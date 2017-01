2017 wird Ihr Jahr!

KOLUMNE



Petra Tröger (Bild: Oskar-Patzelt-Stiftung)

Sie haben über die Feiertage mit Ihrer Familie und Freunden mal ausgespannt. Sie haben die Seele baumeln lassen bei einem schönen Konzert und einem guten Glas Wein. Endlich war Zeit füreinander und für viele Gespräche, die im Alltag oft zu kurz kommen.



Ihr Kopf ist freier geworden. Sie konnten Kraft tanken. Die Distanz zu Büro und Schreibtisch tat gut. Doch nun hat wieder ein Neues Jahr begonnen. Neue Ideen kreisen im Kopf. Erfinder, Künstler, Unternehmer kennen das, wenn man unruhig wird, weil man diese Ideen verwirklichen will, und weil man noch warten muss, weil die Weihnachtspause noch nicht vorbei ist.



Jetzt geht es wieder los! Und wir alle wissen: Ein Teil dessen, was kommt, wird uns überraschen. Es wird turbulent zugehen. Nicht alles lässt sich vorhersehen. Manches kommt unerwartet. Aber wir werden es meistern. Manchmal werden wir spontan reagieren. Manchmal werden wir etwas sorgfältig durchplanen können. Uns werden Fehler unterlaufen. Wir werden uns auch irren. Aber - da sind wir uns sicher – wir werden erfolgreich sein!



Gerade in den letzten Jahren haben wir Mittelständler bewiesen, wie flexibel wir sein können, wie wir uns selbst aus jeder Tiefe mit eigener Kraft herausziehen können. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern bewältigten wir die verschiedensten Situationen. Immer wieder suchten wir mit Kunden und Lieferanten neue Wege. Manche Idee musste reifen. Manche Idee wurde verworfen. Oft entdeckten wir während der Lösungssuche, was wir noch vor kurzem nicht für möglich hielten. All diese Chancen sind das Fundament unseres Erfolges im Jahr 2017.



Denn oft sind wir uns gar nicht darüber bewusst, welche Chancen vor uns stehen. Nur wenn wir zupacken, können wir damit Erfolg haben. Immer werden damit Risiken verbunden sein. Dazu muss man bereit sein. Es liegt an uns, bisher Unentdecktes zu entdecken. Dazu braucht es Visionen. Und den Mut sie umzusetzen. Sie zu Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist nicht leicht. Nichts geht ohne Widerstand. Aber der Erfolg belohnt die Mühe. Wer hätte vor 50 Jahren geglaubt, dass heute fast jedes Kind ein Smartphone in der Tasche hat? Wer hätte vor 30 Jahren geglaubt, dass China eine wirtschaftliche Weltmacht wird. Wer hätte vor 10 Jahren geglaubt, dass die Briten die EU verlassen?



Lassen Sie uns gemeinsam im neuen Jahr unsere Potenziale nutzen. Lassen Sie uns Ressourcen wecken, die noch brachliegen. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten frühzeitig ein. Entdecken Sie morgen die Möglichkeiten, an die Sie gestern noch nicht dachten.



Ihre Petra Tröger