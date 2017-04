Das passende Areal für Unternehmer

Die Suche nach Gewerbegrundstücken ist langwierig. Gewerblicher Baugrund braucht moderne Infrastruktur, gute Verkehrsanbindung und die entsprechenden behördlichen Genehmigungen für die geplante Nutzung. Das alles sollte außerdem erschwinglich sein. Wer bezahlbare Grundstücke sucht, muss sich aber aus der Innenstadt hinaus begeben.



Wer gewerblichen Baugrund sucht, muss meist aus der Innenstadt heraus. Im Göppinger Stauferpark entstand jüngst das neue Businesshaus 2 mit viel Platz für Büros. (Foto: BPG)

Der Erfolg eines Gewerbes steht und fällt mit dem richtigen Grundstück und der passenden Immobilie. Bei einer solch großen und wichtigen Investition sollten Käufer besonders auf Lage, Zustand und die baurechtlichen Bestimmungen achten. Der Gewerbegrundstück-Leitfaden von Immobilienscout 24 rät beispielsweise dazu, ein in Frage kommendes Areal gründlich zu besichtigen. Auch wenn das Grundstück bereits von Fotos oder Grundrissen bekannt ist, sollten Interessenten sich ein persönliches Bild verschaffen. Dabei ist es für einen authentischen Eindruck wichtig, unter der Woche, am besten zu verschiedenen Tageszeiten zu Fuß oder mit dem Fahrrad vorbeizugehen und nicht nur das Grundstück selbst, sondern die gesamte Gegend zu erkunden. Wer einen unverfälschten Eindruck der Umgebung bekommen möchte, sollte außerdem mit Anwohnern oder anderen Gewerbetreibenden sprechen. Sie liefern im persönlichen Gespräch ehrliche Informationen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind und die Makler oder Verkäufer oftmals für sich behalten, sofern sie dem Verkauf des Geländes nicht zuträglich sind. Die passende Infrastruktur sollte dabei unbedingt beachtet und erfragt werden. Insbesondere Geschäfte, Schulen, Wohngebiete, Entfernung zur nächstgrößeren Stadt oder zum Stadtzentrum sowie die Verkehrsanbindung sind wichtige Punkte auf der Checkliste zur Auswahl des passenden Geländes.

Mit bester Infrastruktur zu guten Preisen punktet beispielsweise der Göppinger Stauferpark. Unter anderem werden die derzeit etwa 100 Firmen mit mehr als 700 Mitarbeitern durch das Glasfaserkabelnetz angelockt. So üblich schnelles Internet für uns alle ist, in vielen Gewerbegebieten sind DSL-Leitungen kein Standard. Dazu kommen eine gute Verkehrsanbindung, ein Golfplatz, Fitnessstudio und Restaurants.

Günstige Mieten bietet Deutschlands erster Mechatronikpark im Impuls- und Gründerzentrum und auf den Büroflächen im Businesshaus. Auch die Ansiedlung der Firma Kleemann, die auf einen Schlag zwölf Hektar Fläche in Anspruch nahm und 450 Arbeitsplätze in den Stauferpark brachte, spricht für sich. Mittlerweile sind nur noch acht Hektar im Stauferpark Nord verfügbar, wobei einige Flächen speziell für Dienstleister reserviert sind. Zudem wird im Stauferpark eifrig gebaut. Eine Computerfirma und ein Bäder- und Heizungsspezialist wollen sich dort ansiedeln. Anfragen gibt es für weitere Flächen von 4000 bis 5500 Quadratmeter im nördlichen Teil des Gewerbe- und Dienstleistungsparks. Der südliche Teil ist nahezu ausgebucht.

In das Gebiet der ehemaligen US-Kaserne wird derzeit wieder investiert. Rund acht Millionen sind es insgesamt, die in den nächsten Monaten aufgewendet werden sollen. Beispielsweise 5,4 Millionen Euro für das zweite Businesshaus mit 2000 Quadratmetern auf vier Etagen, das noch in diesem Jahr fertig gestellt werden soll.

Gerade bei den Kosten geraten Gewebetreibende immer wieder ins Schleudern. Denn die volle Höhe der Kosten für ein Gewerbegrundstück ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Der in der Anzeige angegebene Preis ist nie der Endpreis. Der Käufer muss neben dem reinen Kaufpreis für das Gelände mit weiteren Kosten rechnen – insbesondere für die Grunderwerbssteuer, die zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises ausmacht. Dazu kommen Gebühren für den Grundbucheintrag von 0,5 Prozent des Kaufpreises und die Notarkosten, die sich meist auf ein Prozent belaufen.