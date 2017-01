Wie bringt man die Kuh wieder vom Eis?

nach einem Unglücksfall, einer Katastrophe oder auch einem Shitstorm in den sozialen Medien muss eine Person benannt sein, die nach außen kommuniziert.

nach einem Unglücksfall, einer Katastrophe oder auch einem Shitstorm in den sozialen Medien muss eine Person benannt sein, die nach außen kommuniziert. Ein Maulkorb wird für alle anderen verhängt, um Fehlmeldungen und falsche Interpretationen auszuschließen.

wird für alle anderen verhängt, um Fehlmeldungen und falsche Interpretationen auszuschließen. Schneller Kontakt zu den zuständigen Behörden ist essentiell. Es sind Kommunikationskanäle zu den Entscheidern aufzubauen. Dazu müssen deren Durchwahlnummern, Handynummern und E-Mail-Adressen ermittelt werden.

zu den zuständigen Behörden ist essentiell. Es sind Kommunikationskanäle zu den Entscheidern aufzubauen. Dazu müssen deren Durchwahlnummern, Handynummern und E-Mail-Adressen ermittelt werden. Erste kurze Presseinformation mit knappen Aussagen zu den W-Fragen: Was, Wann, Wo, Warum und eventuell Wer befriedigt das erste Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit.

mit knappen Aussagen zu den W-Fragen: Was, Wann, Wo, Warum und eventuell Wer befriedigt das erste Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Bei der Wahrheit bleiben . Lügen haben kurze Beine. Im Notfall auf die noch laufenden Ermittlungen verweisen, um Zeit zu gewinnen. Oder auch: Informationen nachreichen.

. Lügen haben kurze Beine. Im Notfall auf die noch laufenden Ermittlungen verweisen, um Zeit zu gewinnen. Oder auch: Informationen nachreichen. Neutrale Agentur engagieren . Deren persönliche Betroffenheit ist geringer, und deren Mitarbeiter können distanzierter mit den Fakten umgehen und leichter Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden.

. Deren persönliche Betroffenheit ist geringer, und deren Mitarbeiter können distanzierter mit den Fakten umgehen und leichter Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Freundlichkeit und Sachlichkeit . Auch wenn der Stresslevel hoch ist: Im Kontakt mit Journalisten und Anwohnern zählen Glaubwürdigkeit, ein klarer Sprachstil und ein freundlicher Umgang.

. Auch wenn der Stresslevel hoch ist: Im Kontakt mit Journalisten und Anwohnern zählen Glaubwürdigkeit, ein klarer Sprachstil und ein freundlicher Umgang. muss sichergestellt werden, und zwar nonstop. Wenn das Handy bei wichtigen Besprechungen aus ist, stets danach Anrufliste durchgehen und zurückrufen. Zugesagte Rückrufe niemals vergessen.

muss sichergestellt werden, und zwar nonstop. Wenn das Handy bei wichtigen Besprechungen aus ist, stets danach Anrufliste durchgehen und zurückrufen. Zugesagte Rückrufe niemals vergessen. Um Verständnis werben und glaubhaft Aufklärung und Wiedergutmachung betreiben. Auch Teilergebnisse kommunizieren.

und glaubhaft Aufklärung und Wiedergutmachung betreiben. Auch Teilergebnisse kommunizieren. Fünf Kernbotschaften: Wir haben ein Problem, wir haben es erkannt, wir arbeiten daran, wir sind kompetent in der Problemlösung und wir informieren umfassend.

