Conversion Funnel Optimization - Tipps zur Webseitenoptimierung

Was ist der Conversion Funnel?

Der englische Begriff Funnel steht für Trichter und das Symbol trifft den Inhalt des Online-Marketing-Sektors sehr treffend: Bei der sogenannten Conversion Funnel-Optimierung geht es grob zusammengefasst darum, möglichst viele Internetseitenbesucher in Kunden zu „verwandeln“. Der Funnel fasst alle Kontaktpunkte eines Besuchers auf dem Weg zum Kauf zusammen. Diese Abfolge von Seiten beziehungsweise Klicks könnte folgendermaßen aussehen:

→ führt zur Landing-Page → von dort aus gelangt der User zu einem Bestellformular → anschließend folgt im Idealfall die Bestellung mit dem Call-to-Action-Button Klick auf Facebook-Werbung führt zur Landing-Pagevon dort aus gelangt der User zu einem Bestellformularanschließend folgt im Idealfall die Bestellung mit dem Call-to-Action-Button

Während der User diese Abfolge durchläuft, befindet er sich innerhalb des Conversion Funnels. Aufgrund der Tatsache, dass weniger Käufe zustande kommen, als Seitenbesucher vorhanden sind, ist der Trichter ein interessantes Symbol für die E-Commerce-Branche. Auf dem Weg zum Abschluss eines Kaufs gehen Unternehmen auf dessen Webpräsenz oft viel zu viele User verloren. Eine Seite, die beispielsweise rund 5.000 Besucher aufweist, kann am Ende des Tages zu lediglich 50 Verkäufen führen. Das Potenzial, dass sich für Betriebe eröffnet, ist enorm, wird jedoch von einem Großteil bislang völlig unterschätzt. Der Bedarf ist allerdings präsent und wird beim Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Online-Marketing-Agenturlandschaft deutlich. Die Berliner Fastlane Marketing GmbH konzentriert sich mit einem Online-Marketing-Expertenteam beispielsweise schon seit Jahren auf die Funnel-Optimierung, doch abseits eigener Projekte als Dienstleister werden die entsprechenden Agenturleistungen zum Performance Marketing erst seit kurzem angeboten. "Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil die Nachfrage nach unserem Wissen und unserer Erfahrung extrem hoch war und wir dementsprechend reagieren wollten", erklärt Geschäftsführer Marcel Knopf seine Beweggründe gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Business Panorama, den unternehmerischen Fokus zum Jahresbeginn 2017 an den zunehmenden Bedarf anzupassen. Auch anderweitig ist Conversion Funnel Optimization derzeit präsenter denn je. Höchste Zeit sich die Thematik und dessen Bedeutung für den unternehmerischen Erfolg genauer anzuschauen.

Zurück zur Erklärung des Conversion Funnel: Niemand möchte einen Trichter benutzen, der nicht richtig funktioniert. In der Küche leisten Trichter gute Arbeit, in dem sie 100 Prozent davon, was oben eingefüllt wird in ein Gefäß umleiten. Verluste gibt es nicht. Beim Conversion Funnel verhält es sich leider nicht so effizient. Hier liegen die Verluste im Schnitt bei stolzen 97 Prozent. Lediglich drei Prozent dessen, was hineingefüllt wird, lässt sich zuverlässig auffangen. Und damit sind beim Conversion Funnel die konkreten Käufer gemeint. Aus 100 Prozent Besuchern werden also drei Prozent Käufer. Dieser Fakt bringt auf den Punkt, warum Optimierung so wichtig ist. Das Potenzial ist zweifelsohne vorhanden.

Conversion Funnel wird in Definitionen als Fachbegriff aus dem E-Commerce bezeichnet. Letzteres steht für den Produkt- und Dienstleistungsverkauf über das World Wide Web. Beim Beschreiben der Spur, die Verbraucher entlang ihrer Nutzungsabsicht bis zum Kauf hinterlassen, kann auf eines der ältesten Marketing-Modelle zurückgegriffen werden: Die AIDA Formel. Sie umschreibt vier Schritte, die auch bei der Conversion Funnel Optimization eine zentrale Rolle spielen:

1. A für Attention -> Aufmerksamkeit beim User erregen

2. I für Interest -> Interesse auslösen

3. D für Desire -> Wunsch zum Besitz hervorrufen

4. A für Action -> Kauf abschließen

Auf dem Weg von der Aufmerksamkeit über Interesse und Wunsch bis hin zum Kauf gehen im E-Commerce massiv User verloren. Haben die Besucher Interesse entwickelt und setzen sich mit dem Produkt auseinander, brechen sie spätestens dann, wenn ihnen der Bestellvorgang zu umständlich erscheint, den gesamten Prozess ab. Nicht selten verabschieden sich diese User für immer. Sie kaufen stattdessen bei Mitbewerbern, die ihren Conversion Funnel sinnvoll optimiert haben.

Bereits beim ersten Kontakt mit der Webseite kommt es nach wenigen Sekunden zu vielen Abbrüchen. Gründe gibt es reichlich: Unübersichtliche Menüführung, minderwertige Inhalte oder störende Werbung. Rund 40 Prozent der potenziellen Käufer springt hier ab. Weitere 35 Prozent schließen das Angebot, weil ihnen die Serviceseite eines individuellen Produktes nicht zusagt. Ist die Kontaktseite nicht vertrauenswürdig genug, gehen weitere 15 Prozent der User verloren.

Ziele bei Conversion Funnel Optimization

Eines der zentralen Ziele bei der Optimierung der Conversion besteht darin, dem Seitenbesucher möglichst wenig Schritte bis zum tatsächlichen Kauf zuzumuten. „Die einzelnen Schritte innerhalb eines Conversion Funnels werden auch „Micro Conversions” genannt“, heißt es im OnPage-Wiki für Digitales Marketing passend zum Thema. Je mehr dieser Micro Conversions ein User durchlaufen und Buttons er klicken muss, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Absprungs.

Um ein virtuelles Angebot gezielt zu optimieren, reicht das allerdings noch nicht. Gleichermaßen elementar ist die sorgfältige Analyse des Trichters. Mit den richtigen Tools lässt sich sehr exakt erkennen, wo genau die Absprungrate am höchsten ist und wo demnach das meiste Optimierungspotenzial liegt. Mit Analysen ist ermittelbar, wo Fehler gemacht werden. Beispielsweise könnte der Call-to-Action-Button zu unauffällig gestaltet sein oder die Landing-Page zu lange Ladezeiten aufweisen. Faktoren, die anspruchsvolle User nicht dulden. Gute Analyse-Software zeigt exakt an, wo die Absprungrate ausschlägt und zwar pro Kontaktpunkt des Users.

Fazit

Mit Hilfe von Conversion Funnel Optimierung können Unternehmen ihre Verkäufe im E-Commerce effizient steigern. Wichtig bei diesem Onlinemarketing-Instrument ist die Analyse. Erst wenn geklärt ist, wo die Seitenbesucher abspringen, können sinnvolle Gegenmaßnahmen getroffen und das Budget zielorientiert verwendet werden. Während unerfahrene Betriebe auf kompetente Agenturen zurückgreifen sollten, um die Absprungrate zu minimieren, können geübte Unternehmer Software zur Entwicklung entsprechender Lösungen einsetzen.