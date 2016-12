„Jugend-Unternehmenswerkstatt“ bei Rennsteig Werkzeuge GmbH in Viernau eröffnet

Sägen, feilen, drechseln - Schüler greifen zum Werkzeug und testen ihr handwerkliches Geschick.



Schüler der 4. Klasse aus Steinbach-Hallenberg zeigen stolz ihre selbst gefertigten Kerzenhalter, die sie mit Unterstützung von RENNSTEIG-Azubis in der neu eröffneten Jugend-Unternehmenswerkstatt hergestellt haben Zur Eröffnung der Jugend-Unternehmenswerkstatt bei RENNSTEIG trafen sich Vertreter der regionalen Politik und Wirtschaft sowie Schulleiterinnen und Beratungslehrer der umliegenden Schulen Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und IHK-Präsident Dr.-Ing. Peter Traut (hinten) überzeugen sich von der fachgerechten Betreuung der Kinder durch die RENNSTEIG-Lehrmeister Georg Krause und Tony Beran (links) Unter der fachgerechten Anleitung von Lehrmeister Georg Krause drechselt Richard Munk seinen ersten Kerzenhalter aus Holz

Gemeinsam mit der IHK Südthüringen und dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft wurde bei RENNSTEIG die zweite Jugend-Unternehmenswerkstatt des Kammerbezirks Südthüringen eröffnet.



Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, IHK-Präsident Dr.-Ing. Peter Traut und RENNSTEIG-Geschäftsführer Sascha Zmiskol begrüßten am Mittwochnachmittag Schulleiterinnen und Beratungslehrerinnen der umliegenden Schulen sowie Vertreter der regionalen Politik und Wirtschaft.



Schon zu Beginn der Veranstaltung wurde fleißig gewerkelt - Schüler der vierten Klasse der Grundschule Steinbach-Hallenberg fertigten einen eigenen Kerzenständer aus Holz, den sie am Ende stolz ihrer Schulleiterin Frau Hollandt präsentierten und mit nach Hause nehmen konnten.



„Insgesamt sollen im Kammerbezirk Südthüringen 10 Jugend-Unternehmenswerkstätten entstehen.“, so Dr.-Ing. Peter Traut, Präsident der IHK Südthüringen. „Wir freuen uns, dass wir mit Rennsteig Werkzeuge einen engagierten Partner für unser Projekt gefunden haben, der seine Türen für Kinder und Jugendliche öffnet.“



In der firmeneigenen Ausbildungswerkstatt des Werkzeugherstellers können Kinder und Jugendliche ab der vierten Klasse ab sofort in den praktischen Umgang mit Technik hineinschnuppern. Sie dürfen eigene Werkstücke anfertigen und dabei ihr handwerkliches Geschick erproben sowie unter Beweis stellen. Dabei werden sie von den RENNSTEIG-Ausbildern Georg Krause und Tony Beran sowie den Auszubildenden betreut. „Je nach Alter und Interesse können wir gemeinsam mit den Schülern Projekte auswählen, die sie selbstständig bearbeiten. Die Kinder lernen den Umgang mit altersgerechten Maschinen und Werkzeugen sowie das Arbeiten an und mit unterschiedlichen Materialien.“, erläutert Ausbilder Georg Krause. Die Gäste konnten bereits die kindgerechten Arbeitsplätze besichtigen und den Schülerinnen und Schülern beim angeregten Arbeiten zusehen.



„Mit dieser Idee ist die IHK bei uns sofort auf offene Ohren gestoßen. Wir möchten als traditionsreiches Industrieunternehmen unseren Beitrag dazu leisten, Kinder für handwerkliche Hobbys und Berufe zu begeistern und ihnen einen Einblick in die interessanten Berufsfelder in unserer Region ermöglichen.“ so RENNSTEIG-Geschäftsführer Sascha Zmiskol. „Wir bilden in unserer Ausbildungswerkstatt seit Jahren sehr erfolgreich junge Menschen zu Werkzeugmechanikern aus. Durch die kindgerechten Maschinen können wir zunächst mit der Bearbeitung von Holz beginnen und haben zusätzlich viele Möglichkeiten, im Laufe einer länger andauernden Betreuung der Kinder, diese auch an die Bearbeitung von metallischen Werkstoffen heran zu führen.“



Im weiteren Verlauf des Projekts werden die neuen Möglichkeiten an den umliegenden Schulen bekannt gemacht und vom Unternehmen vorgestellt. Denkbar sind Schnupperkurse in den Ferien oder regelmäßige Teilnahmen in kleinen Gruppen nachmittags nach der Schule.



Die Jugend-Unternehmenswerkstatt wird von der IHK Südthüringen und RENNSTEIG finanziert. Die maschinelle Erstausstattung wird vom Wirtschaftsministerium unterstützt.

Für die Teilnehmer entstehen keinerlei Kosten. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich in der Schule oder direkt bei RENNSTEIG anmelden.



„Mit dem Projekt möchten wir die Ausbildung in den Schulen praxisnah ergänzen und den Kindern zeigen, dass auch eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf Spaß macht.“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. „Wir brauchen junge Leute, die etwas mit den Händen machen wollen, um zukünftige Fachkräfte zu gewinnen. Ziel sollte es sein, das Projekt Jugend-Unternehmenswerkstatt auf ganz Thüringen auszuweiten.“