch bearbeiten.

Beispiel: Salesforce

Buchhaltungssoftware

Sie ist nicht gerade das Lieblingsthema junger Gründer – vermeiden lässt sich die Buchhaltung aber natürlich trotzdem nicht. Eine Möglichkeit ist es, sie auszulagern, was sich aber leider eine unverhältnismäßige finanzielle Belastung mit sich bringt. Mit Hilfe der richtigen Software ist es außerdem kein Problem, seine Bücher auch ohne einschlägige Erfahrung selbst korrekt zu führen und so Ärger mit dem Finanzamt von vorne herein auszuschließen.

Beispiel: Lexware

Warenwirtschaftsprogramm

Noch einen Schritt weiter als eine CRM-Software geht ein Programm für die Warenwirtschaft. Nicht nur die Stammdaten der Kunden, sondern auch der aktuelle Lagerbestand sowie alle eingehenden Bestellungen laufen hier an einer zentralen Stelle zusammen. Mache dieser Programme lösen bei einem zur Neige gehenden Artikel sogar automatisch eine Neubestellung aus, so dass für Kunden ärgerliche und somit für den Unternehmer kostspielige Wartezeiten vermieden werden können.

Beispiel: ScopeVisio