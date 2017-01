Das Geheimnis von der Schönheit des Sicheren

Sie gelten noch als Geheimtipp in der Branche. Obwohl sie bereits seit Beginn an für große deutsche Marken und zunehmend auch für europäische Unternehmen planen, designen und produzieren.Erst vor sechs Jahren gingen sie an den Start und arbeiten seither u.a. für Kunden wie Adidas AG, August Storck AG, Bürkert GmbH & Co. KG , Swiss Economic Forum AG, BMW Zürich, Viseca Card Services SA, Sysmex Europe GmbH.Mit einer der spektakulärsten Weihnachtserlebniswelten „1000 FUNKEL – DIE FUNKELSTADT“, die europaweit ihresgleichen sucht, startete die Wunderräume GmbH in den Markt. Auf einer Gesamtfläche von 22.000 qm wurde das Material von 120 Trucks verbaut. Mit 300.000 zahlenden Zuschauern setzte sie mehr als nur ein Ausrufezeichen.Das Team der Wunderräume GmbH aus dem sächsischen Lichtenstein bezeichnet sich selbst als Weltenbauer. Sie verwandeln Locations in Live-Kommunikation- und Marketing-Plätze, in Fantasie- oder Produktwelten. Ihre Auftraggeber kommen aus dem Event- und Messebereich, dem Einzel- und Großhandel, dem Hotel- und Gastronomiegewerbe, dem Ausstellungsbau, es sind Shoppingmalls ebenso wie Anbieter aus dem Freizeiterlebnis-Bereich.Neben mehreren tausend Objekten, die ihren Kunden in einem Mietkatalog für die Gestaltung von Events zur Auswahl stehen, sind es vor allem die künstlerischen Werkstätten der Wunderräume GmbH, die zunehmend für Kundeninteresse sorgen.In eigenen Ateliers entstehen jährlich riesige Kulissen und Bühnenbilder, die sich zu Erlebniswelten formen.„Europa spielt eine immer größere Rolle für uns. In Luxemburg statten wir einen Event im orientalischen Design aus und in Italien haben wir eine indische Hochzeit in das Flair von „Alice im Wunderland“ verwandelt“, sagt Cathleen Höhne, Senior-Projektleiterin der GmbH.Und der europäische Markt stellt neue Herausforderungen an das Team. „In jedem Land gelten andere Gesetze, die gerade im Bau- und Veranstaltungsrecht unterschiedlicher nicht sein können. Schon in der Schweiz gilt von Kanton zu Kanton eine andere Auslegung der Brandschutzordnung“, erklärttechnische Leiterin und Veranstaltungsmeisterin der Wunderräume GmbH. Im CAD plant sie mit ihren Kollegen die oft aufwendig gestalteten und komplizierten Raumkonzepte. Nach der Devise „nur sicher ist schön“ muss die Ästhetik sich an Fluchtwegkonzepte und andere sicherheitsrelevante Auflagen halten. Doch wo der Statiker oft zum Totmacher der kreativen Idee des Architekten abgestempelt wird, stößtauf offene Ohren im Unternehmen.ist geschäftsführender Gesellschafter und der kreativste Kopf der Wunderräume GmbH. Die umfangreichen Erfahrungen des 49-jährigen kommen aus der 21-jährigen Geschichte seines zweiten Unternehmens HELMNOT THEATER, einer weltweit agierenden Show- und Entertainment-Company.„Für mich war die Frage der Sicherheit von Beginn an nie eine hinderliche, nie eine störende. Ganz im Gegenteil. Das Publikum, welches zu uns kommt, vertraut uns darin, dass wir als Profis alles dafür tun, eine sichere Veranstaltung zu organisieren. Es gibt keinen Weg, sich an den Auflagen vorbeizumogeln, außer man betrügt. Und dies ist nicht nur dumm und kriminell, es ist ein Armutszeugnis für jeden Kreativen“, meint Grünig. „Ich habe genügend kreative Kraft, um eine Lösung zu finden, wenn die Ursprungsidee durch eine Auflage nicht realisierbar ist. Und da ich vor dem ersten Pinselstrich um die Anforderungen weiß, beziehe ich diese in meine Konzeptionsarbeit ein. Jeder unserer Kreativen, Projektleiter und Handwerker muss um die Notwendigkeiten wissen, sonst beraten, entwerfen und kreieren wir falsch. Und weil wir diese Wissensvermittlung durch stetige Schulungen für unsere Mitarbeiter ermöglichen, können wir fantastische, riesige Welten bauen, die nicht nur emotional und beeindruckend sondern auch schön, weil sicher sind.“