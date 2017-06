Buchtipp: Globalisierung – und was nun?

„Die Globalisierung ist da, sie ist aber kein Dämon“ - Donald Trump wettert gegen die Liberalisierung des Welthandels, Theresa May verfolgt einen harten Brexit, d.h. einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU-Zollunion – weltweit bekommt die Globalisierung viel Gegenwind. Hat sie überhaupt eine Zukunft? Viele Menschen fragen sich, ob eine Welt ohne Freihandel denkbar ist. Was bringen Abkommen wie CETA oder TTIP dennoch? Was ist zu tun, um erkannte Mängel der Globalisierung zu beseitigen und gleichzeitig deren Segnungen zu erhalten?



© Frankfurter Allgemeine Buch

Carsten Knop, verantwortlicher Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeine Zeitung, weist in seinem Vorwort auf die aktuelle Brisanz dieser Fragen und die dringende Notwendigkeit ihrer Beantwortung hin. Manfred Lange hat nicht nur internationale Ökonomie studiert und darüber viele Jahre Vorlesungen gehalten, sondern als Manager internationaler Unternehmen selbst aktiv an der Globalisierung mitgewirkt. Er greift die Kritik der Globalisierungsgegner auf und leitet aus theoretischer und praktischer Sicht zehn konkrete und innovative Vorschläge zu deren Verbesserung ab.



„Wer dieses Buch liest, muss die entsprechenden Diskussionen nicht mehr den Gegnern überlassen, sondern kann im wahrsten Sinne des Wortes mitreden" (Carsten Knop).



Der Autor:

Manfred Lange, Prof. Dr., war über 30 Jahre als Manager internationaler Unternehmen im Inland und Ausland (u. a. in Italien) tätig. Nach kaufmännischer Lehre, Studium der BWL und Promotion begann er seine praktischen Tätigkeiten als Vorstandsassistent und beendete seine Karriere als Vorsitzender der Geschäftsführung von Bestfoods Deutschland (heute: Unilever) sowie als Vice President Bestfoods Europe, Africa, Middle East in Brüssel. Danach hielt er Vorlesungen an den Universitäten St. Gallen sowie München und war Aufsichtsrat mittelständischer Unternehmen. Zusätzlich war er ZAW-Präsident, Mitglied des Vorstands des Markenverbands und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie. Zuletzt war er für den SES (Senior Experten Service) in China, Bulgarien, Mazedonien und Jordanien tätig.



Manfred Lange: Globalisierung – und was nun? Zehn Vorschläge für eine bessere Zukunft, 200 Seiten, Hardcover 19,90 € (D), 20,50 € (A), ISBN: 978-3-95601-207-5, ET: März 2017