Dass das Geschäftsleben bisweilen unangenehme Überraschungen mit sich bringen kann, davon wird so mancher Unternehmer ein Lied singen können. Ob Brand, Einbruch, Betriebsunfall oder eventuell Ermittlungen gegen-, oder sogar die Verhaftung eines Firmenangehörigen und Betriebsdurchsuchungen - schnell wird die eigene Firma durch die fast unvermeidbare Medienberichterstattung in der Öffentlichkeit bekannt. Allerdings sicherlich auf eine ganz andere Weise, als man dies tatsächlich möchte.Unmittelbar nach dem Ereignis, idealerweise noch am gleichen Tag gilt es, eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, eine PR, die die „Krise“ sowohl in der Außendarstellung, als auch in der Kommunikation nach innen koordiniert und dafür sorgt, dass auch die Sicht des Unternehmens in den Medien zur Geltung kommt. Besonders schwer haben es hier häufig mittelständische Unternehmen in der Chemieindustrie oder der Abfall- und Wertstoff-Recycling-Branche ohne eigene PR-Abteilung und „kampferprobte“ Medienprofis in der eigenen Firma. Dies vor dem Hintergrund, dass hier oft aus Unwissenheit große Unsicherheiten bis hin zu Ängsten in der Bevölkerung hinsichtlich einer „womöglichen Giftbelastung“ bestehen.Die Freiberger Firma Pyral etwa traf die geballte Medienaufmerksamkeit Anfang Juli 2015. Auf dem Betriebsgelände des familiengeführten Unternehmens, einem der führenden deutschen Aluminiumaufbereiter, war ein Großfeuer ausgebrochen. Die weit sichtbaren dunklen Rauchwolken führten zu Befürchtungen in der Bevölkerung, dass dort eventuell Giftstoffe in die Umwelt gelangt sein könnten. In der Konsequenz wurde der Betrieb mit knapp 100 Mitarbeitern erst einmal gesperrt, um dort seitens der zuständigen Behörden eine intensive Ursachenforschung betreiben zu können und strengstens zu kontrollieren, ob auch alle Vorschriften eingehalten worden waren. Was ein Produktionsausfall für die Mitarbeiter und auch den Unternehmer selber bedeutet, muss nicht näher erläutert werden, zumal wenn, wie in diesem Fall auch schlagzeilenträchtig in den einschlägigen Medien kolportiert wurde, es sich angeblich um Fehler seitens der Firmenleitung handeln sollte. Wie sich im Rahmen der Branduntersuchung schnell herausstellte, hatten Unbekannte mit Brandbeschleunigern auf dem Gelände gelagerte und gepresste metall- und aluminiumhaltige Wertstoffballen, die sich normalerweise nicht selbst entzünden können, in Brand gesteckt und so das Großfeuer ausgelöst. Das Unternehmen, das durch zahlreiche Anfragen eines emsigen grünen Landtagsabgeordneten bereits wiederholt - wenn auch unbegründet - ins Licht eines Umweltsünders, der sich nicht an Auflagen hält, gerückt wurde, stand nun erneut im Kreuzfeuer der Kritik. Die betroffene Unternehmerfamilie wandte sich daraufhin auf Empfehlung noch am Brandtag an die PR-Agentur MEDIENKONTOR Dresden, die für eine effiziente Krisen-PR in Mitteldeutschland bereits durch verschiedene andere spektakuläre Einsätze bekannt war. Deren Geschäftsführerbegann nach einer sofortigen Ortsbesichtigung und einem intensiven Briefing zu den Vorgängen sehr zeitnah, mit den involvierten amtlichen Stellen im Freiberger Rathaus, dem Landratsamt sowie den zuständigen Landesbehörden Kontakt aufzunehmen, um hier alle Beteiligten schnell und ohne Informationsverluste auf den gleichen Sachstand zu bringen. Zudem fungierte er auf Wunsch der Firmenleitung mit sofortiger Wirkung als zentraler Ansprechpartner für alle Medien. Die Pyral AG hatte nun einen, wenn auch „geoutsourcten“ Pressesprecher.Neben dem unmittelbaren Agieren an der „Medien-Front“ arbeitete das MEDIENKONTOR-Team an Pressemitteilungen, um die Sicht des Unternehmens auch in schriftlicher Form zu verbreiten und hier losgelöst von Emotionen eine reale Einschätzung des Sachstandes nach außen zu vermitteln. In enger Abstimmung mit Pyral wurden diese dann an die lokalen und überregionalen Medien (Print, Radio, TV und Webportale) verschickt. Darin wurde nicht nur über die Brandermittlungen berichtet, sondern auch die vom Unternehmen in Folge geplanten und durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen en détail erläutert, um so auch verlorenes Vertrauen wieder herstellen zu können. Die Einfriedung des Betriebsgeländes durch eine drei Meter hohe Mauer, das Aufstellen von Scheinwerfermasten einschließlich Videokameras fanden sogar den Weg ins MDR-Fernsehen. Im Nachgang, als die Pyral AG schon längst nicht mehr als Täter-, sondern als tatsächliches Brandanschlagsopfer dastand, organisierte MEDIENKONTOR Betriebsbesichtigungen mit Landtagsabgeordneten, um auch hier den Landtagsanfragen der grünen Landtagsfraktion auf parlamentarischer Ebene Fach- und Sachkenntnis durch andere gut informierte Parlamentarier entgegensetzen zu können. Parallel wurden auch Medienvertreter zu Besichtigungen in das Unternehmen eingeladen, um so als „vertrauensbildende Maßnahme“ die Berichterstattung nicht nur zu neutralisieren, sondern sogar zum (Wieder-)Aufbau eines positiven Unternehmensimages zu nutzen.