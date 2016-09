EU-Marken: Alle wichtigen Änderungen auf einen Blick

Mit einer verhältnismäßig kostengünstigen Anmeldung kann hierdurch auf einfache Weise Schutz in allen (derzeit) 28 Mitgliedstaaten erzielt werden.

Änderungen der Markenverordnung

Die Ende März in Kraft getretene Markenverordnung (EU) 2015/2424 brachte u. a. verschiedenste Namensänderungen mit sich. Beispielsweise wurde die Bezeichnung „Gemeinschaftsmarke“ in „Unionsmarke“ geändert und das ehemalige „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)“ in „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)“ (Engl. „European Union Intellectual Property Office“) umbenannt.

Unmittelbar spürbar ist auch die Änderung, dass standardmäßig nun nur noch eine (anstatt früher drei) Waren- oder Dienstleistungsklassen bei einer Anmeldung erfasst sind. Die Grundgebühr wurde zwar leicht herabgesetzt, jedoch findet durch die Anpassung ab einer Anmeldung von mehr als zwei Klassen eine gewisse Gebührenerhöhung statt. Im Gegenzug wurden Amtsgebühren für einzelne Verfahren (z. B. Löschungs- und Widerspruchsverfahren) sowie für die Verlängerung bestehender Marken reduziert.

Möglicher Handlungsbedarf

Falls nicht bereits geschehen, sollten Inhaber von EU-Marken, die eine komplette Überschrift einer Waren- oder Dienstleistungsklasse benutzen und vor dem 22.06.2012 angemeldet wurden, diese näher überprüfen. Noch bis zum 24.09.2016 kann hier eine Präzisierung dahingehend stattfinden, dass weitere Unterbegriffe aus der jeweiligen Klasse benannt werden. Wird hierauf verzichtet, so erfasst die Marke nur die explizit benannten Waren oder Dienstleistungen. Patentanwälte oder spezialisierte Rechtsanwälte können Ihnen hier bei der Prüfung bestehender Verzeichnisse behilflich sein.

Aufgrund des sog. Benutzungszwangs kann sich bei Marken, die älter als fünf Jahre sind, stets eine Überprüfung lohnen, ob diese für sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen auch ernsthaft benutzt werden. Rechtsanwalt Dr. Florian Lichtnecker (Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz) von der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Lichtnecker macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass anderenfalls kostenpflichtige Löschungsverfahren drohen, denen jedoch durch eine rechtzeitige Anpassung des Verzeichnisses begegnet werden kann.

