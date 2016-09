25-jähriges Jubiläum!

Drehen mit Leidenschaft – dieses Motto lebt das Unternehmen SUSA S. Sauer seit 25 Jahren, wenn es um die Fertigung von Dreh- und Frästeilen für verschiedene Branchen geht. Mittlerweile sind an ihren beiden Standorten Dresden und dem benachbarten Heidenau mit insgesamt rund 15.000 qm Produktionsfläche und einem Maschinenpark von mehr als 100 Anlagen über 180 qualifizierte und erfahrene Fachleute tätig. Am 26. August 2016 wird gemeinsam mit Geschäftspartnern, Freunden sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft gefeiert. Zu den Gratulanten gehören u. a. Martin Dulig, Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Jürgen Opitz, Bürgermeister der Stadt Heidenau und Dr. Günter Bruntsch, Präsident der IHK Dresden. Am Sonnabend, den 27. August 2016 öffnet die SUSA S. Sauer den Produktionsstandort in Heidenau von 11 bis 16 Uhr für die Bevölkerung. Zum Tag der offenen Tür ist der Blick hinter die Kulissen möglich, während SUSA S. Sauer am Abend seine Mitarbeiter zum Feiern auf die Festung Königstein einlädt.

Die SUSA S. Sauer GmbH & Co. KG wurde 1991 von Siegbert und Ursula Sauer gegründet. Die Aufnahme der Produktion begann am Standort Dresden-Lockwitz. Der Firmensitz befindet sich auch heute noch in Dresden, während die Fertigung seit 1998 zusätzlich in Heidenau erfolgt. Angefangen mit 12 Mitarbeitern, beschäftigt SUSA S. Sauer heute über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Fa. SUSA wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, bildet sie ihren Fachkräftenachwuchs selbst aus. Trotz des steten Wachstums ist sie ein Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen geblieben. Durch den Einstieg von Simone und Volkmar Sauer in die Geschäftsleitung sind zudem die Kontinuität und die unternehmerische Nachfolge gesichert.

„Das Unternehmen SUSA S. Sauer ist ein traditionelles Familienunternehmen und ein hervorragendes Beispiel für sächsisches Unternehmertum. Ich schätze das Engagement für Ausbildung und Nachwuchsbindung und bin froh, dass der hiesige Mittelstand die Chancen der Fachkräftebindung erkennt. Den Mut zum Wachstum spiegelt auch die zeitige Sicherung der Unternehmensnachfolge bei der SUSA S. Sauer. Damit sind beste Voraussetzungen geschaffen, den Zukunftsmonitor auf Erfolg zu stellen.“ so Martin Dulig, Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Für das Unternehmen Sauer ist das Firmenjubiläum auch ein Anlass, einen Moment inne zu halten und auf die vergangenen 25 Jahre zurückzublicken. Am Anfang ihrer Gründung war es eine neue und ganz andere Aufgabe mit sehr unsicherem Ausgang. Niemand wusste, ob es gelingen würde, mit einer kleinen Dreherei am Markt zu bestehen. In den folgenden Jahren konnten sie das Vertrauen von Kunden gewinnen und hatten Erfolge. Es waren jedoch auch schwere Zeiten zu überwinden und neue Herausforderungen zu bestehen. Doch ihr Einsatz und das stetige Bemühen, das Beste daraus zu machen, haben sich gelohnt. Ein Grund, um sich bei allen Wegbegleitern ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Loyalität auch in weniger guten Zeiten zu bedanken, so die Geschäftsleitung.

„Die Erweiterung der Firma SUSA S. Sauer bedeutet für die Stadt Heidenau nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch den Einzug moderner Technologien und die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Durch die breite Produktpalette wird Heidenau überregional als guter gewerblicher Standort mit ausgezeichneten Facharbeitern wahrgenommen“, stellt der Bürgermeister der Stadt Heidenau, Jürgen Opitz fest.

Die SUSA S. Sauer hat seine Gäste aufgerufen, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen für den Kinderspielplätze e. V. Heidenau zu spenden, um Spielgeräte anzuschaffen und Kinderaugen strahlen zu lassen. Der Scheck wird zum offiziellen Teil des Jubiläums übergeben.

Am 27. August 2016, 11 bis 16 Uhr Tag der offenen Tür mit Werksführungen, DJ Lars, Bungee-Trampolin, Forschung & Entwicklung Junior, Bastelstraße, Tischkicker, Getränke unterm Schirm, Grillspezialitäten, Eis und Crêpes.