„Ganz entscheidend ist bei jeder Krisen-PR, dass das betroffene Unternehmen schnell einen Ansprechpartner für die Medien bestimmt, der aussagefähig informieren kann und vor allem stets erreichbar ist“, rät Trutschler. „Nur wenn dies gewährleistet ist, kann von Firmenseite immer angemessen und vor allem mit einer Stimme auf kursierende Halbwahrheiten oder gar Fehlinformationen reagiert werden. Aber nicht nur das. Ein Pressesprecher kann auch offensiv die Lagebeurteilung des Unternehmens verbreiten. Wichtig dabei: Stets bei der Wahrheit bleiben. Im Ernstfall auf noch laufende Ermittlungen verweisen und so etwas Zeit gewinnen.“Schwierig wird es, wenn ein auf Unwahrheiten beruhender Fernsehbeitrag einen Betrieb oder Verein in Misskredit bringt. Im Fall der Leipziger Tafel überzeugte vor wenigen Jahren ein ehemaliger Mitarbeiter aus Rache für seine Entlassung einen Redakteur mit fingierten Fakten vom angeblich nicht vorschriftsmäßigen Umgang mit Spenden. Der Bericht führte nicht nur zu einem massiven Imageproblem der Tafel, sondern auch zum drohenden Absprung von großen Lebensmittelspendern. Auch in diesem Fall konnte MEDIENKONTOR durch eine sehr schnelle intensive Krisen-PR helfen, den Bericht als Ergebnis einer eklatanten Fehlinformation sowie der Beratungsresistenz des Redakteurs entlarven. Mit Hilfe der sehr guten Kontakte zu den übrigen Leipziger Medien konnte dann binnen kurzer Zeit die negative Berichterstattung nicht nur „eingefangen“ werden, sondern sogar das gute Image der Tafel wiederhergestellt werden. Auch hier waren Schnelligkeit, Transparenz und Offenheit im Umgang mit den Medien, aber auch mit den relevanten Spendern sowie dem Bundesverband und der Stadtverwaltung die Garanten für ein schnelle Lösung des Problems.Eine koordinierte Öffentlichkeitsarbeit ist aber nicht nur in akuten Krisenzeiten von Bedeutung, auch eine kritische Bürgerinitiative kann ein Unternehmen ordentlich beschäftigen. Hier lohnt es sich ebenfalls, das Gespräch aufzunehmen und mit einer flankierenden Pressearbeit Ängste und Befürchtungen versuchen abzubauen. „Der Mut, eine Anwohnerinitiative etwa im Rahmen einer Betriebsbesichtigung auf das eigenen Gelände zu lassen, wird in der Regel belohnt“, so Trutschler. „Hier kann vor Ort die Perspektive der Firma in aller Breite dargelegt, um Akzeptanz für wirtschaftliches Handeln geworben und vorbereitet auf Fragen mit Transparenz und Glaubwürdigkeit reagiert werden.“Wenn also, wie bei einer Bodenaufbereitungsfirma im Vogtland geschehen, das Vorgängerunternehmen auf dem gleichen Gelände sehr zugeknöpft agierte und dadurch der schlechte Ruf am Standort haften blieb, kann die Nachfolgefirma die nicht unwichtige Sympathie der Bevölkerung für Ausbauvorhaben nur dann gewinnen, wenn sie eine offene und transparente Öffentlichkeitsarbeit betreibt.Dasselbe galt auch für einen bekannten Kurort, dem bis zur Mitte dieses Jahres der Entzug der Kurortprädikatisierung durch das zuständige Ministerium in Brandenburg drohte. Die Behörden waren aufgrund mangelnder Öffentlichkeitsarbeit und einer „verwirrenden Kommunikation“ schlichtweg nicht informiert, wieweit die Bemühungen der Kurstadt schon gediehen waren. Die Fronten waren auf beiden Seiten verhärtet, zumal auch die Zuständigkeiten in der Landesregierung nicht eindeutig geklärt waren. Auch hier konnte das Team vom MEDIENKONTOR helfen und mit Hilfe einer abgestimmten Kommunikation, einer zielgerichteten Pressearbeit und vielen Gesprächen auf kommunaler-, landes- und Fachebene wieder das eigentliche Ziel-, nämlich den Erhalt des Kurortprädikates in den Mittelpunkt zu rücken.Klassisch ist auch der Fall, wenn ein einzelner Journalist in seiner Berichterstattung durchweg nur kritisch über ein Unternehmen berichtet. „Diese Situation kennt sicherlich auch so mancher Firmenchef“, weiß Stephan Trutschler. „Doch auch hier gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und mit einem Bündel von PR-Maßnahmen zu reagieren. So kann man gezielt der Medienkonkurrenz Exklusivinterviews anbieten, das eigene PR-Verhalten überdenken, etwaige Missstände abstellen oder auch das Gespräch mit dem Journalisten im Beisein seines Chefredakteurs suchen.“Elementar für jede Krisenkommunikation bleiben-, gerade in multimedialen Zeiten wie heute, Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Authentizität. Ein schlechter Eindruck beim Reagieren und Agieren während einer Krise multipliziert sich heute rasend schnell. „Ideal ist natürlich auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit bereits vor der Krise“, so Trutschler. „Zumindest darf man aber mit der PR nach der Krise nicht abrupt aufhören, sondern sollte weiter kontinuierlich daran arbeiten. Gute Pressekontakte einer Agentur helfen dabei.“