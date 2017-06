Beratung braucht professionelle Standards

Unternehmen, die öffentliche Verwaltung, das Gesundheitswesen und der psychosoziale Sektor suchen nach den Worten der Wissenschaftlerin Unterstützung in der Teamentwicklung, der Supervision, der Organisationsberatung und im Coaching. Führungskräfte wollten die Effizienz ihrer Arbeit steigern, aber auch Antworten auf Fragen der Work-Life-Balance, des Umgangs mit vielerlei Widersprüchen und Dilemmata in der postmodernen Arbeitswelt finden. Selbstreflexion und Handlungsorientierung durch Beratung zu erhalten, gilt fürals Basis zur Aufrechterhaltung organisationalen Funktionierens.Die Dozenten des Teams von Lehrenden verbinden wissenschaftliche Qualifikation mit beruflicher Praxis in Unternehmen. In sechs Semestern führt das Studium berufsbegleitend zum Master of Arts, der von der Universität Kassel verliehen wird und auch zur Promotion berechtigt. Der Studiengang COS setzt damit eine über 40jährige Tradition der Universität Kassel fort, die mit dem ersten akademischen Supervisionsstudiengang begann, vom Studiengang „Mehrdimensionale Organisationsberatung“ fortgesetzt wurde und nun nochmals an die aktuellen Entwicklungen angepasst wird.Mehr unter www.unikims.de