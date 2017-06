Tipps für Bewerber: So meistern Sie das Telefoninterview

Vor einer Zu- oder Absage steht Bewerbern der gesamte Bewerbungsprozess bevor. In kleineren Betrieben kann dies ausschließlich ein Vorstellungsgespräch sein, in größeren Unternehmen sind mehrere persönliche Gespräche nicht selten. Auch ein vorangestelltes Telefoninterview ist möglich. Dies dient in erster Linie als erstes gegenseitiges Abklopfen. Gehalt.de gibt Tipps, was Sie hierbei beachten sollten.



(c) contrastwerkstatt - fotolia